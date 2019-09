Những tính năng nổi bật nhất trên iPhone 11 mới ra mắt

Chủ Nhật, ngày 15/09/2019 19:00 PM (GMT+7)

Loạt iPhone 11 mà Apple vừa ra mắt đi kèm khá nhiều tính năng hấp dẫn mà người dùng khó lòng bỏ qua.

Kính mới

Apple cho biết kính mới ở cả mặt trước và mặt sau của iPhone 11 là loại kính mạnh nhất từng được sử dụng trên smartphone. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp iPhone 11 có thể chống lại các vết nứt do các va đập vô tình tốt hơn.

Spatial Audio

iPhone 11 tạo ra một trường âm thanh xung quanh thiết bị mà công ty đang gọi là Spatial Audio, một giải pháp âm thanh 3D lần đầu tiên cho iPhone của Apple.

Camera kép trên iPhone 11

Camera của iPhone 11 có ống kính góc rộng và góc cực rộng mới với trường nhìn rộng hơn nhiều. Dĩ nhiên, ống kính góc cực rộng sẽ chụp được nhiều cảnh hơn trước máy ảnh, và Apple nói rằng máy ảnh ống kính kép mới của hãng cũng nhanh hơn ba lần so với máy ảnh iPhone trước đó.

Hiệu ứng chân dung và chế độ ban đêm mới cũng có sẵn trên iPhone 11 mang đến khả năng chụp ảnh thiếu sáng như Pixel của Google. Ngoài ra còn có một tính năng Quick Take mới rất thú vị cho phép người dùng giữ màn trập trong khi ở chế độ chụp ảnh tĩnh để quay video.

Camera ba ống kính trên iPhone 11 Pro và 11 Pro Max

Apple cho biết camera ba ống kính trên các mẫu iPhone Pro mới thực sự là đẳng cấp chuyên nghiệp. Nó hỗ trợ zoom quang 2x nhờ ống kính tele và ống kính góc cực rộng. Hệ thống xử lý hình ảnh mới Deep Fusion của Apple sử dụng máy học để chụp tổng cộng 9 hình ảnh, sau đó phân tích và kết hợp chúng thành một bức ảnh cực kỳ rõ ràng chỉ trong một giây.

Với video, cả ba ống kính camera trên các mẫu iPhone 11 Pro mới đều có thể quay video 4K có hỗ trợ HDR.

Tự sướng slo-mo

iPhone 11 hỗ trợ quay video chuyển động chậm trên máy ảnh ở mặt trước, và đây là lần đầu tiên iPhone có tính năng này. Nó được Apple gọi với cái tên Slofies.

A13 Bionic

Chip A13 Bionic là CPU và tích hợp GPU nhanh nhất từng có trong smartphone. Nó cũng mang lại hiệu quả pin tốt hơn, giúp người dùng có thêm 1 giờ sử dụng pin trên iPhone 11 so với iPhone XR, 4 giờ trên iPhone 11 Pro so với iPhone XS và 5 giờ trên iPhone 11 Pro Max so với iPhone XS Max.

A13 Bionic cung cấp những cải tiến mạnh mẽ trong đó liên quan đến học máy. Nó có bộ tăng tốc học máy và bộ điều khiển học máy chuyên dụng, do đó CPU có khả năng hoạt động hơn 1 nghìn tỷ phép tính mỗi giây - đầu tiên trong ngành công nghiệp. Chip A13 cũng là CPU di động tiết kiệm năng lượng nhất từ ​​trước đến nay nhờ xây dựng trên kiến trúc 7 nm và cung cấp đến 8,5 nghìn tỷ bóng bán dẫn. Thiết kế thông minh mới nhanh hơn tới 20% so với A12 Bionic.

Wi-Fi 6

Ngoài tất cả các tính năng mới được tích hợp bên trong các mẫu iPhone 11, chúng cũng là những sản phẩm đầu tiên hỗ trợ Wi-Fi 6 cực nhanh.

Màu mới

Màu sắc Midnight Green mới đã được thêm vào dòng sản phẩm iPhone 11 Pro, bổ sung thêm cho các lựa chọn có sẵn hiện nay là Xám, Bạc và Vàng Gold, mặc dù chúng trông hơi khác một chút nhờ mặt lưng bằng kính mờ mới.

Màn hình Super Retina XDR

Màn hình mới của Apple trên iPhone 11 Pro và 11 Pro Max được gọi là Super Retina XDR. Chúng cung cấp khả năng tái tạo và phạm vi màu sắc tốt hơn, tăng độ sáng và nhiều hơn nữa.

Cải thiện thời lượng pin và sạc nhanh hơn

Như đã nói, iPhone 11 Pro cung cấp thời gian sử dụng pin thêm 4 giờ so với iPhone XS, còn iPhone 11 Pro Max cung cấp thêm 5 giờ sử dụng pin so với iPhone XS Max, và iPhone 11 cung cấp thêm 1 giờ sử dụng pin so với iPhone XR.

Tuy vẫn chỉ trang bị cho iPhone 11 bộ sạc 5W cũ nhưng Apple đã mang đến cho người dùng iPhone 11 Pro và 11 Pro Max bộ sạc USB-C 18W kết hợp cáp USB-C to Lightning cho phép sạc pin nhanh hơn.