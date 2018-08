Motorola One đạt chứng nhận với màn hình 5,86 inch HD, pin 3.000 mAh

Thứ Hai, ngày 20/08/2018 06:00 AM (GMT+7)

Điện thoại Motorola Sự kiện:

Motorola One đã xuất hiện trên TENAA của Trung Quốc với một loạt các thông số kỹ thuật được xác nhận.

Chiếc điện thoại này được biết đến với tên model XT1941-2, sở hữu màn hình 5,86 inch độ phân giải 1520 x 720 pixel (HD+) cho tỷ lệ hiển thị 19:9, khác với kích thước 6,2 inch độ phân giải Full HD+ của One Power.

Hình ảnh được cho là của Motorola One được chứng nhận trên TENAA.

Trong khi Geekbench tiết lộ điện thoại sắp tới của Motorola sẽ trang bị chip Snapdragon 625 thì TENAA đã liệt kê sản phẩm mang đến 3 tùy chọn bộ nhớ RAM 3 GB, 4 GB và 6 GB cùng 3 tùy chọn bộ nhớ trong 32 GB, 64 GB và 128 GB. Cụ thể lần lượt là RAM 3 GB/ROM 32 GB, RAM 4 GB/ROM 64 GB và RAM 6 GB/ROM 128 GB.

Dữ liệu đăng tải cho thấy Motorola One có thể sở hữu đến 4 camera ở mặt trước và sau. Chi tiết cụ thể thiết lập camera chưa được nêu ra nhưng có thể cảm biến chính ở mặt sau là 13 MP còn cảm biến chính ở mặt trước là 8 MP.

Mặc dù cơ sở dữ liệu không liệt kê dung lượng pin trên Motorola One, tuy nhiên các tin đồn trước đó cho biết máy có pin 3.000 mAh, thấp hơn so với 3.780 mAh của One Power. Thiết bị có kích thước 149,9 x 72,2 x 7,9 mm và nặng 162 gram.

Motorola One sẽ có camera kép ở mặt sau, và có thể cả ở mặt trước?

Là một phần của chương trình Android One, Motorola One sẽ chạy phiên bản hệ điều hành Android mới nhất từ Google, tuy nhiên trên TENAA của Trung Quốc xác nhận nó dựa trên nền tảng Android 8.1 Oreo.