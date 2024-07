Những mẫu iPhone tốt nhất 2024 theo từng tiêu chí

Tin đồn và rò rỉ về iPhone 16 bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong những tháng gần đây, nhưng một điều quan trọng hơn nhiều đang ở phía trước: iOS 18. Hiện đã có bản beta dành cho các nhà phát triển và bản cập nhật đầy đủ dự kiến ​​sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay với iPhone 16.

Và bạn sẽ không cần một chiếc iPhone mới để tải xuống, tất cả những gì cần thiết là một chiếc iPhone XS hoặc mới hơn. Nhìn vào vẻ ngoài của nó, bạn sẽ có được rất nhiều tùy chọn tùy chỉnh màn hình chính thú vị, thư viện ảnh được thiết kế lại và nhắn tin tốt hơn nhiều với các thiết bị Android.

Cũng đáng lưu ý rằng khi iPhone 16 ra mắt vào mùa thu, giá của các mẫu iPhone tiền nhiệm có thể sẽ giảm. Nếu bạn muốn mua điện thoại mới, đây có thể là thời điểm tốt. Đây là những mẫu iPhone tốt nhất theo từng tiêu chí được đánh giá bởi The Verge:

iPhone 15: iPhone tiêu chuẩn tốt nhất

Phiên bản tiêu chuẩn của iPhone 15 có chip A16, màn hình 6,1 inch, cổng USB-C và camera chính 48 megapixel, với cấu hình lưu trữ bắt đầu từ 128GB.

iPhone 15 là một bản phối với các đặc điểm từ các mẫu Pro thế hệ trước như Dynamic Island và chip A16 Bionic, thêm một số điểm nhấn riêng với cảm biến hình ảnh độ phân giải cao mới và cổng USB-C. iPhone 15 không hoàn toàn mới, nhưng là một bước tiến vững chắc từ iPhone 14. Đây chính xác là bản cập nhật mà người dùng mong đợi từ dòng iPhone tiêu chuẩn.

Cảm biến 48 megapixel trên 15 và 15 Plus là cảm biến mới nhưng nhỏ hơn về mặt vật lý so với cảm biến được sử dụng trên dòng Pro. Và iPhone 15 vẫn trang bị màn hình 60Hz tiêu chuẩn trong một năm khi hầu hết các điện thoại Android tầm trung đều có màn hình ít nhất là 90Hz.

Có rất nhiều thứ của iPhone Pro sẽ không có trên iPhone 15, nhưng những gì bạn có được thì lại rất hấp dẫn, đặc biệt là nếu bạn nâng cấp từ iPhone 11 hoặc 12. Tính năng zoom quang 2x của máy ảnh mới là một tùy chọn tuyệt vời cho ảnh chân dung và Dynamic Island sẽ hữu ích khi đưa thông tin quan trọng lên đầu màn hình khi bạn cần.

Việc chuyển sang USB-C có thể hơi khó chịu khi bạn sắp xếp cáp sạc nhưng sẽ là một thay đổi tích cực đáng kể về lâu dài.

Nếu bạn là kiểu người muốn tận dụng tối đa hiệu năng trên chiếc điện thoại của mình, thì bạn sẽ muốn xem xét các mẫu Pro. Nhưng nếu bạn chỉ muốn một chiếc iPhone giúp bạn thoải mái trong suốt cả ngày, chụp ảnh tuyệt vời và duy trì trong nhiều năm tới, thì iPhone 15 là lựa chọn tốt nhất của bạn.

iPhone 15 Pro: iPhone cao cấp tốt nhất

iPhone 15 Pro có vỏ titan nhẹ hơn, cổng USB-C với tốc độ 3.0 nhanh hơn, camera được cải tiến, Nút action mode có thể tùy chỉnh thay cho nút chuông/tắt tiếng cũ và viền mỏng hơn xung quanh màn hình 6,1 inch.

Có và không có nhiều điểm mới trên iPhone 15 Pro. Giống như 14 Pro, máy có màn hình ProMotion 6,1 inch, ba camera sau đi kèm với Dynamic Island và màn hình luôn bật.

