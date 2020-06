Những ưu điểm của iPhone mà người dùng Android mới hiểu

Thứ Sáu, ngày 05/06/2020 06:00 AM (GMT+7)

Tất cả các smartphone đều có ưu điểm và nhược điểm của chúng, vì vậy khi đang tìm mua smartphone mới, rõ ràng có nhiều câu hỏi được đưa ra.

Câu hỏi được nhiều người nghĩ nhất đó là nên chọn ai giữa iPhone và Android? Làm thế nào để biết cái nào sẽ là lựa chọn tốt hơn? Nếu nghĩ đến iPhone thì đây là những ưu điểm trên chúng mà bản thân người dùng Android đã rất thấm thía.

Tính nhất quán và dễ sử dụng

Giao diện của iPhone cho cảm giác rất quen thuộc với người dùng. iPhone đảm bảo tất cả các ứng dụng và chức năng hoạt động theo cách Apple muốn, giúp trải nghiệm người dùng trở nên rất đơn giản. Thông thường, người dùng coi đây là một trong những tính năng tốt nhất của iPhone.

Vì có tính nhất quán nên mọi iPhone đều hoạt động như nhau, trong khi mọi Android hoạt động khác nhau. Thậm chí các trình khởi chạy riêng cho Android của các nhà cung cấp sẽ làm mọi thứ trở nên rối bời cho mọi người. Mặc dù điều này cho phép sự tự do và nhiều lựa chọn hơn nhưng rõ ràng không phải ai cũng muốn vậy.

Ngoài ra, tìm kiếm đơn giản hơn rất nhiều trên iPhone. Chỉ đơn giản lướt về bên trái của trang chủ, người dùng có thể sẵn sàng để tìm kiếm. Với Android, người dùng không thể làm điều đó nhanh chóng được. Về cơ bản, nó khó hiểu và phức tạp.

Thỏa thích tìm kiếm phụ kiện và App Store

Sự phổ biến của iPhone khiến rất nhiều sản phẩm ăn theo, đặc biệt là các phụ kiện với rất nhiều thứ, từ ống kính máy ảnh cho đến ốp lưng. Ngoài ra, App Store được người dùng iPhone yêu thích ở mọi nơi. Đó là chưa kể đến việc chất lượng ứng dụng trên App Store là tốt hơn nhiều so với Android.

Nguyên nhân vì sự phổ biến của iPhone, hầu hết các công ty đã ưu tiên tạo ra các ứng dụng iOS. Các ứng dụng này có xu hướng nhận được nhiều thời gian phát triển hơn và chúng thường có chất lượng cao hơn so với các ứng dụng trên các thiết bị khác.

Tính năng trợ năng hữu ích

Nhiều người dùng yêu cầu tùy chọn trợ năng đặc biệt có trên iPhone. Điều này rất hữu ích cho những ai bị hạn chế về các khả năng như thị lực kém, thính giác không tốt… Tính năng trợ năng trên iPhone được rất nhiều người ủng hộ và đánh giá cao nhờ tính thuận tiện của chúng.

iPhone cũng cho phép người dùng nhanh chóng giảm ánh sáng màn hình, rất hữu ích cho những người thích đọc sách vào ban đêm. May mắn là hiện tại cả iPhone và Android đều cung cấp các chế độ tối để giúp nhanh chóng chuyển ánh sáng đèn nền ở gam màu dịu hơn.

Hỗ trợ Microsoft Office 365 tốt nhất

Phiên bản Office cho iPhone có chức năng giống hệt với phiên bản trên điện thoại Windows. Nhiều người dùng Android sẽ thích khả năng sử dụng Microsoft Office 365 trên thiết bị của họ giống như trên iPhone, nhưng điều đó là không thể.

Ứng dụng chính thức có sẵn cho người dùng iPhone. Nhờ vào khả năng hỗ trợ Microsoft Office 365 rất tốt, người dùng có thể truy cập, xem và chỉnh sửa các tệp đã được lưu trong Microsoft Word, Excel hoặc PowerPoint một cách dễ dàng.

Ít tính năng không cần thiết

Dĩ nhiên iPhone đi kèm với nhiều tính năng có thể vô dụng với nhiều người, tuy nhiên có thể khẳng định rằng nó không quá nhiều tính năng “lố bịch” không thể xóa như trên điện thoại Android.

Không chỉ các ứng dụng của Google mà tất cả các tính năng được các nhà sản xuất cài sẵn (bloatware) như của Samsung, Xiaomi… khiến nhiều người dùng cảm thấy bất mãn mà không thể gỡ bỏ. Về cơ bản, Android đi kèm một dòng “rác” các ứng dụng mà nhiều người dùng không muốn xài cũng vẫn phải sống chung.

Ít lỗ hổng an ninh hơn

Android cung cấp cho người dùng sự tự do hơn rất nhiều so với iPhone, nhưng sự tự do này rất tốn kém khi nó mở đường cho rất nhiều nội dung độc hại tiếp cận vào hàng triệu điện thoại Android, làm hỏng chúng và đánh cắp thông tin quan trọng từ chủ sở hữu của chúng. Nhiều người dùng cũng đã tìm thấy những khoản phí khổng lồ trên hóa đơn sử dụng điện thoại khi virus tấn công vào điện thoại của họ.

Tuy iPhone cũng có một số lỗ hổng nhưng thường thì nó được đánh gái an toàn hơn nhiều so với điện thoại Android và cũng ít bi phạm bảo mật hơn.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-uu-diem-cua-iphone-ma-nguoi-dung-android-moi-hieu-5020205655933556.htmNguồn: http://danviet.vn/nhung-uu-diem-cua-iphone-ma-nguoi-dung-android-moi-hieu-5020205655933556.htm