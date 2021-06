Nồi chiên không dầu của hãng nào tốt nhất?

Chủ Nhật, ngày 20/06/2021 08:00 AM (GMT+7)

Để lựa chọn nồi chiên không dầu tốt và phù hợp với căn bếp mỗi gia đình thì yếu thì yếu tố thương hiệu sản xuất rất quan trọng. Dưới đây là danh sách các thương hiệu sản xuất nồi chiên uy tin nhất.

Nồi chiên không dầu là loại sản phẩm gì?

Nồi chiên không dầu là một thiết bị điện tử có khả năng giúp chiên nướng thực phẩm mà không hề dùng tới dầu ăn. Từ đó giúp giảm đi đáng kể lượng dầu mỡ trong đồ ăn sau khi chế biến, đem lại sự tươi ngon của thực phẩm và mang lại sức khỏe cho người sử dụng. Nồi chiên không dầu còn được biết đến dưới tên gọi là nồi chiên khí nóng hoặc là nồi chiên chân không.

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nồi chiên không dầu

1. Về cấu tạo

Gồm có 2 bộ phận chính đó là: Thân nồi và khay chiên

- Thân nồi: Bên trong chứa các dây thanh nhiệt biến đổi điện năng thành nhiệt năng để đun nóng thực phẩm. Ngoài ra trong thân nồi còn có một quạt gió đi kèm để khiến luồng khí nóng trong nồi lưu thông tuần hoàn quanh thực phẩm, giúp làm chín đều đặn. Thân nồi còn có các nút bấm điều khiển dùng để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian chiên nướng.

- Khay chiên: Được cấu tạo gồm phần khay để đựng thực phẩm cần chế biến và một khay nhỏ phía dưới dùng để đựng dầu mỡ từ thực phẩm thoát ra trong quá trình chiên nướng.

2. Về nguyên lý hoạt động

Khi khởi động nồi chiên không dầu, điện năng đưa vào nồi sẽ được các dây thanh nhiệt biến đổi thành nhiệt năng để làm nóng bên trong nồi. Không khí bên trong được đốt nóng có thể đạt mức 200 độ C, đủ để chiên nướng bất kỳ loại thực phẩm nào mà bạn muốn. Ngoài ra bộ phận quạt tích hợp trong thân nồi sẽ giúp thổi luồng khí nóng chạy tuần hoàn khắp nồi, giúp thực phẩm chín nhanh và đều hơn ở các mặt.

Nồi chiên không dầu của hãng nào tốt nhất hiện nay?

Hiện nay có rất nhiều thương hiệu điện máy uy tín trên khắp thế giới sản xuất ra những sản phẩm nồi chiên không dầu vô cùng hiện đại và chất lượng. Sau đây là một số thương hiệu hàng đầu về nồi chiên không dầu mà người tiêu dùng nên quan tâm và lựa chọn để tìm mua sản phẩm:

1. Nồi chiên không dầu của Philips

Philips là một thương hiệu sản xuất thiết bị điện tử dành cho nhà bếp vô cùng nổi tiếng đến từ Hà Lan. Các sản phẩm của Philips vô cùng đa dạng cả về mẫu mã lẫn thiết kế, có giá thành phù hợp với mọi người tiêu dùng. Nồi chiên không dầu của Philips có giá thành vô cùng phải chăng, do đó được rất nhiều người ưa chuộng và tìm mua.

Nồi chiên không dầu Philips HD9220, HD9240, HD9653, HD9652 là 4 dòng sản phẩm được đánh giá tốt nhất trong số các sản phẩm nồi chiên không dầu của thương hiệu này.

2. Nồi chiên không dầu của Lock&Lock

Có lẽ không cần phải nói quá nhiều về thương hiệu Lock&Lock. Nếu như bạn đang muốn tìm sản phẩm nồi chiên không dầu của hãng nào tốt, không nên bỏ qua các sản phẩm nồi chiên không dầu đến từ thương hiệu nổi tiếng của Hàn Quốc này. Các sản phẩm của Lock&Lock đều được thiết kế vô cùng trang nhã nhưng rất hiện đại, bắt mắt và thẩm mỹ. Đặc biệt nồi chiên không dầu của Lock&Lock được làm bằng các chất liệu chịu nhiệt tốt, bền bỉ với thời gian.

Các sản phẩm nồi chiên không dầu Lock&Lock tốt nhất hiện nay được người tiêu dùng đánh giá cao gồm các model EJF357BLK, ECF-300B, EJF276, EJF357WHT, EJF383BLK,...

3. Nồi chiên không dầu của Bluestone

Bluestone cũng là một thương hiệu nổi tiếng đến từ Mỹ và không hề kém cạnh khi so với Philips hay Lock&Lock. Các sản phẩm của Bluestone chủ yếu là về thiết bị gia dụng, đồ điện tử và thiết bị chăm sóc sắc đẹp. Những sản phẩm nồi chiên không dầu của Bluestone đều được thiết kế tại Mỹ, đạt tiêu chuẩn của châu Âu về độ an toàn và chất lượng khi sử dụng. Do đó mà bạn hoàn toàn có thể yên tâm về những sản phẩm đến từ Bluestone.

Các sản phẩm nồi chiên không dầu của Bluestone thuộc những model sau rất được người tiêu dùng chọn lựa để sử dụng, gồm có: AFB-5876, AFB-5859, AFB- 5865, AFB-5866, AFB-5868,...

