Ra mắt OnePlus Nord CE 4 chơi game khỏe, giá từ 7,4 triệu đồng

Trong những năm qua, OnePlus Nord CE là một trong số những điện thoại tầm trung của OnePlus. Trước đó, OnePlus Nord CE 3 đã mang đến màn hình lớn hơn, tốt hơn, pin lớn hơn, nhanh hơn, camera xịn hơn và chip khỏe hơn. Tuy nhiên, con chip đó là Snapdragon 782G (6nm) khá cũ.

So với bản tiền nhiệm, nâng cấp chính trên OnePlus Nord CE4 là chip – Snapdragon 7 Gen 3. Con chip này có GPU cải tiến đáng kể so với chip Gen 2 và sẽ mang lại hiệu năng gần gấp đôi so với GPU 782G cũ. Vì được chế tạo trên quy trình 4nm hiện đại hơn nên chip này cũng hoạt động hiệu quả hơn.

OnePlus Nord CE 4.

Chip được kết hợp với RAM 8GB (LPDDR4X), bộ nhớ trong 128GB/256GB chuẩn UFS 3.1, có thể mở rộng thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD (lên tới 1TB). Điện thoại chạy giao diện OxygenOS 14 mới nhất và cung cấp thêm 8GB RAM ảo.

Đáng chú ý, OnePlus Nord CE 4 được tích hợp viên pin khá lớn - lên tới 5.500mAh cùng bộ sạc SuperVOOC 100W. Điện thoại có thể sạc đầy pin chỉ trong 29 phút. Theo nhà sản xuất, tuổi thọ pin có thể lên tới 4 năm sau mỗi chu kỳ sạc. Bộ sạc SuperVOOC 100W đi kèm trong hộp.

Điện thoại OnePlus có cấu hình cực hấp dẫn.

Về nhiếp ảnh, OnePlus Nord CE 4 sử dụng camera chính 50MP với cảm biến Sony LYT-600 kích cỡ 1/1.95 inch đi kèm tính năng chống rung quang học - OIS. Ngoài ra, phía sau còn có camera góc siêu rộng 8MP, sử dụng cảm biến IMX355.

OnePlus hứa hẹn, các thuật toán xử lý hình ảnh mới sẽ cải thiện chất lượng hình ảnh cho tất cả các camera, bao gồm cả camera selfie 16MP. Điện thoại cũng đi kèm Chế độ chân dung 2.0. Khả năng quay video vẫn bị giới hạn ở độ phân giải 4K ở tốc độ 30 khung hình/ giây với tùy chọn 60 khung hình/ giây ở nội dung 1080p (và chế độ quay chậm tốc độ 120 khung hình/ giây).

Máy chạy hệ điều hành Android 14 và sẽ nhận được hai bản cập nhật hệ điều hành và 3 năm vá lỗi bảo mật. Điện thoại có màn hình OLED 6,7 inch, độ phân giải FHD+ với tỷ lệ khung hình cao - 20:9. Màn hình có tốc độ làm mới 120Hz và hiển thị màu 10 bit, hỗ trợ HDR10+ và Amazon Prime Video HDR.

Điện thoại có thể chịu va đập khi rơi từ độ cao 1,5 m xuống đá cẩm thạch. Đây cũng là lần đầu tiên mẫu OnePlus Nord CE có xếp hạng chống bụi và nước chính thức dù chỉ đạt chuẩn IP54, có thể thực hiện thao tác chạm ngay cả khi bị ướt - tính năng Aqua Touch của dòng OnePlus 12.

2 phiên bản màu của OnePlus Nord CE 4.

OnePlus Nord CE 4 có hai màu – Xám Dark Chrome (có màu kim loại màu xám bóng) và Xanh lá Celadon Marble (màu xanh ngọc bích với kết cấu giống đá cẩm thạch).

Sản phẩm sẽ bắt đầu được bán ra từ ngày 4/4. Phiên bản RAM 8GB/ ROM 128GB tiêu chuẩn có giá 25.000 Rupee (300 USD - 7,4 triệu đồng); phiên bản RAM 8GB/ ROM 256GB có giá 27.000 Rupee (khoảng 8 triệu đồng).

