Mã lỗi máy giặt Electrolux thường gặp và cách khắc phục

Thứ Sáu, ngày 26/03/2021 15:30 PM (GMT+7)

Tổng hợp đầy đủ những mã lỗi máy giặt Electrolux đầy đủ nhất bao gồm cả máy giặt cửa trước (lồng ngang) và máy giặt cửa trên (lồng đứng). Cách sửa chữa từng mã lỗi của máy giặt Electrolux để hoạt động ổn định trở lại.

Máy giặt Electrolux là sản phẩm có xuất xứ từ Thụy Điển, được ưa chuộng nhiều nơi trên thế giới và cả Việt Nam bởi sự vận hành ổn định và bền bỉ. Tuy nhiên theo năm tháng sử dụng thì vẫn có lỗi xảy ra với máy giặt này.

Tại sao máy giặt Electrolux báo lỗi?

Trong quá trình sử dụng, máy giặt Electrolux hoặc những thương hiệu máy giặt khác đều có thể gặp phải trục trặc và báo lỗi lên màn hình điều khiển khiến bạn không thể tiếp tục giặt quần áo được nữa hoặc giặt không sạch, máy giặt kêu to gây tiếng ồn lớn. Nguyên nhân gây ra lỗi cho máy giặt thường do quá trình vận hành máy giặt sai cách dẫn tới lỗi kỹ thuật hoặc trục trặc về vấn đề đường cấp thoát nước dẫn tới rò rỉ hoặc vi mạch bị hỏng do máy giặt sử dụng đã có tuổi thọ lâu năm.

Bảng các mã lỗi máy giặt Electrolux và cách khắc phục

Tổng hợp những mã lỗi của máy giặt Electrolux đầy đủ nhất để bạn biết thông tin và cách khắc phục. Một vài mã lỗi đơn giản bạn có thể khắc phục ngay tại nhà, một vài mã lỗi đòi hỏi có kỹ thuật chuyên môn bạn nên gọi thợ đến sửa chữa là tốt nhất, tránh tự sửa gây hỏng hóc nặng thêm.

1. Mã lỗi E10 - Lỗi đường nước vào

- Thông tin lỗi: Máy giặt không có nước để giặt. Đây là một trong những mã lỗi máy giặt Electrolux thường gặp nhất.

- Nguyên nhân: Trong trường hợp này, có thể do bạn quên không mở khóa van nước đầu vào cho máy giặt hoặc vòi dẫn nước bị gấp khúc khiến nước không chảy.

- Khắc phục:

+ Kiểm tra đã mở khóa van nước hay chưa.

+ Kiểm tra ống dẫn nước vào xem có bị gấp khúc và lưới lọc xem có bị tắc nghẽn không nếu bị tắc nghẽn cần khai thông, làm sạch.

+ Thay van mở khóa nước nếu van bị hỏng

2. Mã lỗi E11 - Không đủ nước cho chu trình giặt

- Thông tin lỗi: Máy giặt không được đổ đầy nước trong quá trình giặt, hoặc nước chảy chậm.

- Nguyên nhân: Tương tự lỗi E10, van chảy bị tắc nghẽn hoặc gấp khúc, van khóa chưa mở hết khiến nước chảy chậm.

- Khắc phục:

+ Đảm bảo rằng van nước đã mở hết.

+ Kiểm tra ống dẫn vào xem có bị gấp khúc và lưới lọc xem có bị tắc nghẽn không.

+ Thay van cấp nước nếu cần.

3. Mã lỗi E12 - Không đủ nước để xả

- Thông tin lỗi: Không cung cấp đủ nước cho chu trình xả

- Nguyên nhân: Tương tự lỗi E10

- Khắc phục:

+ Kiểm tra nguồn cấp nước xem van nước có bị khóa hoặc đã mở hết chưa

+ Kiểm tra ống dẫn nước vào xem có bị gấp khúc và lưới lọc xem có bị tắc nghẽn không.

+ Thay van cấp nước nếu cần.

