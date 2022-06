Microsoft và Nintendo cay đắng nhìn Apple kiếm tiền từ game

Theo các nhà phân tích tại NewZoo, nhà sản xuất iPhone đã thu về khoảng 15,3 tỷ USD tổng doanh thu trò chơi trong suốt năm 2021, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước.

Ở vị trí đầu tiên là Tencent, một công ty Trung Quốc sở hữu các tựa game như “League of Legends" và “PUBG Mobile’. Công ty kiếm được 32,2 tỷ USD vào năm 2021, cao hơn 9,9% so với năm trước. Sony đứng ở vị trí thứ hai với doanh thu 18,2 tỷ USD, mặc dù con số này giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với Google, Apple là một trong những công ty sở hữu nền tảng lớn nhất cho trò chơi di động. Trong khi Apple có dịch vụ trò chơi của riêng mình, phần lớn doanh thu từ trò chơi của họ chắc chắn đến từ các trò chơi của bên thứ ba trên App Store. Cả Apple và Google đều thu từ 15% đến 30% lượt mua ứng dụng và trong ứng dụng trên nền tảng này.

Báo cáo lưu ý rằng các nhà cung cấp tập trung vào phần cứng như Microsoft, Sony và Nintendo đã không tăng trưởng nhiều như mong đợi. Áp lực lên chuỗi cung ứng cũngđã cản trở cả ba công ty.

Tuy nhiên, nó cũng nói rằng những vụ sáp nhập và hợp nhất lớn sẽ ảnh hưởng đến lịch 2022 nếu mọi thứ có kết quả. Sony gần đây đã mua lại nhà phát triển Destiny, Bungie, và Microsoft đang mua Activision/Blizzard.

Đây không phải là lần đầu tiên Apple vượt qua các công ty game truyền thống. Vào năm 2019, gã khổng lồ công nghệ Cupertino được cho là đã kiếm được nhiều tiền hơn từ chơi game so với Nintendo, Microsoft, Activision-Blizzard và Sony cộng lại.

Apple không phân chia doanh thu theo các danh mục ứng dụng riêng lẻ trong tổng doanh thu dịch vụ của mình. Tuy nhiên, chơi game được biết đến là động lực thúc đẩy doanh thu lớn cho mảng dịch vụ của công ty.

