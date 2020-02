Những iPhone cũ dưới 15 triệu đồng cực bền bỉ, chụp ảnh bao đẹp

Thứ Sáu, ngày 21/02/2020 06:00 AM (GMT+7)

Thay vì mua những chiếc iPhone mới giá khá cao, các lựa chọn iPhone cũ vẫn rất tốt khi nhìn vào những gì nó trang bị.

Nếu có điều kiện, người dùng có thể tìm một iPhone đời mới như iPhone 11, 11 Pro hoặc 11 Pro Max tùy theo nhu cầu. Nhưng nếu cần tiết kiệm chi tiêu, người dùng vẫn có thể tìm iPhone đời cũ hơn. Trước tiên, những chiếc iPhone đề cập có thể không được Apple bán chính thức nhưng vẫn có thể tìm chúng ở nhiều cửa hàng điện thoại tại Việt Nam với giá khoảng dưới 15 triệu đồng.

iPhone XS Max: 15 triệu đồng

iPhone XS Max có màn hình lớn đến 6,5 inch nhưng cầm trên tay chẳng khác gì so với iPhone 8 Plus có màn hình 5,5 inch do thiết kế viền mỏng. Điện thoại trang bị màn hình OLED Super Retina HD cho màu sắc rực rỡ và màu đen sâu hơn.

Với chip A12 Bionic, iPhone XS Max mang đến sức mạnh tuyệt vời, nhất là chơi game hay giải trí, bao gồm cả chạy các ứng dụng AR. Người dùng có thể chọn dung lượng lưu trữ lên đến 512 GB (giá thêm khoảng 1,7 triệu đồng) để thỏa sức chụp hình hoặc quay video. Điều này lại càng hấp dẫn hơn với camera kép 12 MP ở mặt sau của máy, bao gồm chụp góc rộng và tele để chụp những bức ảnh nền mờ (bokeh) tốt hơn ở chế độ Portrait. Ống kính tele với zoom quang 2x có nghĩa người dùng có thể phóng to đối tượng mà không bị biến dạng như zoom số. Không những vậy, pin của máy có thể phát video lên đến 15 giờ.

iPhone XS: 12,6 triệu đồng

Một gợi ý khác cho người dùng chính là phiên bản nhỏ hơn của iPhone XS Max mang tên iPhone XS với các tính năng phần cứng tương tự, bao gồm chip, camera và bộ nhớ trong. Sự khác biệt rõ ràng nhất ở hai sản phẩm chính là kích thước màn hình, nơi iPhone XS có màn hình 5,8 inch rất tiện lợi để bỏ trong túi quần khi di chuyển. Dẫu vậy, người dùng phải chấp nhận thời lượng pin thấp hơn khoảng 1 giờ so với iPhone XS Max.

iPhone XR: 10,98 triệu đồng

Ở phân khúc rẻ hơn nữa là iPhone XR - chiếc iPhone bán chạy nhất của Apple trong năm 2019 nhờ sức mạnh tương đương loạt iPhone XS nhưng có giá thấp hơn nhiều. Máy vẫn hỗ trợ Face ID, nhưng chỉ sử dụng màn hình LCD và camera đơn thay vì OLED và camera kép của loạt iPhone XS.

Mặc dù có giá rẻ nhưng iPhone XR có kích thước màn hình 6,1 inch lớn hơn so với iPhone XS. Người dùng có thể chụp ảnh nền mờ nhờ thủ thuật phần mềm từ Apple (vì không có camera tele). Bên cạnh đó, iPhone XR cũng không có 3D Touch.

Điểm ấn tượng khác ngoài giá thành ở iPhone XR là pin có thời lượng sử dụng khá lâu, thậm chí còn hơn cả iPhone XS Max. Vì vậy, nếu thường xuyên di động và lo lắng thời lượng pin thì iPhone XR rất sáng giá.

iPhone 8 Plus: 8,4 triệu đồng

Khảo sát một số cửa hàng di động tại Việt Nam, PV Dân Việt cũng nhận thấy rằng một số cửa hàng vẫn bán iPhone 8 Plus ở dạng cũ khoảng 95% cùng mức giá tầm 8,4 triệu đồng. Đây được xem là sản phẩm rất hấp dẫn nhờ camera kép, giữ nút Home vật lý với cảm biến vân tay Touch ID.

Điện thoại có màn hình 5,5 inch Retina HD, chip A11 Bionic đủ sức chiến những game như PUBG Mobile, cũng như camera kép với ống kính góc rộng và tele phía sau để bạn chụp ảnh nền mờ huyền ảo.

iPhone 8: 6,78 triệu đồng

iPhone 8 tích hợp tất cả sức mạnh và hiệu năng của iPhone 8 Plus mà không cần màn hình 5,5 inch quá lớn khi sở hữu màn hình 4,7 inch và rất thân thiện với túi tiền của mọi người. Máy có cấu hình tương tự iPhone 8 Plus bao gồm màn hình Retina HD và chip A11 Bionic, tuy nhiên người dùng chỉ có một camera góc rộng duy nhất để chụp ảnh nên đừng mong đợi hiệu ứng nền mờ huyền ảo như iPhone 8 Plus.

iPhone 7 Plus: 6,78 triệu đồng

iPhone 7 Plus có màn hình 5,5 inch Retina HD như iPhone 8 Plus nhưng thiếu tính năng True Tone nhằm điều chỉnh cân bằng trắng của màn hình tùy thuộc ánh sáng xung quanh, vốn chỉ có trên iPhone 8 Plus.

Bên trong điện thoại trang bị chip A10 Fusion vẫn còn ổn và camera kép như iPhone 8 Plus (thiếu tính năng HDR Auto). Điện thoại cũng có hầu hết các tính năng như iPhone 8 Plus ngoại trừ sạc không dây và sạc nhanh, nhưng giá dễ chịu hơn.

iPhone 7: 4,4 triệu đồng

Đây là iPhone rẻ nhấttrong danh sách. Máy đi kèm màn hình 4,7 inch Retina HD và chip A10 Fusion nên được xem như là phiên bản thu nhỏ của iPhone 7 Plus. Đáng buồn là máy chỉ có camera đơn ở mặt sau. Ở thời điểm hiện tại, Apple vẫn hỗ trợ cập nhật iOS 13 cho iPhone 7 và nhiều khả năng điều này vẫn tiếp tục duy trì trong iOS 14.

