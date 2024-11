Ngỡ ngàng với danh sách những mẫu iPhone đang bán chạy

Trong 3 năm qua, Apple đã giới thiệu 4 mẫu iPhone mới vào mỗi mùa thu, gồm iPhone thường, Plus, Pro và Pro Max. Kể từ khi dòng iPhone 14 ra mắt vào năm 2022, mẫu iPhone thường luôn dẫn đầu về doanh số bán hàng, chiếm khoảng 45% tổng doanh số iPhone hàng năm. Theo sau là iPhone Pro Max với 25% và iPhone Pro với 20%. Mẫu iPhone Plus, bắt đầu từ iPhone 14 Plus, chỉ chiếm hơn 10% doanh số.

iPhone thường vẫn được người dùng ưu tiên mua hơn iPhone Pro Max.

Với những gì diễn ra với dòng iPhone 16 trong năm nay, nhiều người cho rằng iPhone Pro Max sẽ rút ngắn khoảng cách với iPhone thường, nhưng kết quả từ CIRP lại làm mọi người ngỡ ngàng. Cụ thể, iPhone thường bán chạy gấp đôi so với iPhone Pro Max và vượt trội hơn các mẫu khác với khoảng cách lớn. Nguyên nhân chính cho xu hướng này là giá cả khi mẫu thường có giá rẻ hơn khoảng 400 USD (10,16 triệu đồng) so với mẫu iPhone Pro Max và 200 USD (5,08 triệu đồng) so với mẫu iPhone Pro, áp dụng với iPhone 16.

Ngoài ra, sự đa dạng về màu sắc cũng là yếu tố quan trọng. Các mẫu iPhone thường có màu sắc tươi sáng, hấp dẫn hơn, trong khi các mẫu Pro lại có tông màu dịu hơn. Điều này có thể thu hút người tiêu dùng đang tìm kiếm sự cá nhân hóa cho thiết bị của mình. Nhiều người không thấy đủ lợi ích để chi trả cho mức giá cao hơn của các mẫu iPhone Pro, mặc dù chúng có chip cải tiến, tính năng camera bổ sung và cấu trúc thiết kế chắc chắn hơn.

Sự khác biệt không nhiều giữa iPhone 16 và 16 Pro Max chưa đủ khiến người dùng chấp nhận chi thêm tiền.

Về sự khác biệt giữa iPhone Pro Max và iPhone Pro, lý do khiến ngày càng nhiều người dùng chọn iPhone Pro Max vì nó mang lại tính năng tốt nhất, bao gồm màn hình lớn nhất. Mặc dù iPhone Plus là mẫu máy bán kém nhất trong dòng iPhone, nhưng nó đã vượt qua iPhone mini - mẫu máy mà Apple đã ngừng sản xuất sau khi ra mắt iPhone 14 series vào năm 2022.

Theo CIRP, iPhone Plus không chỉ chiếm thị phần của iPhone mini mà còn lấy đi một phần thị phần từ mẫu iPhone thường. Cụ thể, vào năm 2022, iPhone 12 mini chỉ chiếm 7% thị phần so với 46% của iPhone thường. Hai năm sau, iPhone Plus đã chiếm 13% doanh số bán iPhone, trong khi iPhone thường giảm xuống còn 42%.

Kết quả khảo sát mới nhất của CIRP.

Dự kiến vào năm 2025, Apple sẽ ra mắt mẫu iPhone mới mang tên iPhone Air nhằm thay thế iPhone Plus và tạo sự khác biệt đáng kể trong dòng iPhone 17. Như tên gọi, iPhone Air có thể là chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay, nhưng để đạt được thiết kế này, Apple có thể phải thỏa hiệp về một số tính năng, chẳng hạn như hệ thống camera kém tiên tiến hơn và chip yếu hơn so với các mẫu Pro.

Chỉ có thời gian mới cho biết liệu iPhone Air có thể vượt qua thị phần của iPhone Plus hay không, và nếu có doanh số bán iPhone thường sẽ đóng góp bao nhiêu vào sự tăng trưởng đó. Điều này cũng sẽ rất thú vị khi xem liệu những khách hàng thường chọn iPhone Pro Max có quyết định chuyển sang chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay hay không.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]