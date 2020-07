Nhìn thấy gì từ báo cáo tài chính của Apple

Thứ Sáu, ngày 31/07/2020 15:00 PM (GMT+7)

Apple đạt doanh thu 59,7 tỷ USD trong quý 2/2020, vượt qua ước tính của Phố Wall, trong một quý mà công ty tiếp tục cảm nhận được ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Tổng doanh thu của Apple đã tăng 11% so với quý 2/2019 khi báo cáo đạt mức kỷ lục 53,8 tỷ USD. Biên lãi gộp 22,7 tỷ USD, tăng 12,1% so với 20,2 tỷ USD trong quý 2/2019 và chi phí hoạt động trong giai đoạn này được báo cáo là 9,6 tỷ USD, tăng 10,4% so với mức 8,6 tỷ USD của năm ngoái.

Mặc dù thông thường, báo cáo kết quả của Apple sẽ được so sánh với dự báo từ quý trước, nhưng Apple đã từ chối cung cấp dự báo doanh thu trong báo cáo thu nhập quý 1/2020 (lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ). Cũng có thể hiểu lý do Apple không đưa ra các dự báo của mình, bởi tình hình đại dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh.

Đi sâu hơn về báo cáo, CEO Tim Cook cho biết: “Doanh thu quý 2 của Apple được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng hai chữ số trong cả mảng Sản phẩm và Dịch vụ, đồng thời tăng trưởng ở mỗi phân khúc địa lý của công ty. Ở những thời điểm không chắc chắn, hiệu suất này là một minh chứng cho thấy vai trò quan trọng của các sản phẩm công ty đối với cuộc sống khách hàng và đối với sự đổi mới không ngừng của Apple. Đây là một thời điểm đầy thách thức đối với các cộng đồng của chúng tôi, với những sáng kiến và cam kết của Apple đối với trung hòa carbon vào năm 2030, chúng ta đang sống theo nguyên tắc mà chúng ta làm và sẽ làm để tạo ra một thế giới tốt hơn”.

Cùng với việc giảm thiểu tác dụng của COVID-19, quý này cũng chứng kiến một số sản phẩm mới của công ty ra mắt, đặc biệt là iPhone SE 2020 với doanh số bán hàng cao. Cần nhớ rằng, việc phát hành iPhone SE 2020 cũng diễn ra vào giai đoạn cuối quý. Ngoài ra còn có MacBook Pro 13 inch mới, các mẫu iPad Pro mới và phụ kiện Magic Keyboard cho iPad Pro.

Doanh thu của iPhone đạt 26,4 tỷ USD trong quý, tăng 1,7% so với 25,98 tỷ USD mà Apple đạt được trong quý 2/2019. Doanh thu iPad đạt 6,6 tỷ USD, tăng 31% so với 5,09 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái. Doanh số Mac tăng 21,6%, đạt 7,1 tỷ USD trong quý 2/2020 khi so sánh với 5,82 tỷ USD trong quý 2/2019.

Các dịch vụ tiếp tục chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng tin cậy khi thu về 13,2 tỷ USD, tăng 14,8% so với mức 11,45 tỷ USD vào thời điểm này năm ngoái. Danh mục “sản phẩm khác”, bao gồm Apple Watch và AirPods, thu về 6,45 tỷ USD, tăng 16,7% so với năm 2019.

