Những tính năng đáng chờ đợi trên iPhone 15 Ultra

USB-C

Lightning là cổng kết nối vượt trội so với các cổng USB phổ biến hiện nay trên các mẫu điện thoại Android và không gây khó chịu cho người dùng như USB, cho dù cắm cổng theo cách nào. Nhưng USB-C lại khác, đó là cổng kết nối tốt hơn nhiều so với Lightning. Mặc dù đã cung cấp USB-C trên MacBook Pro và MacBook Air, cũng như các tai nghe không dây khác nhau, nhưng iPhone với USB-C vẫn là điều chưa thể xảy ra. Mọi thứ có thể thay đổi vào năm sau khi iPhone 15 được cho là sẽ trở thành dòng iPhone đầu tiên có cổng USB-C.

Camera kính tiềm vọng

Điểm yếu trong camera của iPhone vẫn là thiếu zoom quang học dài, và đó là điều mà nhiều điện thoại Android gần đây tỏ ra vượt trội so với iPhone, chẳng hạn như Xperia 1 IV được khai thác zoom 5x rất nhiều. Các “siêu điểm ảnh” trong iPhone 14 Pro và 14 Pro Max có nghĩa là sẽ có những bức ảnh chụp khoảng cách xa tốt hơn ở các địa điểm như buổi hòa nhạc, tuy nhiên một kính tiềm vọng sẽ có nghĩa là người dùng có thể có những bức ảnh đẹp hơn mà không cần phải đến gần. Nó được dự đoán sẽ chỉ được giới hạn ở các mẫu Ultra.

Chip 3nm

Apple được cho là đã ký hợp đồng để cung cấp chip Apple Silicon 3nm cho iPhone 15 Uitra. Điều đó rất quan trọng vì quy trình 3nm giảm tiêu thụ điện năng lên đến 30%, đồng thời tăng hiệu suất để iPhone 15 Ultra làm được nhiều việc hơn mà ít hao pin hơn.

Pin lớn hơn

Pin của iPhone 14 Pro Max là 4.323mAh, nhỏ hơn so với 4.352mAh của iPhone 13 Pro Max. Nó cũng nhỏ hơn một chút so với pin của iPhone 14 Plus, là 4.325mAh và Apple cho biết có thời lượng pin tốt nhất so với bất kỳ chiếc iPhone nào.

Đó là một phần vì màn hình luôn hiển thị của iPhone 14 Pro Max không có trong Plus, vì vậy nó sẽ sử dụng ít năng lượng hơn một chút, nhưng vẫn có một điều kỳ lạ là iPhone đắt nhất lại cung cấp thời lượng pin kém hơn một hai bậc. - đặc biệt là vì những người dùng Pro Max có nhiều khả năng thực sự làm hỏng pin.

Touch ID dưới màn hình

Tính năng này được dự đoán sẽ có mặt trên dòng iPhone 14, tuy nhiên điều đó đã không xảy ra. Tốt như Face ID, Touch ID thuận tiện hơn ở nhiều nơi, ví dụ như rạp chiếu phim khi người dùng muốn kiểm tra tin nhắn mà không làm chói mắt những người phía sau, hay trong xe hơi khi điện thoại được gắn trên giá treo. Nó hoạt động ở điều kiện ánh sáng thực sự tồi tệ và hỗ trợ thanh toán nhanh hơn.

