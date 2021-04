Lý do chủ sở hữu iPhone 11 nên tải xuống iOS 14.5 sớm nhất có thể

Chủ Nhật, ngày 18/04/2021 17:14 PM (GMT+7)

Hiện chúng ta đang có 4 bản cập nhật của iOS 14, tuy nhiên bản cập nhật thứ 5 sẽ sớm ra mắt và rất quan trọng đối với iPhone, đặc biệt là iPhone 11.

Có rất nhiều lý do để người dùng tải xuống iOS 14.5 khi nó được phát hành, với một trong số đó là bản sửa lỗi cho một vấn đề mà người dùng thậm chí có thể không nhận ra rằng iPhone của mình gặp phải.

iPhone 11 là dòng sản phẩm nhận được lợi ích từ iOS 14.5.

Khi iOS 14.5 beta 6 ra mắt vào cuối tháng 3, 9to5Mac đã phát hiện thấy các tham chiếu đến một công cụ hiệu chuẩn lại pin mới trong bản cập nhật. Trang hỗ trợ này sau đó được tìm thấy mô tả một tính năng mới sắp có trên iOS 14.5 sẽ giải quyết vấn đề mà một số người dùng gặp phải với các ước tính không chính xác về báo cáo tình trạng pin. Quá trình này có thể mất một vài tuần, nhưng một số người dùng bản beta đã bắt đầu nhận được kết quả của họ.

Trước hết, đây là cách quy trình sẽ hoạt động cho người dùng iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max: Trong khi hệ thống báo cáo tình trạng pin đang hiệu chỉnh lại, người dùng sẽ thấy một thông báo trong Settings > Battery > Battery Health. Việc hiệu chuẩn lại dung lượng tối đa và khả năng hiệu suất cao nhất diễn ra trong các chu kỳ sạc thông thường và quá trình này có thể mất vài tuần. Phần trăm dung lượng tối đa được hiển thị sẽ không thay đổi trong quá trình hiệu chuẩn lại. Khả năng hiệu suất cao nhất có thể được cập nhật, nhưng điều này có thể không được hầu hết người dùng chú ý. Nếu thông báo pin xuống cấp trước đó được hiển thị, thông báo này sẽ bị xóa sau khi cập nhật lên iOS 14.5.

Nếu người dùng không thường xuyên kiểm tra menu Battery Health, rất có thể họ sẽ không nhận thấy bất cứ điều gì, nhưng nếu sở hữu một mẫu iPhone 11 và muốn xem bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra sau bản cập nhật lên iOS 14.5 thì báo cáo sau cho thấy kết quả thú vị. Một người dùng cho biết tình trạng pin của họ đã tăng từ 90% lên 96%, người khác tăng từ 87% lên 90%, và kết quả tốt nhất dường như là tăng từ 88% lên 95%. Cũng có một vài cải tiến nhỏ gọn nhưng nhìn chung là rất tốt cho người dùng iPhone 11.

iOS 14.5 sẽ giúp người dùng iPhone 11 có kết quả đánh giá pin lại tốt hơn.

Cần nhớ rằng đây là một vấn đề với báo cáo tình trạng pin, không phải tình trạng của chính pin. Nếu iPhone 11 của người dùng báo cáo tình trạng pin giảm xuống 84%, điều đó không nhất thiết có nghĩa là pin đang hao hụt nhanh hơn dự kiến. Thay vào đó, chỉ có một lỗi với hệ thống báo cáo và sau khi cập nhật phần mềm hoàn tất việc hiệu chỉnh lại điện thoại, người dùng sẽ thấy thông báo chính xác về tình trạng pin của mình.

Tất nhiên, không phải pin nào cũng già đi và Apple nói rằng nếu sau khi quá trình hiệu chuẩn lại hoàn tất, người dùng sẽ thấy thông báo dịch vụ mới với nội dung “an Apple Authorized Service Provider can replace the battery free of charge to restore full performance and capacity”. Nếu đang sở hữu một chiếc iPhone 11, việc kiểm tra tình trạng pin là điều không chính xác nếu chưa cập nhật lên iOS 14.5.

