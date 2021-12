Galaxy S22 Series sẽ bị trì hoãn tới tháng 3/2022

Thứ Tư, ngày 08/12/2021 10:00 AM (GMT+7)

Theo báo cáo mới nhất, dòng Galaxy S22 đang đứng trước nguy cơ bị trì hoãn, trình làng muộn hơn so với năm ngoái.

Hiện tại, đã có không ít tin đồn hé lộ về Galaxy S22 Series năm tới của Samsung. Tuy nhiên, những người hâm mộ của “gã khổng lồ” công nghệ có thể sẽ phải chờ đợi khá lâu. Nhiều nguồn tin đã đưa ra bằng chứng Samsung sẽ ra mắt chúng "muộn" hơn năm ngoái.

Tất cả là do Galaxy S21 FE?

Phiên bản giá phải chăng nhất của Galaxy S21 Series - Galaxy S21 FE sẽ khiến những người mua tiềm năng phải chờ đợi cho đến đầu tháng 1/2022, thậm chí có thể lâu hơn ở một số thị trường nhất định.

Galaxy S22 Series sẽ bị trì hoãn ra mắt.

Nếu Galaxy S21 FE 5G thực sự được giới thiệu trong nửa đầu tháng 1, việc bán ra dự kiến ​​vào nửa cuối tháng hoặc thậm chí đầu tháng 2, Samsung sẽ không thể phát hành cùng lúc với bộ ba Galaxy S22.

Galaxy S21 FE ra mắt thất bại 2 lần (và liên tục bị trì hoãn) phần lớn là do Samsung. Tất nhiên, tình trạng thiếu chip cũng ảnh hưởng tới hãng nhưng nhiều khả năng là do công ty muốn đảm bảo có đủ hàng tồn kho khi thiết bị ra mắt, việc trì hoãn công bố dòng Galaxy S22 cũng có thể do cùng nguyên nhân.

Khi nào Samfan có thể mua Galaxy S22?

Theo nguồn tin Prosser từ đầu tháng 11, Galaxy S22 Series sẽ được công bố vào ngày 8/2 đồng thời cũng cho phép đặt hàng trước vào cùng ngày. Chúng sẽ được lên kệ vào ngày 18/2.

Galaxy S22 Ultra sẽ là siêu phẩm năm sau.

Nguồn tin từ SamMobile không chứng thực thời gian trên, chỉ đơn thuần dự đoán dòng Galaxy S mới sẽ " bị trì hoãn ra mắt". Do đó, giới công nghệ có thể khẳng định khá chắc chắn là bộ ba Galaxy S22, Galaxy S22 + và Galaxy S22 Ultra sẽ không được phát hành thương mại hoặc được công bố chính thức vào tháng 1/2022 như dòng Galaxy S21.

Galaxy S21 FE thậm chí sẽ không được tổ chức sự kiện Unpacked mà chỉ được ra mắt thông qua thông cáo báo chí. Tuy nhiên, Samsung được cho là đã lên kế hoạch sản xuất hơn 9 triệu chiếc với mức giá bán lẻ 700 USD (tương đương 16,11 triệu đồng).

Galaxy S21 FE sẽ có thiết kế giống Galaxy S21.

Mục tiêu sản xuất đầy tham vọng đó cho thấy “ông lớn” công nghệ Hàn Quốc có thể mất nhiều thời gian hơn nữa giữa Galaxy S21 FE và Galaxy S22 Series. Vì thế, các fan hâm mộ chiếc Galaxy S22 Ultra siêu cao cấp sẽ phải chờ sớm nhất vào cuối tháng 2. Thực tế, thời gian này phù hợp với lịch trình ra mắt dòng Galaxy S từ nhiều năm trước, cho phép Samsung vượt qua mọi thách thức liên quan đến chip và xử lý nhu cầu ban đầu của Galaxy S21 FE.

Nguồn: http://danviet.vn/galaxy-s22-series-se-bi-tri-hoan-toi-thang-3-2022-50202181295757314.htmNguồn: http://danviet.vn/galaxy-s22-series-se-bi-tri-hoan-toi-thang-3-2022-50202181295757314.htm