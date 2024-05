Hô biến máy tính từ thập niên 90 của Apple thành PC hiện đại

Theo đó, Billy The Kid đã biến một chiếc máy tính Apple từ những năm thập niên 90 thành một chiếc PC mà người dùng có thể sử dụng hoàn hảo ngày nay. Như Tom’s Hardware đã đề cập, chiếc PC này thuộc dòng Macintosh PowerBook 520C. Bất chấp những hạn chế về cấu tạo của PC, Billy The Kid đã tìm ra cách để biến nó thành một loại MacBook Pro 2015.

Để điều này xảy ra, việc thiết kế lại hoàn toàn phải diễn ra bên trong máy tính. Chính vì điều này mà Billy The Kid cảnh báo người dùng đó là “một trò chơi hơi nguy hiểm và không được khuyến khích đối với những người có ít kinh nghiệm”.

Macintosh PowerBook 520C của Apple.

Cũng theo cùng một nguồn tin, việc thực hiện sai có thể dẫn đến tử vong hoặc bị thương. Điều đó có nghĩa người dùng không được khuyến cáo thử sức với trò chơi mạo hiểm, đặc biệt là người thiếu kinh nghiệm.

Nhằm giúp người dùng có cái nhìn so sánh về sự khác biệt của hai chiếc máy tính, chúng ta hãy nhìn vào bảng thông số kỹ thuật giữa chúng xem khác nhau như thế nào. Đó là bảng so sánh thông số giữa PowerBook 520C x MacBook Pro 2015.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật.

Dựa vào bảng thông số kỹ thuật cho thấy, những cải tiến của MacBook Pro 2015 là rất rõ ràng và gần như khó có thể so sánh với phiên bản đầu tiên. Lý do để Billy The Kid lựa chọn PowerBook 520C là vì khi sản phẩm ra mắt, nó là một trong những thiết bị rất sáng tạo. Vào thời điểm đó, một số yếu tố đã biến chiếc máy tính này thành máy tính của tương lai, chẳng hạn như bàn di chuột hoặc thậm chí là hỗ trợ pin kép giúp máy có tuổi thọ cao hơn.

Giờ đây, những tiêu chuẩn đó dường như đã quá quen thuộc trên PC. Thay vào đó, nó cần phải được hiện đại hóa theo cách mà chính Billy The Kid đã thể hiện ở video nhúng phía trên cùng.

Nguồn: [Link nguồn]