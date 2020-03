Làm iPhone chậm đi, Apple gánh án phạt 500 triệu USD

Thứ Ba, ngày 03/03/2020 13:30 PM (GMT+7)

Apple đã chấp nhận mức phạt 500 triệu USD để giải quyết một vụ kiện tập thể tại Mỹ khi làm chậm iPhone.

Apple Inc đã đồng ý trả tới 500 triệu USD để giải quyết vụ kiện cáo buộc đã âm thầm làm chậm những chiếc iPhone cũ hơn khi tung ra các mẫu iPhone mới, khiến người dùng iPhone phải nâng cấp lên thiết bị mới hoặc thay pin. Việc giải quyết vụ kiện tập thể đã được tiết lộ vào tối thứ Sáu và có sự phê chuẩn của Thẩm phán Edward Davila tại San Jose, California, Mỹ.

iPhone 6s cũng nằm trong danh sách bị ảnh hưởng.

Phía tòa án yêu cầu Apple trả cho người tiêu dùng 25 USD/ iPhone, có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm tùy thuộc vào số lượng iPhone đủ điều kiện, với tổng số tiền thanh toán tối thiểu là 310 triệu USD, tối đa lên tới 500 triệu USD.

Tuy nhiên, do vụ kiện xảy ra ở Mỹ nên chỉ có các chủ sở hữu iPhone tại Mỹ được bồi thường, bao gồm iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus hoặc iPhone SE chạy hệ điều hành iOS 10.2.1 trở lên. Ngoài ra, danh sách này cũng bao gồm các chủ sở hữu tại Mỹ của iPhone 7 và iPhone 7 Plus chạy iOS 11.2 trở lên trước ngày 21/012/2017.

Dòng iPhone XR mới hơn không bị ảnh hưởng bởi lỗi này.

Người tiêu dùng cho rằng hiệu năng của điện thoại của họ bị ảnh hưởng sau khi cài đặt bản cập nhật phần mềm mới của Apple. Điều này khiến họ lầm tưởng rằng điện thoại của họ đã gần hết vòng đời, cần phải thay thế hoặc dùng pin mới. Apple trước đó đã đổ lỗi cho việc thay đổi nhiệt độ, tần suất sử dụng cao và các vấn đề khác. Hãng này cũng cho biết các kỹ sư của mình đã làm việc nhanh chóng và giải quyết chúng.

Luật sư phía người tiêu dùng cho rằng việc bồi thường là công bằng và hợp lý. Mức bồi thường 25 USD/ iPhone là tối thiểu và tối đa có thể là 46 USD/ iPhone. Sau sự phản đối ban đầu về những chiếc iPhone chậm chạp, Apple đã xin lỗi và hạ giá pin thay thế xuống còn 29 USD (khoảng 673 nghìn đồng) từ 79 USD (khoảng 1,83 triệu đồng).