4. Mã lỗi E13 - Rò rỉ nước

- Thông tin lỗi: Máy giặt đã phát hiện thấy rằng mực nước đang giảm, có nghĩa là có một rò rỉ.

- Nguyên nhân: Ống thoát nước bị rò rỉ khiến mực nước giặt bị giảm mặc dù van đầu nước vào cấp đủ nước và không gặp trục trặc hoặc cảm biến áp suất bị lỗi.

- Khắc phục:

+ Kiểm tra ống thoát nước xem bị rò rỉ hay không, nếu bị rỉ nước cần thay thế ống thoát hoặc dùng băng keo gắn chặt không cho nước chảy.

+ Kiểm tra phần van xả xem đã đóng kín chưa.

+ Thay thế cảm biến áp suất mới nếu bị hỏng.

5. Mã lỗi E20 - Xả lỗi

- Thông tin lỗi: E20 là một trong những mã lỗi máy giặt Electrolux thường gặp nhất. Lỗi E20 của máy giặt Electrolux xuất hiện khi máy giặt phát hiện không xả nước trong thời gian đã lập trình. Bơm xả nước không hoạt động. Nước còn sau khi bơm xả.

- Nguyên nhân: Ống thoát nước bị kẹt, bơm thoát nước bị tắc.

- Khắc phục:

+ Kiểm tra ống thoát xem bị tắc do vật cản hoặc ống bị xoắn dẫn tới thoát nước kém.

+ Kiểm tra bộ lọc máy bơm thoát nước xem có bị tắc nghẽn không.

+ Tắt máy giặt và rút phích cắm. Làm sạch bơm thoát nước.

+ Thay thế máy bơm xả nếu cần.

6. Mã lỗi E21 - Khó thoát nước sau chu kỳ giặt

- Thông tin lỗi: Máy giặt phát hiện nước không thoát sau khi giặt xong và chuyển sang chế độ xả.

- Nguyên nhân: Không thoát được nước do tắc ống thoát hoặc máy bơm xả bị lỗi.

- Khắc phục:

+ Kiểm tra bộ lọc máy bơm thoát nước xem có bị tắc nghẽn không.

+ Tắt máy giặt và rút phích cắm. Làm sạch bơm thoát nước.

+ Thay thế máy bơm xả nếu cần.

7. Mã lỗi E22 - Không chuyển sang được chu trình vắt

- Thông tin lỗi: Máy giặt đã phát hiện ra rằng nước không thoát sau khi kết thúc chu trình xả và máy không thể chuyển sang chu trình vắt.

- Nguyên nhân: Đường ống xả nước bị tắc hoặc máy bơm xả lỗi.

- Khắc phục: Tương tự lỗi E21

8.Mã lỗi E23 - Lọc bơm Triac bị lỗi

- Thông tin lỗi: Hư bơm chia nước thoát

- Nguyên nhân: Máy bơm thoát nước bị lỗi dây hoặc vi mạch

- Khắc phục:

+ Kiểm tra điện trở trên bơm xả.

+ Kiểm tra hệ thống dây điện.

9. Mã lỗi E24 - Máy bơm xả Triac bị lỗi

- Thông tin lỗi: Lỗi trong mạch “cảm biến” của triac bơm xả (tín hiệu đầu vào bộ vi xử lý bị sai).

- Nguyên nhân: PCB bị lỗi.

- Khắc phục: Thay thế main PCB.

10. Mã lỗi E25 - Lỗi cảm biến điều khiển Aqua

- Thông tin lỗi: Tín hiệu đầu vào sai cho bộ vi xử lý.

- Khắc phục: Kiểm tra và thay thế main PCB.

11. Mã lỗi E31 - Lỗi Công tắc Áp suất

- Thông tin lỗi: Tần suất của công tắc áp suất điện tử vượt quá giới hạn. Đây là một trong những mã lỗi máy giặt Electrolux hiếm hoi xuất hiện.

- Khắc phục:

+ Kiểm tra hệ thống dây điện.

+ Thay thế công tắc áp suất.