Nhưng hãy cầm 15 Pro lên, và bạn sẽ nhận ra ngay rằng đây thực sự là một thiết bị rất khác biệt. Nó nhẹ hơn 19 gram so với 14 Pro, do đó dễ cầm hơn đáng kể và các cạnh được uốn cong nhẹ nhàng để cầm thoải mái hơn.

Bên trong, chipset A17 Pro mới giúp bạn có thể chơi các game AAA trên chính chiếc điện thoại của mình và sắp tới sẽ là trải nghiệm nền tảng Apple Intelligence. Có một số cải tiến tuyệt vời về máy ảnh, bao gồm hai "ống kính" 28mm và 35mm mới cho máy ảnh chính để bổ sung cho ống kính tele 3x (khoảng 77mm).

Giống như 15 và 15 Plus, bạn cũng có thể áp dụng Chế độ chân dung cho ảnh sau khi chụp. Các nhà quay phim cũng sẽ đánh giá cao quyền truy cập vào tùy chọn ghi ProRes Log mới giúp dễ dàng kết hợp cảnh quay trên iPhone vào các cảnh quay nhiều máy ảnh.

Đó là một số tính năng mới mạnh mẽ, iPhone 15 Pro đáng để bạn chi thêm tiền so với 15 tiêu chuẩn nếu bạn đánh giá cao khả năng tùy chỉnh và tính linh hoạt từ thiết bị của mình, tùy biến nhiều hơn với nút action và bạn sẽ tận dụng được các tùy chọn camera bổ sung.

iPhone 15 Pro Max: iPhone chụp ảnh tốt nhất

iPhone 15 Pro Max là phiên bản lớn nhất và cao cấp nhất trong các tùy chọn iPhone 15 của Apple. Nó giống với iPhone 15 Pro ở hầu hết các thông số kỹ thuật và tính năng nhưng có màn hình 6,7 inch, pin lớn hơn và ống kính tele 5x. Máy cũng bắt đầu với 256GB dung lượng lưu trữ, gấp đôi dung lượng của 15 Pro cơ bản.

Trong những năm gần đây, hai mẫu iPhone Pro bao gồm phần cứng camera khá giống nhau. Điều đó đã thay đổi trong năm nay khi mẫu lớn hơn có một chút thay đổi với ống kính zoom 5x mới. Nó thay thế cho ống kính tele 3x, vẫn được sử dụng trên 15 Pro. Bên cạnh kích thước màn hình và pin khác nhau, đó là điểm khác biệt thực sự duy nhất về tính năng giữa 15 Pro và 15 Pro Max. Và đối với các nhiếp ảnh gia, điều đó sẽ khiến chiếc điện thoại trở nên hấp dẫn hơn nhiều.

Ống kính 12 megapixel, 5x của 15 Pro Max tương đương với 120mm trên máy ảnh full-frame. Nó tạo ra những bức ảnh chân dung ấn tượng và cho phép bạn chơi với khả năng nén đối tượng theo cách không thể thực hiện được với ống kính 3x.

Cần lưu ý rằng 15 Pro thông thường hoạt động tốt hơn Pro Max ở tiêu cự 3x, điều này có lý vì nó sử dụng zoom quang học thay vì zoom kỹ thuật số.

Nhưng hầu hết các nhiếp ảnh gia sẽ đánh giá cao tính linh hoạt bổ sung của ống kính 5x và chế độ crop 2x trên cả hai mẫu đều tạo ấn tượng đủ tốt về ống kính zoom ngắn hơn.

15 Pro Max còn nhẹ hơn 19 gram so với 14 Pro Max, một con số đáng kể. Nếu trọng lượng nặng của người tiền nhiệm khiến bạn nản lòng, thì có lẽ bạn sẽ thấy 15 Pro Max hấp dẫn hơn.

iPhone 15 Plus: iPhone có pin tốt nhất

Chỉ có một vài điểm khác biệt về thông số kỹ thuật giữa iPhone 15 và 15 Plus nhưng chúng tạo nên sự khác biệt lớn.

