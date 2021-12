Lộ cấu hình xịn và giá bán giật mình của Galaxy S22 Series

Thứ Năm, ngày 09/12/2021 15:00 PM (GMT+7)

Còn khoảng 2 tháng nữa dòng Galaxy S22 mới được ra mắt nhưng các thông số kỹ thuật và giá bán của chúng đang dần được lộ diện.

Theo nguồn tin MySmartPrice, cặp Galaxy S22 và Galaxy S22 + đã đạt chứng nhận của Uỷ ban truyền thông liên bang - FCC. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy Samsung đã chuẩn bị cho việc ra mắt Galaxy S22 Series trên đất Mỹ và những tin đồn về việc hoãn lịch công bố dòng Galaxy S22 có thể sai lệch.

Dung lượng pin và kết nối

Theo đó, chiếc Galaxy S22 nhỏ nhất có ký hiệu là SM-S901U tại FCC và các tính năng kết nối sẽ bao gồm 5G, cũng như Wi-Fi 6E. Trong khi đó, chiếc Galaxy S22 + có ký hiệu là SM-S906U và cũng có các tính năng tương tự.

Ảnh concept Galaxy S22+.

Ngoài ra, cũng theo FCC, Galaxy S22 sẽ chỉ được tích hợp viên pin 4500mAh – nhỏ hơn 300mAh so với pin Galaxy S21 +, do đó, bộ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 1 mới và công nghệ màn hình được nâng cấp có thể giúp kéo dài thời lượng pin. Tuy nhiên, dòng Galaxy S22 sẽ hỗ trợ nhiều băng tần 5G hơn so với các mẫu Galaxy S21, Snapdragon 8 thế hệ 1 của Qualcomm và modem X60 mới có thể đạt tốc độ tải xuống 10 Gigabit 5G.

Có không tin đồn cho rằng Galaxy S22 và Galaxy S22 + sẽ sử dụng cảm biến chính 50MP GN5 mới, lớn hơn của Samsung. Và hình ảnh về ống kính lớn hơn ở mặt sau đã xuất hiện trong một số khái niệm Galaxy S22+ từ LetsGoDigital.

Thay đổi về thiết kế

Theo nguồn tin Lanzuk, "viền bezel ở màn hình sẽ trở nên mỏng hơn ở mọi phiên bản". Mặt khác, theo Ice Universe, chúng sẽ có cùng có tỷ lệ khung hình 19,3: 9 mới. Thông tin này cũng được tái khẳng định trong tin đồn mới nhất - "chiều cao đã giảm", đồng nghĩa với việc Samsung sẽ chuyển từ thiết kế cao và hẹp hơn sang ngắn và rộng hơn.

Cấu hình camera dự kiến của Galaxy S22+.

Trên thực tế, nguồn tin Lanzuk cũng đã xác nhận kích thước và độ dày màn hình chính xác của Galaxy S22 và Galaxy S22 + vào tháng trước, xác nhận việc cắt giảm dung lượng pin:

● Galaxy S22: Màn hình 6,1 inch, độ dày 7,6mm, pin 3700mAh

● Galaxy S22: Màn hình 6,5 inch, độ dày 7,6mm, pin 4500mAh

Theo đó, cặp Galaxy S22/ Galaxy S22+ sẽ có kích cỡ màn hình ngắn hơn cũng như thân máy mỏng hơn và pin nhỏ hơn một chút. Nói cách khác, các thành viên của dòng Galaxy S22 được kỳ vọng sẽ có tỷ lệ màn hình vừa vặn hơn so với người tiền nhiệm.

Các tuỳ chọn màu dự kiến của dòng Galaxy S22.

Chưa hết, Galaxy S22 Series sẽ được bổ sung hai màu mới bên cạnh các màu của Galaxy S21. Tuy nhiên, vẫn không rõ liệu chúng có được bán độc quyền trên trang web của Samsung hay không.

Giá bán không thay đổi

Các tài liệu quảng cáo cho Galaxy S21 FE đã để lộ một “mức giá tuyệt vời”, 650 Euro (tương đương 16,93 triệu đồng). Thực tế, đây là mức giá của Galaxy S20 FE từ năm ngoái.

Galaxy S22 Series sẽ có giá bán không đổi so với bản "tiền nhiệm".

Còn dòng Galaxy S22 thì sao? Có tin đồn cho rằng Galaxy S22 sẽ có giá khởi điểm 800 USD (khoảng 20,83 triệu đồng) ở Mỹ, bằng với giá của Galaxy S21 năm nay. Mức giá này dự kiến thu hút Samfan nâng cấp mạnh mẽ hơn. Theo truyền thông Hàn Quốc, Samsung đang có kế hoạch xuất xưởng 14 triệu chiếc Galaxy S22 cùng với 8 triệu chiếc Galaxy S22 + và 11 triệu chiếc Galaxy S22 Ultra.

Bên cạnh giá bán cạnh tranh, Galaxy S21 FE dự kiến đến tay khách hàng đầu tiên vào đầu tháng 1 trong khi thời gian ra mắt dòng Galaxy S22 có thể phải đợi đến tháng 2.

Nguồn: http://danviet.vn/lo-cau-hinh-xin-va-gia-ban-giat-minh-cua-galaxy-s22-series-50202191214592867.h...Nguồn: http://danviet.vn/lo-cau-hinh-xin-va-gia-ban-giat-minh-cua-galaxy-s22-series-50202191214592867.htm