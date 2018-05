Lộ kích thước iPhone X Plus quá đẹp, tương đương iPhone 8 Plus

Thứ Tư, ngày 09/05/2018 19:00 PM (GMT+7)

Một báo cáo mới đã làm sáng tỏ thêm về kích thước của các mẫu iPhone được giới thiệu vào cuối năm nay.

Trang Macotakara dẫn nguồn tin thân cận cho biết, iPhone X Plus màn hình 6,5 inch sẽ có kích thước gần bằng iPhone 8 Plus hiện tại, vốn chỉ có màn hình 5,5 inch. Tuy nhiên, iPhone X Plus dự kiến ​​sẽ hơi dày hơn do thiết kế của camera phía sau, với độ dày hơn khoảng 0,2 mm để đạt 7,7 mm.

Sẽ có ba phiên bản iPhone với kích thước màn hình khác nhau ra mắt trong tháng 9.

Sự tương tự về kích thước phần lớn là do viền mỏng hơn đáng kể trên iPhone 6,5 inch. Như những gì đã thấy hiện tại trên iPhone X, màn hình edge-to-edge tạo ra sự khác biệt rất lớn về tổng thể.

Đối với iPhone LCD như các tin đồn, nó sẽ có kích thước 6 inch thay vì 6,1 inch như các tin đồn trước đó. Báo cáo cho biết phiên bản LCD cũng hỗ trợ tính năng Face ID.

Trong khi đó, iPhone X được làm mới vẫn giữ nguyên kích thước so với phiên bản hiện tại. Điểm nổi bật của nó là đi kèm cảm biến máy ảnh lớn hơn và ống kính lớn hơn, tuy nhiên chưa rõ chất lượng hình ảnh cải thiện ra sao.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Macotakara cho biết iOS 12 sẽ hỗ trợ mở khóa Face ID theo chiều ngang. Hiện tại Face ID chỉ hoạt động với iPhone X theo chiều dọc. Hỗ trợ ngang cho thấy Face ID dự kiến sẽ đến với iPad làm mới trong năm nay.