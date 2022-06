Nokia G11 Plus sắp ra mắt với giá chưa đến 3 triệu đồng

Với việc xuất hiện trên Geekbench, các thông số kỹ thuật của G11 Plus cũng đã được tiết lộ. Theo danh sách, máy sẽ trang bị chip Unisoc 8 lõi tốc độ 1,61 GHz, kết hợp GPU Mali G57. Danh sách trên Geekbench cũng gợi ý rằng thiết bị sẽ có RAM 4 GB.

Theo những rò rỉ, sản phẩm có khả năng đi kèm chip Unisoc T606. Điện thoại đạt 309 điểm trong bài kiểm tra đơn lõi và 1.302 điểm trong bài kiểm tra đa lõi. Hơn nữa, danh sách cũng cho thấy thiết bị sẽ chạy trên nền tảng hệ điều hành Android 12. Ngoài ra, không có thông tin nào được chia sẻ bởi các trang web điểm chuẩn.

Trước đó, Nokia đã ra mắt mẫu G11 vào tháng 2, và phiên bản G11 Plus là một bản cải tiến của G11 với một số thay đổi đáng kể. Sẽ rất thú vị nếu công ty ra mắt thiết bị ở thị trường quốc tế, mặc dù chi tiết về giá bán của máy vẫn còn là một bí ẩn.

Do hầu hết các điện thoại trang bị chip Unisoc đều có giá dưới 3 triệu đồng tại các thị trường mới nổi nên có khả năng Nokia G11 Plus sẽ có giá tương tự nhằm tăng tính cạnh tranh. Dĩ nhiên, không loại trừ khả năng Nokia muốn định giá thiết bị của họ cao hơn một chút so với thiết bị từ các nhà sản xuất khác cho điện thoại có cùng thông số kỹ thuật và phần cứng.

