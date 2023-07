Lộ giá bộ tứ iPhone 15, có khiến iFan "ngất"?

Theo Tim Long, nhà phân tích tại ngân hàng Barclays của Anh, giá bán của cặp iPhone 15 Pro sắp ra mắt sẽ đắt hơn các phiên bản hiện tại. Ông Long cho biết, thông tin này dựa trên cuộc trao đổi với các công ty chuỗi cung ứng ở châu Á.

Giá khởi điểm dự kiến của bộ tứ iPhone 15.

Cụ thể, ông Long dự đoán, iPhone 15 Pro sẽ đắt hơn iPhone 14 Pro tới 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) và iPhone 15 Pro Max sẽ đắt hơn 100 - 200 USD (từ 2,3 – 4,6 triệu đồng) so với iPhone 14 Pro Max. Thêm vào đó, giá bán của cặp iPhone 15 và iPhone 15 Plus sẽ vẫn giữ nguyên như bản tiền nhiệm.

Dựa trên ước tính của ông Long, giá bán khởi điểm cho dòng iPhone 15 tại Mỹ có thể như sau:

● iPhone 15: từ 799 USD – 18,93 triệu đồng (không đổi so với iPhone 14)

● iPhone 15 Plus: từ 899 USD – 21,32 triệu đồng (không đổi so với iPhone 14 Plus)

● iPhone 15 Pro: từ 1.099 USD - 26,04 triệu đồng (iPhone 14 Pro có giá khởi điểm 999 USD – 23,6 triệu đồng)

● iPhone 15 Pro Max: từ 1.299 USD – 30,78 triệu đồng (iPhone 14 Pro Max có giá từ 1.099 USD - 26,04 triệu đồng)

Các tin đồn cho thấy, iPhone 15 Pro Max sẽ có ống kính Telephoto được nâng cấp với công nghệ ống kính tiềm vọng, cho phép zoom lên tới 5-6x nhưng không bị mờ so với zoom 3x trên các mẫu iPhone 14 Pro.

Tính năng này ​​sẽ không có trên iPhone 15 Pro nhỏ hơn trong năm nay. Điều này có thể khiến iPhone 15 Pro Max tăng giá nhiều hơn. Ông Long tin rằng ống kính tiềm vọng có chi phí khoảng 50 USD (khoảng 1,18 triệu đồng).

Ảnh concept iPhone 15 Pro.

Các ước tính về giá cho những chiếc iPhone trong tương lai hiện khá mơ hồ. Trước đó, nhà phân tích nổi tiếng - Ming-Chi Kuo đã dự đoán các mẫu iPhone 14 Pro sẽ tăng giá vào năm ngoái nhưng thực tế chúng lại có cùng mức giá với thế hệ trước.

Apple ​​sẽ công bố dòng iPhone 15 vào tháng 9, bất chấp các báo cáo về sự cố sản xuất màn hình đối với các mẫu iPhone Pro. Các tính năng được đồn đoán khác dành cho các mẫu iPhone Pro bao gồm: cổng USB-C, khung titan, nút Hành động có thể tùy chỉnh, chip A17 Bionic nhanh hơn, viền xung quanh màn hình mỏng hơn, hỗ trợ kết nối Wi-Fi 6E, tăng RAM, chip Ultra Wideband được nâng cấp, v.v. Tất cả các tính năng mới này buộc “Nhà Táo” phải tăng giá cho các sản phẩm của mình.

Đây sẽ là lần tăng giá đầu tiên đối với các mẫu iPhone cao cấp kể từ iPhone X và iPhone XS Max, có giá khởi điểm lần lượt là 999 USD và 1.099 USD.

Đầu tuần này, nhà phân tích Debby Wu và Takashi Mochizuki của Bloomberg cũng đã báo cáo về việc Apple đang xem xét tăng giá cho các mẫu iPhone 15 Pro (không đưa ra mức giá cụ thể).

Mọi thứ sẽ được vén màn khi Apple ra mắt dòng iPhone 15 sau 2 tháng nữa. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thêm tin tức về các sản phẩm này trong thời gian tới!

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]