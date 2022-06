Nokia G11 Plus trình làng với giá hấp dẫn

Để phục vụ mục tiêu chinh phục thị trường của mình, HMD đã bổ sung thành viên mới nhất trong danh mục điện thoại của họ là Nokia G11 Plus - phiên bản tiếp theo của Nokia G11 mà HMD ra mắt cách đây vài tháng. Trên thực tế, nâng cấp duy nhất của Nokia G11 Plus so với Nokia G11 nằm ở thiết lập camera kép 50 MP và 2 MP, thay vì thiết lập ba camera (13 MP + 2 MP + 2 MP) trên phiên bản thông thường.

Nokia G11 Plus có cùng màn hình 6,5 inch với độ phân giải HD+ (720 x 1600 pixel) và camera trước 8 MP, tuy nhiên chưa rõ chip xử lý bên trong là gì. Các báo cáo nói rằng nó có thể cùng sử dụng chip Unisoc T606 với 8 lõi tốc độ 1,6 GHz như trên G11 hoặc một CPU tốt hơn một chút.

Bên cạnh đó, điện thoại cũng đi kèm RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB có thể mở rộng lên đến 512 GB qua khe cắm thẻ microSD và pin dung lượng lớn 5.000 mAh. Ngoài ra, điện thoại cũng cài đặt sẵn Android 12 khi xuất xưởng và được HMD hứa hẹn cập nhật hệ điều hành trong 2 năm và bảo mật trong 3 năm.

Ở thời điểm hiện tại sản phẩm vẫn chưa có thông tin về giá bán và thời điểm lên kệ, tuy nhiên nó có thể đắt hơn một chút so với Nokia G11 vốn có giá khoảng 140 USD (3,25 triệu đồng). Khi lên kệ, Nokia G11 Plus có các lựa chọn màu Xanh hoặc Xám.

Nguồn: http://danviet.vn/nokia-g11-plus-trinh-lang-voi-gia-hap-dan-50202229695927242.htm