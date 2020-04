Nếu một ngày chúng ta có smartphone Android SE

Thứ Bảy, ngày 25/04/2020 08:00 AM (GMT+7)

iPhone SE mới được đánh giá rất cao khi ra mắt, nhưng liệu đối thủ chính Samsung sẽ phản ứng với việc ra mắt một smartphone 400 USD (9,35 triệu đồng) tương đương iPhone SE?

Một chiếc điện thoại Samsung để cạnh tranh với iPhone SE mới rõ ràng sẽ phải có một mức giá 400 USD, bộ xử lý Snapdragon 865 hàng đầu, bộ nhớ trong tiêu chuẩn 64 GB cũng như sạc không dây và khả năng chống nước/bụi IP67. Hai tính năng sau là rất hiếp ở mốc 400 USD.

Cách tiếp cận iPhone SE của Samsung có nghĩa là điện thoại có camera phía sau đơn (không có camera siêu rộng hoặc camera tele ở đây), pin nhỏ hơn nhiều, sạc 18W, không có bộ sạc 18W trong hộp và không có cổng tai nghe.

Lợi thế của một chiếc Android SE

Một chiếc smartphone Galaxy cao cấp trị giá 400 USD khi phát hành sẽ là một sản phẩm gây chia rẽ sâu swacs cho người dùng Android, trái ngược với các điện thoại Android giá phải chăng khác trên thị trường như Mi 9T Pro, Realme X2 Pro và Asus Zenfone 6.

Bổ sung tính năng sạc không dây và chống nước chắc chắn được chào đón cho iPhone SE và được đánh giá cao cho một smartphone Android cao cấp trị giá 400 USD. Nhưng điều này rõ ràng đến từ chi phí của các tính năng dự kiến ​​khác trong mức giá này.

Một trong những hạ cấp lớn nhất là ở camera, vì iPhone SE mới chỉ có một camera chính duy nhất. Trong thế giới Android, không có gì lạ khi tìm thấy các thiết lập máy ảnh kép, ba hoặc thậm chí bốn trên các điện thoại cao cấp giá rẻ. Đối với người dùng thường, 4 camera không phải luôn hữu ích, nhưng khi đã tìm mua một điện thoại ở mức giá này, hầu hết họ phải muốn nhiều camera đối với một điện thoại Android. Không thể phủ nhận các lợi ích đến từ camera siêu rộng hoặc camera tele. Nhìn chung, người tiêu dùng đánh giá cao một máy ảnh ngắm và chụp ổn định có thể mang lại chất lượng tuyệt vời.

Một điều khác của iPhone SE khác với Android chính là thiết kế. Nhiều người dùng Instagram cho rằng đó là điều Apple không gây rắc rối trong cuộc đua với các đối thủ Android. Không khó để hiểu, bởi iPhone SE thực chất là iPhone 8 có viền lớn làm giảm đáng kể kích thước màn hình.

Một điều quan trọng khác trên iPhone SE chính là việc nó sử dụng pin nhỏ hơn nhiều so với các điện thoại Android khác. Công bằng mà nói, không nên so sánh pin 1.812 mAh của iPhone SE với các điện thoại Android khác về dung lượng thuần túy vì nó không hoàn toàn là một sự so sánh của “Táo” và “Cam”. Tuy có cùng dung lượng pin với iPhone 8 nhưng nó vẫn duy trì xài cả ngày. Trong thế giới ngày nay, một điện thoại Android giá rẻ có pin 4.000 mAh có khả năng sử dụng pin một ngày rưỡi đến hai ngày - một con số chắc chắn không phải là điều yêu thích của nhiều người.

Một smartphone Android cao cấp gần với mức giá 400 USD đáng chú ý nhất hiện nay là Pixel 3a. Sản phẩm đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi cho phần mềm, chất lượng camera hàng đầu và đi kèm một số tính năng Pixel hàng đầu như Active Edge.