12.Mã lỗi E32 - Vấn đề hiệu chỉnh công tắc áp suất

- Thông tin lỗi: Tần số công tắc áp suất điện tử không ổn định trong giai đoạn xả nước.

- Nguyên nhân: Ống thoát nước bị kẹt hoặc bịt kín, đặt không đúng vị trí; Lọc bộ lọc bị tắc hay máy bơm thoát nước bị lỗi; Lỗi mạch bo mạch chủ công tắc áp suất; Áp lực chuyển đổi.

- Khắc phục:

+ Kiểm tra hệ thống dây điện.

+ Kiểm tra các ống dẫn xem có bị tắc nghẽn không.

+ Kiểm tra van đầu vào xem có rò rỉ không.

+ Kiểm tra bơm xả.

+ Thay thế Main PCB

13. Mã lỗi E35 - Lỗi ngắt nước

- Thông tin lỗi: Cảm biến áp suất đã phát hiện mực nước trong máy giặt Electrolux đã vượt quá mức hoạt động bình thường.

- Nguyên nhân: Lỗi mức nước quá cao, van cấp nước không ngắt nước. Áp suất chuyển đổi bị lỗi hoặc main PCB bị lỗi.

- Khắc phục:

+ Kiểm tra nguồn nước

+ Kiểm tra cảm biến áp suất nước.

14. Mã lỗi E38 - Không thay đổi mức nước trong khi giặt

- Thông tin lỗi: Cảm biến áp suất nước đã phát hiện rằng mực nước không thay đổi trong quá trình quay của lồng giặt trong chu trình giặt.

- Nguyên nhân: Ống hoặc buồng áp suất bị tắc. Đai trống bị hỏng.

- Khắc phục:

+ Tiến hành vệ sinh bộ lọc của ống nạp nước để tránh tình trạng, tắc, nghẽn và giúp nước lưu thông dễ dàng.

+ Kiểm tra và đóng nắp máy giặt Electrolux đúng cách.

15. Mã lỗi E40 - Lỗi cửa máy giặt đóng không đúng cách

- Thông tin lỗi: Máy giặt không khóa được cửa. Mã này là một trong những mã lỗi thường gặp của máy giặt Electrolux vì người dùng thường xuyên đóng cửa không đúng cách.

- Nguyên nhân: Lỗi đường công tắc cửa, cửa không đóng chặt hoặc chưa đóng

- Khắc phục:

+ Đóng chặt cửa đến khi kêu tạch một cái là được.

+ Kiểm tra gioăng cao su xem có bị đứt không.

+ Kiểm tra lẫy cửa còn hoạt động được không.

+ Thay khóa cửa nếu cần.

16. Mã lỗi E41 - Cửa đang mở

- Thông tin lỗi: Hết thời gian chờ khóa cửa (20 giây), máy giặt phát hiện cửa không đóng.

- Nguyên nhân: Cửa không đóng chặt hoặc bảng điều khiển khóa cửa bị lỗi.

- Khắc phục:

+ Mở cửa ra, đóng chặt cửa máy giặt lại lần nữa để bắt đầu chu trình giặt.

+ Kiểm tra kết nối dây giữa khóa cửa

và bảng điều khiển chính.

+ Thay thế khóa cửa nếu cần.

17. Mã lỗi E42 - Lỗi khóa cửa

- Thông tin lỗi: Cửa máy giặt vẫn bị khóa mặc dù máy đã mở.

- Nguyên nhân: Khóa cửa bị lỗi; Hệ thống dây điện bị lỗi; Lỗi main PCB.

- Khắc phục:

+ Tắt máy khởi động lại.

+ Kiểm tra dây kết nối giữa khóa cửa

và bảng điều khiển chính.

18. Mã lỗi E43 - Lỗi Triac khóa cửa

- Thông tin lỗi: Sự không giống nhau giữa cảm biến Triac của thiết bị khóa cửa và trạng thái Triac.

- Nguyên nhân: Khóa cửa bị lỗi; Hệ thống dây điện bị lỗi khi kết nối với bảng điều khiển.