15 Plus có màn hình 6,7 inch lớn hơn và pin lớn hơn, máy có thể phát video 20 giờ so với 16 giờ trên 15 thông thường. Điều đó có nghĩa là bạn có thể sử dụng 15 Plus trong hơn một ngày với cường độ sử dụng cao trước khi cần sạc lại và nhiều người sẽ dễ dàng sử dụng trong hai ngày với các tác vụ cơ bản.

Điều đó tốt hơn so với 15 Pro Max có kích thước tương tự, có nhiều tính năng ngốn điện hơn như màn hình ProMotion và điều này khiến 15 Plus dễ dàng trở thành chiếc iPhone tốt nhất ở mọi mức giá về hiệu suất pin.

Tất nhiên, màn hình lớn hơn cũng sẽ hấp dẫn những người thích màn hình lớn. Nếu điện thoại là nơi bạn xem hầu hết các chương trình và phim của mình, đó cũng có thể là một tính năng đáng để bỏ thêm tiền.

iPhone SE 2022: iPhone giá rẻ tốt nhất

iPhone SE thế hệ thứ ba, ra mắt năm 2022, là chiếc iPhone rẻ nhất mà bạn có thể mua và với mức giá khởi điểm khoảng 10,8 triệu đồng, nó bao gồm một số nâng cấp tính năng chính mà hầu hết các điện thoại tầm trung không có, như sạc không dây, bộ xử lý hàng đầu và xếp hạng IP67 cho khả năng chống nước và bụi.

Nhưng trải nghiệm sử dụng SE bị cản trở bởi màn hình nhỏ của nó, một sự kế thừa từ thiết kế iPhone cũ không còn phù hợp nữa. Tuy nhiên với mức giá bán cho máy cũ từ 5 triệu đồng, iPhone SE 2022 khó có thể bị đánh bại nếu xét về các tính năng trong cùng phân khúc.

iPhone SE 2022 vẫn có một vài yếu điểm như hệ thống camera không có chế độ ban đêm và chỉ có 64GB dung lượng lưu trữ trên mẫu cơ bản. Máy cũng sử dụng đầu nối Lightning của Apple. Điều đó ổn nếu bạn có nhiều cáp Lightning xung quanh, nhưng Apple đã chuyển sang USB-C bắt đầu từ dòng 15, vì vậy Lightning đang dần biến mất.

Nếu bạn đã quen với màn hình điện thoại lớn, màn hình LCD 4,7 inch của iPhone SE có thể là điểm khó chấp nhận nhất. Nhưng nếu màn hình nhỏ không làm bạn bận tâm, thì không có lựa chọn nào tốt hơn iPhone SE.

iPhone 13 và 14 thì sao?

Khi dòng iPhone 15 ra mắt, nó đã thay thế các mẫu 14 Pro và 13 Mini, nhưng iPhone 13, 14 và 14 Plus vẫn được Apple bán mới. Tất nhiên, máy đã được giảm giá nhiều so với thời điểm mới ra mắt, với iPhone 13 có giá bán chính hãng từ 14,3 triệu đồng; iPhone 14 có giá bán từ 17,6 triệu đồng và 14 Plus có giá bán từ 19,9 triệu đồng.

Nếu bạn muốn tiết kiệm ngân sách, thì một trong những mẫu thế hệ trước này sẽ là lựa chọn tốt. iPhone 13 có lẽ sẽ chỉ nhận được ba hoặc bốn bản cập nhật iOS nữa tại thời điểm này, nhưng nếu bạn có khả năng đổi sang một chiếc điện thoại mới trong khoảng ba năm nữa, thì đó không phải là điều đáng bận tâm.

Ngoài ra còn có một lý lẽ thuyết phục để mua iPhone 14 Plus với mức giá mới. Thời lượng pin của nó cũng tốt như iPhone 15 Plus, và nó có cùng màn hình lớn. Nhưng tại thời điểm này nếu có thể, bạn nên chuyển sang USB-C trên iPhone 15 Plus và trải nghiệm Dynamic Island cùng với nó.

