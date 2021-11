Những smartphone Android tầm trung mạnh nhất hiện nay

Thứ Bảy, ngày 13/11/2021 06:00 AM (GMT+7)

Nhóm nghiên cứu điểm chuẩn AnTuTu đã công bố bảng xếp hạng các smartphone Android tầm trung mạnh mẽ nhất trong tháng 10 vừa qua.

Các điểm chuẩn mà AnTuTu xếp hạng dành cho thị trường quốc tế và tạo ra khác biệt rõ rệt so với bảng xếp hạng tương tự tại thị trường Trung Quốc. Theo các chuyên gia AnTuTu, do sự ra mắt của một số lượng lớn điện thoại mới dựa trên nền tảng chip Snapdragon 778G mới của Qualcomm, nhiều mẫu điện thoại tầm trung mới đã được thêm vào bảng xếp hạng smartphone tầm trung lần này khi so sánh với tháng trước đó.

Vị trí đầu tiên thuộc về Realme GT Master với 536.976 điểm. Đáng chú ý, đây là tháng thứ ba liên tiếp chiếc điện thoại của Realme ở vị trí đầu bảng. Theo nhóm AnTuTu, thiết kế theo phong cách vali của Naoto Fukasawa đã khiến chiếc smartphone này trở nên rất dễ nhận biết khi nhìn từ bên ngoài vào. Theo họ, đó là một trong những sản phẩm hot nhất trên thị trường điện thoại di động năm nay.

Ở vị trí thứ hai là Xiaomi Mi 11 Lite và cũng giữ vị trí này tháng thứ ba liên tiếp với 524.958 điểm. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE mới đạt 504.573 điểm, đủ sức đánh bật Galaxy A52s 5G đạt 499.828 điểm để giành vị trí thứ ba. Chiếc điện thoại của Samsung ở vị trí thứ tư, xếp trên Galaxy M52 5G (491.982) ở vị trí thứ 5.

Các vị trí còn lại trong top 10 của bảng xếp hạng AnTuTu cho phân khúc tầm trung lần lượt tương ứng Huawei Nova 7 (453.288), Oppo Reno6 5G (428.234), Google Pixel 5 (387.220), Xiaomi Mi 10T Lite 5G (386.924), và Oppo Reno5 A (376.110) .

Được biết, số liệu thống kê được thu thập từ ngày 1/10 đến ngày 31/10. Bảng xếp hạng AnTuTu sử dụng điểm trung bình, không phải điểm cao nhất. Đối với mỗi smartphone, kết quả được lấy từ ít nhất 1000 bài kiểm tra đã được tính đến, và các mẫu có ít bài kiểm tra hơn sẽ không được đưa vào xếp hạng.