- Khắc phục: Tương tự lỗi E42

19. Mã lỗi E44 - Lỗi cảm biến đóng cửa

- Thông tin lỗi: Tín hiệu đầu vào sai, IC trên bo mạch không đóng lệnh xuống công tắc.

- Nguyên nhân: Lỗi chủ yếu do main PCB của máy giặt.

- Khắc phục: Kiểm tra và thay thế main PCB (gọi thợ).

20. Mã lỗi E45 - Lỗi cảm biến Triac cửa

- Thông tin lỗi: Tín hiệu đầu vào sai, cảm biến cửa Triac không hoạt động, không cấp lệnh được cho cánh cửa đóng.

- Nguyên nhân: Lỗi main PCB.

- Khắc phục: Thay main PCB (gọi thợ).

21. Mã lỗi E50 - Lỗi động cơ

- Thông tin lỗi: Chọn chế độ giặt, bấm khởi động nhưng máy giặt không phát hiện chuyển động từ động cơ giặt.

- Nguyên nhân: Có thể do lỗi cảm biến, lỗi chu trình giặt hoặc main PCB bị hư.

- Khắc phục:

+ Kiểm tra các nguồn điện vào động cơ (gọi thợ).

+ Kiểm tra bàn chải động cơ xem có bị mòn không (gọi thợ)

22. Mã lỗi E51: Triac mô tơ bị ngắt mạch

- Thông tin lỗi: Lỗi đường động cơ

- Nguyên nhân: Triac trên main PCB bị lỗi; Rò rỉ điện từ động cơ hoặc hệ thống dây điện.

- Khắc phục: Kiểm tra động cơ nếu cần phải thay thế.

23. Mã lỗi E52 - Lỗi cảm biến nhiệt vòng quay động cơ

- Thông tin lỗi: Cảm biến tốc độ vòng quay bị lỗi, động cơ không chạy

- Nguyên nhân:

+ Tín hiệu bộ điều tốc bị lỗi.

+ Bo mạch không có điện cấp xuống động cơ.

+ Trong quá trình giặt, có vật lạ rơi vào bộ phận cảm biến của máy. Khiến máy không thể chạy đúng với chế độ người dùng đã cài đặt.

- Khắc phục: Vệ sinh máy giặt và kiểm tra main PCB hoặc bộ điều khiển động cơ.

24. Mã lỗi E53 - Lỗi Cảm biến Triac Mô tơ

- Thông tin lỗi: Sensing gặp vấn đề trên mạch của Triac đã hạn chế cấp điện cho động cơ.

- Nguyên nhân: Tín hiệu đầu vào sai cho bộ vi xử lý.

- Khắc phục:

+ Kiểm tra dây dẫn giữa bảng điều khiển chính và bảng điều khiển động cơ.

+ Kiểm tra bo mạch chính nếu cần thay thế.

+ Kiểm tra động cơ.

25. Mã lỗi E54 - Lỗi động cơ tăng dòng

- Thông tin lỗi: Máy giặt hoạt động liên tục với lượng tải đồ giặt lớn, khiến máy bị quá tải làm tăng dòng trong máy.

- Khắc phục:

+ Giặt dưới tải trọng cho phép của máy giặt, không nên giặt tối đa công suất máy liên tục.

+ Vệ sinh lồng giặt, nên để máy nghỉ ngơi sau 3 đến 5 lần giặt liên tục.

26. Mã lỗi E55 - Động cơ không hoạt động

- Thông tin lỗi: Nhận lệnh giặt nhưng động cơ không hoạt động

- Khắc phục: Kiểm tra lại động cơ và bảng điều khiển động cơ của máy giặt.

27. Mã lỗi E57 - Lỗi mô tơ

- Thông tin lỗi: Bo mạch chủ bị lỗi hoặc mô tơ bị hư.

- Khắc phục: Kiểm tra và thay thế mô tơ, thay bo mạch và kiểm tra dây kết nối.

28. Mã lỗi E58 - Lỗi liên quan mô tơ

- Thông tin lỗi: Mô tơ hoạt động hút dòng trên 4.5A, máy hoạt động quá tải.

