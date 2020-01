Mua iPhone X hay iPhone XS khi chênh nhau 3,5 triệu đồng?

Thứ Sáu, ngày 17/01/2020 15:00 PM (GMT+7)

Mặc dù đã ra mắt cách đây 2 hoặc 3 năm nhưng cả iPhone X và XS đều rất đẹp, hiện đại và mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại.

Cả hai sản phẩm này gần như không có sự khác biệt quá nhiều về ngoại hình, ngoại trừ iPhone XS có thêm lựa chọn màu Vàng Gold. Vấn đề là giá bán giữa chúng lại có sự chênh lệch khá lớn khiến bạn có thể hơi cảm thấy đắn đo khi lựa chọn.

Ngoài màu sắc, phần cứng của iPhone XS cũng tốt hơn iPhone X. Nhưng liệu điều này có thể biện minh cho sự chênh lệch 3,5 triệu đồng giữa hai sản phẩm hay không?

Thiết kế

Cả hai mẫu iPhone không khác nhau về thiết kế và ngoại hình khi chúng đều có màn hình 5,8 inch đầy đủ với cùng điều khiển cử chỉ. Mặt sau đều bằng kính mang đến cái nhìn sang trọng và hỗ trợ sạc không dây Qi. Ngoài camera kép bố trí theo chiều dọc ở mặt sau, iPhone XS còn có notch đặc trưng ở cạnh trên màn hình để đặt camera trước và các cảm biến.

Thoạt nhìn hai sản phẩm giống nhau nhưng thực tế iPhone XS có kính cường lực tốt hơn nhiều so với X, giúp người dùng cảm thấy an tâm phần nào trước những va chạm có thể xảy ra. Bên cạnh đó, nếu muốn phiên bản màu Vàng Gold, người dùng chỉ có thể chọn iPhone XS. Còn nếu chọn các màu khác, iPhone X cũng đã quá tốt.

Màn hình

Hai sản phẩm này đều sử dụng màn hình OLED 5,8 inch với độ phân giải 2436 x 1125 pixel cho mật độ điểm ảnh 458 ppi. Kết quả là, cho dù người dùng có chi ra thêm hơn 3,5 triệu đồng thì tất cả đều vẫn là cùng độ phân giải hình ảnh cực kỳ sắc nét. Độ sáng, tỷ lệ tương phản, không gian màu và hỗ trợ nội dung HDR giống hệt nhau trên cả hai mẫu iPhone.

Camera

Cải tiến camera thường là lý do để người dùng chọn mẫu iPhone mới hơn. Nhưng với iPhone XS, mọi thứ gần như giữ nguyên so với iPhone X khi cả hai đều có camera kép 12 MP với ống kính góc rộng và ống kính tele zoom quang 2x. Nhưng iPhone XS cũng có một vài cải tiến mà iPhone X không có như Smart HDR - tính năng mà khi một bức ảnh được chụp, một số hình ảnh với các biến thể phơi sáng khác nhau được tạo ra. Với sự hỗ trợ của chip A12 Bionic mới, các hình ảnh được kết hợp để tạo thành một bức ảnh HDR tối ưu. Bằng cách này, hình ảnh được tạo ra với nhiều chi tiết hơn trong các khu vực tối và sáng.

Ngoài ra còn có những cải tiến ở chế độ Portrait trên iPhone XS, cho phép phân tách các đối tượng ra khỏi nền tốt và chính xác hơn. Với bộ điều khiển độ sâu mới, độ sâu trường ảnh cũng có thể được điều chỉnh riêng bằng cách sử dụng thanh trượt, thậm chí áp dụng ngay cả đối với ảnh đã được chụp. Đặc biệt, camera 7 MP ở mặt trước của iPhone XS cũng cho phép tận dụng các tính năng mới.

Hiệu suất

Đây là nơi mà sự khác biệt giữa iPhone X và iPhone XS trở nên rõ ràng hơn, bởi iPhone XS được trang bị chip A12 Bionic nhanh hơn 50% so với A11 Bionic của iPhone X. Chip A12 Bionic có kiến ​​trúc 7 nm giúp tiêu thụ năng lượng thấp hơn nhưng lại hoạt động nhanh hơn so với A11 Bionic.

Không chỉ có vậy, bộ xử lý đồ họa mới của iPhone XS cũng nhanh gấp đôi so với của iPhone X, giúp chơi game nặng nhanh hơn và mượt hơn nhiều. Nhờ nơ-ron thần kinh cải tiến nên AI trên iPhone XS có khả năng học hỏi nhanh hơn so với iPhone X. Cần nhớ, AI là lý do khiến việc nhận dạng đối tượng, vì vậy Face ID và nội dung AR trên iPhone XS được hưởng lợi rất nhiều.

Còn điều gì khác biệt?

Một điểm đóng vai trò lớn nhưng lại không có khác biệt đáng kể giữa iPhone X và XS chính là thời lượng pin. iPhone XS có thời lượng pin sử dụng lâu hơn khoảng 30 phút so với iPhone X. Đó không quá nhiều nếu người dùng muốn tiết kiệm tiền.

Ngoài thời lượng pin xấp xỉ nhau, iPhone XS còn tốt hơn iPhone X ở chứng nhận chống nước và chống bụi. Với IP68, iPhone XS có thể sống tốt dưới độ sâu 2 mét nước trong nửa giờ, điều mà iPhone X chỉ có thể đạt được ở độ sâu 1 mét trong cùng khoảng thời gian.

Cuối cùng, iPhone XS có khả năng phát âm thanh nổi rộng hơn, giúp trải nghiệm âm thanh trở nên tốt hơn nhiều.

Nhìn chung, với mức giá chênh lệch khoảng hơn 3,5 triệu đồng, người dùng hoàn toàn có lý do để chọn iPhone X khi mà hầu hết sự khác biệt về tính năng thiết kế và phần cứng giữa hai thiết bị đều không quá nhiều. Khi cầm trên tay iPhone XS ra ngoài, rất ít người có thể nhận ra đó là X hay XS nếu không sử dụng phiên bản màu Vàng Gold. Còn hiệu suất nhận được từ iPhone XS sẽ chỉ người dùng mới cảm nhận được.

Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/mua-iphone-x-hay-iphone-xs-khi-chenh-nhau-35-trieu-dong-1050834.html