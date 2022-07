Motorola "nhá hàng" siêu phẩm camera 200MP mới nhất: Quá xịn!

Lần đầu tiên sau nhiều năm tung ra các smartphone tầm trung, Motorola đang phát triển một chiếc smartphone cao cấp với thông số kỹ thuật xịn sò. Dự kiến, chiếc Motorola X30 Pro hoặc Edge 30 Ultra sẽ là điện thoại đầu tiên sử dụng cảm biến camera 200MP mới của Samsung.

Motorola X30 Pro hoặc Edge 30 Ultra sẽ sử dụng camera 200MP của Samsung.

Mẫu flagship này sẽ có màn hình OLED 6,67 inch với độ phân giải FHD + và tốc độ làm mới 144Hz. Chưa hết, Motorola X30 Pro sẽ cực mạnh vì được trang bị chip Snapdragon 8+ Gen 1. Con chip được sản xuất bởi TSMC bằng cách sử dụng quy trình 4nm thay vì SoC Snapdragon 8 Gen 1 – được sản xuất bởi Samsung Foundry bằng cách sử dụng nút quy trình 4nm.

Phiên bản "Plus" của chip này mang lại tốc độ xung nhịp cho bộ xử lý đồ họa và bộ xử lý trung tâm tăng 10% cùng với mức tiết kiệm năng lượng lên tới 30%. Ngoài ra, chiếc điện thoại cao cấp sẽ cung cấp tốc độ sạc nhanh nhất của Motorola (sạc có dây 125W và không dây 50W).

Hiện tại, cảm biến camera 200MP đang thu hút rất nhiều sự chú ý. Cùng với đó, điện thoại ​​sẽ có 2 cảm biến phụ: 50MP và 20MP.

Smartphone cao cấp Motorola X30 Pro hoặc Edge 30 Ultra sẽ có nhiều camera "chất".

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc), Motorola đã xác nhận tên gọi của chiếc smartphone này là X30 Pro, ít nhất là ở Trung Quốc. Tên gọi Motorola Edge 30 Ultra có thể được sử dụng ở các thị trường khác.

Nhà sản xuất cũng tiết lộ tiêu cự cho ba camera sẽ là 35mm, 50mm và 85mm. Độ dài tiêu cự là khoảng cách giữa ống kính và hình ảnh khi đối tượng được lấy nét. Theo đó, công ty gọi camera có tiêu cự 35mm là "Con mắt của nhân loại" - Eye of Humanity. Đây sẽ là camera "Rộng" chính.

Tiếp đó, camera có tiêu cự 50mm được coi là "con mắt của trái tim"- the eye of the Heart và cung cấp khả năng zoom quang học 2X. Camera có tiêu cự 85mm được gọi là "Chân dung mắt" - Portrait eye và cung cấp ống kính tele nâng cao và có tiêu cự lý tưởng để chụp ảnh chân dung.