- Nguyên nhân: Dây kết nối mô tơ inverter bị hư hoặc do bo mạch inverter bị hư.

- Khắc phục: Kiểm tra và thay thế dây kết nối mô tơ inverter, thay bo mạch inverter (gọi thợ).

29. Mã lỗi E59 - Không tin hiệu bộ điều tốc 3S

- Thông tin lỗi: Dây kết nối mô tơ inverter bị hư hoặc do bo mạch inverter bị hư.

- Khắc phục: Tương tự E58.

30. Mã lỗi E61 (EC1) - Chế độ nước không đủ

- Thông tin lỗi: Nước không được cấp đủ trong quá trình giặt

- Nguyên nhân: Tắc đường ống dẫn, ống dẫn nước vào chảy nhỏ giọt,...

- Khắc phục:

+ Sửa chữa hoặc thay thế van cấp nước mới.

+ Dây kết nối bảng điều khiển bị hư

31. Mã lỗi E62 - Nhiệt độ giặt quá cao

- Thông tin lỗi: Nhiệt độ nước quá cao trong quá trình giặt. Đồng thời đảm bảo rằng vòi cấp nước được kết nối với vòi lạnh thay vì vòi nóng.

- Nguyên nhân: Có thể đấu nhầm nguồn nước vào là nước nóng mà không phải nước lạnh hoặc do hỏng cảm biến nhiệt.

- Khắc phục: Kiểm tra cảm biến nhiệt độ và cả main PCB, nếu cần có thể thay thế (gọi thợ).

33. Mã lỗi E66 - Sự cố rơ le cảm biến nhiệt

- Thông tin lỗi: Main PCB không thể hiểu được trạng thái của rơ le nóng khi rơ le cảm biến nước nóng gặp vấn đề, thường gặp phải trên máy giặt Electrolux có tính năng sấy quần áo.

- Khắc phục: Kiểm tra cảm biến nhiệt độ nước, kiểm tra gioăng cách nhiệt, kiểm tra và thay thế main PCB.

34. Mã lỗi E68: Công cụ làm nóng nước gặp vấn đề

- Thông tin lỗi: Main PCB đã phát hiện rò rỉ dòng điện xuống đất từ ​​máy nước nóng hoặc máy sấy.

- Nguyên nhân: Có thể do bộ phận sợi đốt của máy bị đứt hoặc bị hỏng, cảm biến nhiệt của máy giặt bị hỏng hoặc bo mạch điều khiến gặp sự cố.

- Khắc phục: Kiểm tra điện trở của bộ phận đốt nóng nằm trong khoảng 14 ohms, nếu không đúng thì cần thay thế bộ phận làm nóng.

35. Mã lỗi E69 - Sợi đốt bị dừng đột ngột

- Thông tin lỗi: Lỗi bộ phận thanh nhiệt hay rơle nhiệt.

- Nguyên nhân: Khi bộ phận thanh nhiệt hoặc rơ le nhiệt có sự bất thường, sợi điện trở đun nước nóng( Còn gọi là maixo) bị dừng đột ngột (cầu chì bảo vệ bị hở mạch).

- Khắc phục: Gọi thợ sửa chữa hoặc trung tâm bảo hành.

36. Mã lỗi E71 - Lỗi cảm biến nhiệt độ nước

- Thông tin lỗi: NTC bị lỗi do hỏng cảm biến. Lỗi này thường xuất hiện trên máy giặt cửa ngang có chức năng giặt sấy. Toàn bộ hoạt động của máy giặt sẽ ngừng hoạt động đồng thời đèn nhấp nháy liên tục trên màn hình hiển thị.

- Nguyên nhân: Lỗi cảm biến nhiệt độ nước của máy giặt có thể do điện trở đốt nóng bị hỏng, cảm biến sấy bị lỗi hoặc cảm biến nhiệt độ nước có vấn đề.

- Khắc phục:

+ Kiểm tra cảm biến sấy của máy giặt rồi thay thế cảm biến sấy chính hãng nếu cảm biến hỏng.

