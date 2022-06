Nokia G400 5G lộ diện với giá dự kiến 5,55 triệu đồng

Nokia G400 5G là một thiết bị tầm trung với các thông số kỹ thuật tốt, bao gồm màn hình 6,6 inch cung cấp tốc độ làm mới 120Hz - lần đầu tiên có trên smartphone Nokia.

Như trong nội dung ghi chú từ NokiaPowerUser, biến thể TA-1448 xuất hiện trên trang web Wi-Fi Alliance với tên sản phẩm “Style+”. Đáng chú ý, hướng dẫn sử dụng cũng xác nhận tên mã “Style” cho thiết bị cầm tay này. Trong khi đó, N1530DL sẽ là biến thể của Nokia G400 5G tại thị trường Mỹ.

Trong thực tế, Nokia G400 5G là mẫu smartphone đã được công bố tại CES 2022 diễn ra vào tháng 1/2022, tuy nhiên vẫn chưa có thông tin chính thức nào về smartphone kể từ đó. Bây giờ, với sự xuất hiện của hướng dẫn sử dụng cho thấy rằng thời điểm lên kệ của sản phẩm đang đến gần.

Nokia G400 5G dự kiến sẽ đi kèm chip Snapdragon 480 Plus 5G. Biến thể Plus gần giống với Snapdragon 480 5G trước đây, ngoại trừ việc bản Plus có các lõi Cortex-A76 chạy ở xung nhịp cao hơn 200 MHz.

Về thông số kỹ thuật, Nokia G400 5G sẽ hỗ trợ khả năng 5G, kết hợp RAM 6 GB cùng bộ nhớ trong 128 GB. Điện thoại có thiết lập camera với 3 ống kính, camera chính phía sau là cảm biến 48 MP kết hợp camera góc siêu rộng 5 MP và camera macro 2 MP. Giá bán của điện thoại là 239 USD.

