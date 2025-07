Những sản phẩm kỳ lạ từng được Apple phát hành vào thập niên 90

Vào đầu đến giữa những năm 1990, Apple đã giới thiệu một loạt sản phẩm độc đáo và kỳ quặc, từ máy in, máy ảnh kỹ thuật số đến máy chơi game và PDA có bàn phím. Tuy nhiên, khi Steve Jobs trở lại công ty vào năm 1997, ông đã quyết định loại bỏ phần lớn các sản phẩm này, giúp Apple lấy lại trọng tâm và tránh khỏi nguy cơ phá sản.

Dưới đây là những sản phẩm độc đáo của Apple từ những năm 1990:

Newton eMate 300

Mẫu máy tính cầm tay Newton eMate 300

Ra mắt vào năm 1996, Newton eMate 300 là một máy tính cơ bản dành cho trẻ em, được thiết kế để sử dụng trong lớp học. Đây là thiết bị Newton duy nhất có bàn phím tích hợp, với vỏ nhựa bền bỉ và nhiều màu sắc, có khả năng chịu đựng điều kiện khắc nghiệt trong lớp học. Với giá khoảng 800 USD, eMate 300 được trang bị màn hình cảm ứng đen trắng 6,8 inch, độ phân giải 480x320 pixel, bộ xử lý ARM 25 MHz và RAM lên đến 3 MB. Tuy nhiên, sản phẩm này đã bị ngừng sản xuất khi Steve Jobs trở lại vào năm 1997.

QuickTake

Máy ảnh kỹ thuật số QuickTake

Năm 1994, Apple giới thiệu QuickTake, một trong những máy ảnh kỹ thuật số đầu tiên dành cho người tiêu dùng. Mẫu QuickTake 100 đầu tiên được thiết kế với sự hợp tác của Kodak, có bộ nhớ trong 1MB và có thể lưu trữ tới tám bức ảnh với độ phân giải 640x480 pixel. Mặc dù QuickTake đã có những phiên bản nâng cấp như QuickTake 150 và QuickTake 200, nhưng sản phẩm này vẫn không thể cạnh tranh với các đối thủ như Canon và Nikon, dẫn đến doanh số bán thấp và không tồn tại lâu dài.

Pippin

Máy chơi game Pippin

Nhiều người có thể không biết rằng Apple từng sản xuất máy chơi game điện tử. Vào năm 1996, Apple hợp tác với Bandai để phát hành Pippin, một sản phẩm lai giữa máy tính và máy chơi game. Tuy nhiên, với giá 599 đô la và sự cạnh tranh từ PlayStation và Nintendo 64, Pippin đã thất bại và ngừng sản xuất vào năm 1998.

Màn hình Studio

Màn hình Studio Display đầu tiên của Apple

Màn hình Studio Display đầu tiên được phát hành vào năm 1998, với thiết kế thanh lịch và màn hình LCD phẳng 15 inch. Đây là sản phẩm được Apple phát hành ngay sau khi Jobs trở lại công ty và được bán cho đến năm 2004. Mặc dù hiện nay có nhiều mẫu màn hình hiện đại hơn, nhưng Studio Display vẫn là một phần quan trọng trong lịch sử của Apple.

StyleWriter

Máy in StyleWriter

Máy in StyleWriter, ra mắt vào năm 1991, là máy in phun đầu tiên của Apple sử dụng mực lỏng. Mặc dù Jobs đã loại bỏ hạng mục máy in khi trở lại Apple, StyleWriter vẫn là một trong những sản phẩm đáng nhớ của công ty trong thập niên 1990.