+ Kiểm tra sợi đốt của máy giặt, cần thay thế sợi đốt mới nếu không còn điện trở.

37. Mã lỗi E72 - Lỗi cảm biến nhiệt độ máy sấy

- Thông tin lỗi: Main PCB phát hiện mạch hở trong mạch cảm biến nhiệt độ của lò sưởi.

- Nguyên nhân: Cảm biến sấy NTC vào lồng bị lỗi

- Khắc phục:

+ Kiểm tra điện trở của cảm biến nhiệt độ cho máy sấy.

+ Thay thế mô-đun điều khiển máy sấy.

38. Mã lỗi E73 - Lỗi cảm biến sấy nóng

- Thông tin lỗi: NTC về làm khô đang gặp vấn đề

- Khắc phục: Ngừng hoạt động máy giặt. Sau đó kiểm tra cảm biến sấy nóng và sửa chữa (gọi thợ)

39. Mã lỗi E74 - Lỗi cảm biến nhiệt độ giặt

- Thông tin lỗi: NTC bị đặt sai vị trí

- Khắc phục:

+ Kiểm tra điện trở của trống nước NTC.

+ Kiểm tra xem cảm biến nhiệt độ nước có đúng vị trí và không bị vôi hóa hay không.

+ Kiểm tra bộ phận gia nhiệt xem có bị vôi hóa không.

+ Đo điện trở của cảm biến nhiệt độ ở các nhiệt độ khác nhau để đảm bảo cảm biến không bị kẹt.

40. Mã lỗi EC1 - Van điện tử bị lỗi

- Thông tin lỗi: Máy giặt không thể bơm nước.

- Nguyên nhân: Khi van điện tử không có nước thì máy giặt không thể bơm nước và không thể giặt.

- Khắc phục: Tắt máy giặt ngay. Ngắt nguồn điện của máy giặt nhằm tránh tình trạng máy giặt bị hỏng (gọi thợ)

41. Mã lỗi EF1 - Ông nước thải bị chặn

- Thông tin lỗi: Nhiều khả năng máy có bộ lọc hoặc ống bơm thoát nước bị tắc.

- Nguyên nhân: Ống thoát nước bị nghẹt / gấp khúc / quá cao; Bộ lọc thoát nước bẩn / bị tắc.

- Khắc phục:

+ Kiểm tra bộ lọc máy bơm thoát nước xem có bị tắc nghẽn không.

+ Kiểm tra ống xem có bị tắc nghẽn không.

42. Mã lỗi EF2 - Lỗi cảnh báo bọt

- Thông tin lỗi: Phát hiện có quá nhiều bọt trong lồng giặt trong chu kỳ vắt.

- Nguyên nhân: Cho quá nhiều bột giặt trong một lần giặt, đồng thời ống thoát nước bị nghẹt, gấp khúc hay đặt quá cao.

- Khắc phục:

+ Kiểm tra lượng nước tẩy rửa, lấy bớt ra.

+ Vệ sinh phần ống thoát nước, khơi thông nếu tắc.

43. Mã lỗi EF4 - Nước quá yếu

- Thông tin lỗi: Đồng hồ đo lưu lượng không phát hiện nước vào lồng giặt khi các van đầu vào đang bật.

- Nguyên nhân: Áp lực nước quá yếu, chưa mở khóa van nước đầu vào, đồng hồ đo lưu lượng bị lỗi.

- Khắc phục: Kiểm tra đã mở van cấp nước đầu vào chưa; kiểm tra ống dẫn xem có bị tắc hoặc gấp khúc hoặc rò rỉ; thay đồng hồ đo lưu lượng nước mới.

44. Mã lỗi EF5 - Mất cân bằng tải

- Thông tin lỗi: Máy giặt đã phát hiện mất cân bằng trong chu kỳ vắt.

- Nguyên nhân: Bỏ đồ không đều trong lồng giặt.

- Khắc phục: Kiểm tra xem quần áo có bị bó cuộn lại với nhau hay không, hoặc có quá tải hay không.

