Lộ diện Motorola P30, P30 Note và P30 Play

Chủ Nhật, ngày 12/08/2018 13:28 PM (GMT+7)

Điện thoại Motorola Sự kiện:

Đó là những cái tên hoàn toàn khác tại Trung Quốc của các smartphone Motorola nằm trong chương trình Android One.

Chiến lược phát hành smartphone thương hiệu Motorola trong thời gian gần đây không phải lúc nào cũng mang lại thành công cho Lenovo. Điều đó đã được chứng minh sau khi công ty từ bỏ gia đình Moto X sau Style và Force vào năm 2015, trước khi khởi động lại nó vào năm ngoái với X4. Tuy nhiên nhiều khả năng công ty có thể tiếp tục tạm dừng thương hiệu này một lần nữa bằng việc tung ra loạt smartphone tầm trung hoàn toàn mới.

Motorola One và One Power sẽ có tên gọi khác tại thị trường Trung Quốc?

Trong khi Motorola One và One Power đã bị rò rỉ trước đó sẽ sớm đến với các vùng lãnh thổ phương Tây như một phần của chương trình Android One đang phát triển nhanh của Google thì tên gọi các sản phẩm này tại thị trường Trung Quốc sẽ hoàn toàn khác.

Ba chiếc điện thoại hoàn toàn bí ẩn mang tên Motorola P30, P30 Play và P30 Note đã xuất hiện trên trang web chính thức của Motorola Trung Quốc trước đó, mặc dù đến nay vẫn không còn thấy dấu vết nào về sự tồn tại của chúng.

Chưa rõ liệu nó thực sự liên quan đến Motorola One và One Power hay không nhưng có khả năng chúng không liên quan đến các phiên bản P-series trước đó. Lenovo đã có Vibe P2 cách đây vài năm, do đó thật khó để công ty đưa thương hiệu này trở lại và tạo ra bước nhảy vọt lên P30.

Những sản phẩm bí ẩn này không đi kèm hình ảnh và chi tiết đánh giá, mặc dù các thông số kỹ thuật chính và tùy chọn màu sắc dường như đã xuất hiện.

Motorola P30 thông thường (hoặc Moto P30) sẽ có các màu “Aurora”, “Bright Black” và “Ice Jade White” cũng như cấu hình bộ nhớ trong 64 GB hoặc 128 GB, kết hợp RAM 6 GB - vốn là khá tốt.

Trong khi đó, Moto P30 Play có lẽ là biến thể cấp thấp hơn, có thể đi kèm RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB, cũng như 2 lựa chọn màu sắc Ice Jade White và Bright Black.

Cuối cùng là chiếc Moto P30 Note chỉ có màu Bright Black, đóng gói với RAM 4 GB hoặc 6 GB và chỉ cung cấp bộ nhớ trong 64 GB.

Hy vọng rằng các sản phẩm mới thuộc gia đình P30 của Motorola sẽ được tiết lộ vào ngày 15/8, thời điểm chiếc Moto Z3 dự kiến ra mắt.