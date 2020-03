Phát hiện Apple đang âm thầm phát triển iPhone 9 Plus

Thứ Tư, ngày 18/03/2020 12:00 PM (GMT+7)

Không chỉ iPhone 9 mà một chiếc iPhone 9 Plus đang nằm trong kế hoạch sản xuất của Apple dưa vào mã iOS 14 mưới đây.

Mã được tìm thấy trong iOS 14 trước đó cho thấy Apple có thể đang phát triển iPhone 9 như là bản nâng cấp của iPhone 8. Giờ đây, nhiều chi tiết từ mã đó đã xuất hiện để chỉ ra rằng iPhone 9 Plus lớn hơn cũng đang nằm trong kế hoạch của Apple như là bản kế nhiệm cho iPhone 8 Plus.

Theo bằng chứng trong mã được phát hiện bởi 9to5Mac, iPhone 9 Plus được đồn đại sẽ có màn hình 5,5 inch (lớn hơn màn hình 4,7 inch trên iPhone 9). Nó cũng sẽ được trang bị chip A13 Bionic như trong phiên bản 4,7 inch.

Báo cáo cũng tuyên bố rằng cả hai điện thoại sẽ đi kèm với nút Home vật lý như loạt iPhone 8 ban đầu. Các thiết bị cũng được cho là sử dụng Touch ID thay vì Face ID và có tính năng Express Transit của Apple Pay để thanh toán.

Ngoài ra, iPhone 9 Plus sắp tới cũng có khả năng quét các thẻ NFC ở chế độ nền, vốn chỉ có trên loạt iPhone XS, iPhone XR và iPhone 11 vào lúc này. Không có thông tin gì về việc iPhone 9 Plus sẽ có giá bao nhiêu nhưng lịch ra mắt iPhone vào mùa Xuân này sẽ không bao gồm iPhone 9 Plus.