45. Mã lỗi EH1 - Nguồn điện cấp vào không đúng tần số

- Thông tin lỗi: Máy ngưng hoạt động, màn hình led hiển thị lỗi, có đèn tín hiệu nhấp nháy rồi tắt hẳn.

- Nguyên nhân: Tần số F cung cấp cho nguồn điện không đúng hoặc máy chưa được tiếp địa.

- Khắc phục: Kiểm tra nguồn điện có yếu hoặc chập chờn không; Kiểm tra tiếp địa hoặc thay Noise Filter của máy (gọi thợ).

46. Mã lỗi EH2 - Điện áp nguồn quá cao

- Thông tin lỗi: Điện áp cung cấp vượt quá giới hạn hoạt động

- Khắc phục: Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho main PCB, đo tần số nguồn điện xem có khớp với tần số máy không (gọi thợ).

47. Mã lỗi EH3 - Điện áp nguồn quá thấp

- Thông tin lỗi: Main PCB phát hiện ra rằng điện áp cung cấp dưới giới hạn hoạt động của máy giặt Electrolux.

- Nguyên nhân: Điện áp, nguồn cấp điện, tần số điện không đúng, không ổn định hoặc chết IC bộ mạch chủ.

48. Mã lỗi EH4 - Máy không tắt

- Thông tin lỗi: Lỗi EH4 của máy giặt Electrolux cho biết main PCB đã phát hiện thấy rơ le 0 watt (rơ le ngắt điện ở chế độ chờ) không hoạt động và máy vẫn được bật khi đã bấm tắt.

- Khắc phục: Thay main PCB (gọi thợ)

49. Mã lỗi E60 - Lỗi giặt nước nóng

- Thông tin lỗi: Máy giặt thông báo nước không nóng khi đã chọn chế độ giặt nóng.

- Nguyên nhân: Hầu hết các bộ phận làm nóng bị hỏng do vôi hóa.

- Khắc phục: Vệ sinh, làm sạch các mảng bám trên mai-xo làm nóng ít nhất 3 tháng một lần.

50. Mã lỗi E90 - Gián đoạn ở chương trình cấp nước

- Thông tin lỗi: Máy bị gián đoạn ở chương trình cấp nước

- Nguyên nhân:

+ Do tắc nghẽn đường cấp nước vào

+ Do hỏng van điện cấp nước

+ Do lỗi IC cấp nước trên main điều khiển

- Khắc phục:

+ Tháo và vệ sinh sạch sẽ 2 đầu dây cấp nước của máy giặt.

+ Thay van cấp nước máy giặt.

+ Thay IC điều khiển van cấp.

51. Mã lỗi EH0 - Lỗi điện áp

- Thông tin lỗi: Lỗi EH0 trong máy giặt Electrolux cho biết điện áp nguồn thấp và không thể tìm thấy mã như vậy trong bảng dịch vụ.

- Nguyên nhân có thể xảy ra với lỗi EH0:

+ Điện áp chập chờn không ổn định.

+ Nguồn cấp điện bị lỗi.

+ Các thành phần trên mạch điện bị hư hỏng hoặc lỗi

+ Khí hậu ẩm thấp gây tổn hại đến bo mạch chính.

- Cách khắc phục: Kiểm tra nguồn điện sử dụng đảm bảo điện áp ở mức ổn định phù hợp, tốt nhất nên liên hệ với trung tâm bảo hành để được khắc phục chính xác và nhanh nhất.

52: Mã lỗi LOC - Khóa trẻ em

- Thông tin lỗi: Bạn sẽ không thể mở cửa máy giặt, không thể sử dụng các phím chức năng hay núm điều khiển mặc dù máy giặt Electrolux vẫn hoạt động bình thường.

- Nguyên nhân: Chế độ khóa trẻ em được kích hoạt hoặc lỗi bo mạch chủ.

- Khắc phục: Tắt chế độ khóa trẻ em bằng cách nhấn vào tổ hợp phím có biểu tượng ổ khóa trong vài giây đến khi biểu tượng ổ khóa không còn xuất hiện trên màn hình. Nếu không tắt thì liên hệ với trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.