4. Nồi chiên không dầu của Tefal

Tefal là thương hiệu chuyên về các thiết bị nhà bếp và đồ gia dụng vô cùng nổi tiếng đến từ châu Âu. Những sản phẩm của Tefal thuộc vào phân khúc cao cấp cho nên sẽ sở hữu những công nghệ thiết kế vô cùng ấn tượng, đi với đó là mức giá không hề rẻ một chút nào. Thế nhưng bạn hãy hoàn toàn yên tâm khi sở hữu cho mình các sản phẩm nồi chiên không dầu đến từ Tefal nhé, chắc chắn bạn sẽ không hề thất vọng đâu.

Một số sản phẩm nồi chiên không dầu thương hiệu Tefal mà bạn nên lựa chọn để sử dụng gồm có model Tefal FZ7010, FX1000, EY401D, Actifry 2 in 1,...

5. Nồi chiên không dầu của Sharp

Sharp là thương hiệu đồ điện tử và gia dụng vô cùng nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Các sản phẩm của Sharp không chỉ đa dạng về chủng loại, thiết kế mà còn chứa đựng những tinh hoa về công nghệ của xứ sở hoa Anh Đào. Nồi chiên không dầu của Sharp luôn được đánh giá cao về chất lượng, độ bền và hiệu năng hoạt động ấn tượng. Từ đó mang lại cho bạn những thực phẩm được chế biến một cách tươi ngon, đẹp mắt nhất và an toàn cho sức khỏe.

Các sản phẩm nồi chiên không dầu đến từ thương hiệu Sharp hiện đang rất được quan tâm và được nhiều người tin dùng gồm có: Sharp KF-AF42MV-ST, KF-AF55EV-BK, KS-9912,...

6. Nồi chiên không dầu của Electrolux

Thương hiệu Electrolux là thương hiệu sản xuất thiết bị điện tử và đồ gia dụng vô cùng nổi tiếng và lâu đời đến từ Thụy Điển. Đây là công ty lớn thứ hai trên toàn thế giới về sản xuất các mặt hàng thiết bị điện tử và đồ gia dụng, được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn và tìm mua các sản phẩm để sử dụng. Sản phẩm nồi chiên không dầu của Electrolux được thiết kế vô cùng bắt mắt, cùng với đó là những công nghệ tiên tiến nhất được tích hợp. Ngoài ra, giá thành của nồi chiên không dầu thương hiệu Electrolux là vô cùng phù hợp với người tiêu dùng.

Một số sản phẩm nồi chiên không dầu của thương hiệu Electrolux được đánh giá cao trên thị trường hiện nay bao gồm: Explore 6 E6AF1-220K, Explore 6 E6AF1-520K

Cách lựa chọn nồi chiên không dầu tốt, bền bỉ

Để có thể lựa chọn nồi chiên không dầu của hãng nào tốt nhất hiện nay, người mua cần dựa vào một số tiêu chí quan trọng để đánh giá bao gồm như sau:

1. Kiểu dáng thiết kế

Để lựa chọn sản phẩm nồi chiên không của hãng nào tốt, người tiêu dùng cần chọn lựa các loại nồi chiên có kiểu dáng thiết kế gọn gàng, đơn giản nhưng vẫn mang dáng vẻ hiện đại để có thể làm sang trọng thêm cho căn bếp của gia đình bạn. Ngoài ra, chất liệu của nồi chiên cũng cần phải được làm bằng những vật liệu cứng cáp, có khả năng chịu nhiệt tốt và chống lại va đập.

2. Công nghệ tiên tiến

Công nghệ tích hợp trong nồi chiên không dầu cũng là vấn đề rất được quan tâm khi bạn muốn tìm kiếm một sản phẩm tốt và bền bỉ. Hãy lựa chọn các loại sản phẩm nồi chiên không dầu có tích hợp các tính năng như: Điều chỉnh nhiệt độ chiên nướng để có thể chế biến nhiều loại thực phẩm khác nhau, hẹn giờ chế biến, dễ dàng tháo lắp và vệ sinh,...

3. Dung tích của nồi

Bạn hãy dựa vào số lượng thành viên trong gia đình của mình để có thể lựa chọn dung tích nồi chiên không dầu cho thật phù hợp. Với những gia đình có từ 3-4 thành viên trở xuống, bạn nên chọn nồi chiên có dung tích khoảng 2 lít. Còn nếu gia đình có nhiều thành viên hơn, hãy lựa chọn nồi chiên có dung tích từ 3 lít trở lên cho phù hợp với lượng thực phẩm mà bạn chế biến cho cả nhà.

4. Điện năng tiêu thụ

Đa phần các sản phẩm nồi chiên không dầu hiện nay hoạt động với công suất từ 1300W đến 1500W, công suất hoạt động càng cao thì điện năng tiêu thụ sẽ càng nhiều. Do đó bạn cần lựa chọn các sản phẩm nồi chiên không dầu vừa có dung tích nồi phù hợp với nhu cầu sử dụng, vừa có mức tiêu thụ điện năng vừa phải.

5. Giá thành sản phẩm

Để lựa chọn nồi chiên không dầu của hãng nào tốt nhất, yếu tố về giá thành của nồi là không thể bỏ qua. Bạn hãy lựa chọn các thương hiệu sản xuất nồi chiên không dầu uy tín hàng đầu hiện nay để có thể mua được những sản phẩm thật chất lượng với một mức giá vô cùng phải chăng, hợp túi tiền của bạn nhé. Thông thường, giá thành của các sản phẩm nồi chiên không dầu loại tốt sẽ dao động từ 2 triệu, 3 triệu cho đến 6 triệu đồng. Loại nồi cao cấp có thể có mức giá lên đến 8 triệu đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/noi-chien-khong-dau-cua-hang-nao-tot-nhat-5020212067591607.htm