Giống như iPhone SE, Pixel 3a chỉ có một camera phía sau, bộ nhớ trong 64 GB và thiết kế phù hợp với các điện thoại Android cũ hơn. Thật không may, Pixel 3a không có khả năng sạc không dây hoặc chống nước vì Google đã chọn loại bỏ các tính năng này do lo ngại về chi phí. Nó cũng không có chip mới nhất mà chỉ là Snapdragon 670 tầm trung. Hãy nhớ rằng, Pixel 3a có cùng mức giá iPhone SE.

Dòng Pixel 3a rõ ràng đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phân tích, cho thấy cách tiếp cận rất giống iPhone SE đời đầu. Nhưng nhiều người cũng cho rằng nó thua kém các thiết bị từ những công ty như Xiaomi, Realme… Ví dụ, Redmi Note 8 Pro có giá dưới 300 USD cung cấp chip mạnh hơn, RAM lớn hơn và pin cao hơn nhiều, đó là chưa kể 4 camera sau.

Tại sao iPhone SE lại được mọi người ưu ái

Có một số lý do khiến sự xuất hiện của iPhone SE 2020 được người dùng ưu ái. Lý do đầu tiên và đơn giản nhất đó là nó đáp ứng sự mong muốn về một chiếc iPhone cho cho nhiều người. iPhone giữ giá trị bán lại của chúng theo thời gian tốt hơn nhiều so với hầu hết các thiết bị Android, vì chúng có nhu cầu nhiều hơn ngay cả trên thị trường cũ. Vì vậy, một chiếc iPhone hoàn toàn mới với giá 400 USD đang được áp dụng cho một thứ mà họ có thể từ bỏ sau một vài năm. Đó là khi iPhone 8 ra mắt với giá khởi điểm 699 USD (16,43 triệu đồng).

Sau đó, một lý do lớn tiếp theo khiến iPhone SE 2020 được ưa chuộng là hệ sinh thái của Apple. App Store với các ứng dụng độc quyền như FaceTime, iMessage, Apple Arcade, Apple Music, Apple Pay, iTunes, Siri, iCloud và Apple TV Plus, iPhone mới cho phép người dùng dễ dàng truy cập vào một loạt dịch vụ.

Trò chơi hệ sinh thái này cũng mở rộng sang cả phần cứng khi các thiết bị Apple hoạt động liền mạch với nhau cho những thứ như sao chép/dán, cuộc gọi di động, màn hình thứ hai, thanh toán,… Trong khi đó, người dùng Android cần tải xuống ứng dụng Windows Your Phone để có được một số tính năng này trên máy tính Windows của họ.

Một lý do khác khiến iPhone SE thu hút là vì nó không cần phải phụ thuộc vào Qualcomm khi nói đến chip. Apple đã sản xuất chip của riêng mình kể từ iPhone 4 vào năm 2010, điều đó có nghĩa công ty không bị ép tăng giá chip xử lý.

Một bước nhảy vọt về giá thực sự là những gì đang diễn ra trong năm 2020 khi nhiều báo cáo chỉ ra rằng chip Snapdragon 800-series đang quá khiến các điện thoại đắt tiền hơn từ Samsung, Xiaomi hay OnePlus.

Bộ xử lý Qualcomm mới cũng buộc sử dụng modem 5G riêng, kết quả là họ không thể bỏ modem 5G để tạo ra điện thoại 4G như iPhone SE mới.

Nhìn chung, thật khó để kỳ vọng một hãng smartphone Android có thể tạo ra và thành công như iPhone SE, tuy nhiên người tiêu dùng sẽ đặt ra câu hỏi rằng: Liệu có đáng để đạt được các tính năng như chống nước và sạc không dây nhưng lại từ bỏ độ bền, máy ảnh, thiết kế và không gian lưu trữ hay không.

Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/neu-mot-ngay-chung-ta-co-smartphone-android-se-1082216.html