53. Mã lỗi EF0 - Bọt xà phòng chưa xả hết

- Thông tin lỗi: Lỗi này tương tự lỗi EF2. Máy còn nhiều bọt xà phòng mà chưa xả hết.

- Nguyên nhân:

+ Sử dụng quá nhiều nước giặt.

+ Sử dụng sai loại nước giặt hoặc bột giặt không cho máy giặt.

+ Máy giặt không thoát được hết bọt xà phòng.

- Khắc phục: Sử dụng đúng loại bột giặt dành cho máy giặt lồng ngang, máy giặt lồng đứng. Không cho quá nhiều bột giặt trong một lần giặt, khơi thông đường ống thoát nước xả.

54. Mã lỗi E91 - Lỗi bảng mạch

- Thông tin lỗi: Lỗi kết nối bảng mạch UI với bảng mạch điều khiển của máy giặt Electrolux.

Các mã lỗi E90, E91, E92, E93 và E94 (hoặc bất kỳ mã nào bắt đầu bằng E9) đều đề cập đến các vấn đề về cấu hình / giao tiếp với các bộ phận điện tử.

- Khắc phục: Đây là lỗi khá khó và cần thợ kỹ thuật có chuyên môn để khắc phục.

Ngoài ra, còn một số lỗi cũng thuộc dòng máy giặt Electrolux bạn có thể tham khảo thêm như:

E82: Lỗi chương trình nên cần reset lại.

E83: Lỗi khi chọn chu trình giặt.

E84: Lỗi bơm lưu thông.

E92: Protocol phi lý.

E94: Lỗi trong khi đang giặt.

E95: Lỗi truyền không được thông tin EPROM và bộ vi mạch xử lý.

E97: Phi lý giữa các phiên bản của bộ chọn kiểm soát và cấu hình giữ liệu.

EA1: Hệ thống định vị Ddum (DSP)bị lỗi.

EA6: Drum đập lỗi do bộ tải.

Một số lưu ý khi thực hiện kiểm tra, sửa máy giặt:

- Luôn luôn dừng hoạt động của máy và ngắt nguồn điện rồi mới bắt đầu kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra – thử máy, hãy đảm bảo nguồn điện luôn ổn định.

- Nhớ rõ quy trình tháo lắp máy. Nếu cần, bạn nên để thêm một quyển hướng dẫn sử dụng và cấu tạo máy giặt của nhà sản xuất ở cạnh bên để dễ dàng xem xét.

- Nên đeo bao tay cách điện khi sửa máy. Bao tay hoặc tay trần phải khô, không được dính nước khi chạm vào máy.

- Dùng bút thử điện để kiểm tra nguồn điện, điện trong máy, không chạm tay trần vào máy khi đang có điện.

- Trước khi sửa máy, bạn nên dọn dẹp sạch sẽ khu vực xung quanh, đặc biệt không nên để sàn, thân máy, nắp máy dính nước.

- Xả hết nước trong thùng giặt trước khi sửa.

- Lấy hết đồ giặt ra khỏi máy trước khi tiến hành kiểm tra máy. Dù quá trình giặt có đang dang dở thì cũng không nên cố gắng tiếp tục khi máy hoạt động không hiệu quả hoặc không thể hoạt động được nữa.

- Trong quá trình tháo lắp, tiến hành nhẹ nhàng. Những bộ phận hư hỏng nặng nên thay mới, không nên cố chắp nối để cứu vãn, vì máy có thể tạm thời hoạt động lại nhưng hiệu suất không cao, đồng thời cũng dễ bị hư hại nặng hơn trong thời gian tiếp theo.

- Không nên cho trẻ em và động vật lại gần máy trong thời gian bạn tự sửa máy giặt tại nhà. Nếu chưa hoàn thành quá trình sửa, hãy bọc máy cẩn thận, tránh bụi bẩn bám vào bên trong máy.

Nguồn: http://danviet.vn/ma-loi-may-giat-electrolux-thuong-gap-va-cach-khac-phuc-5020212631528068.htm