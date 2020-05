Kiểm tra những điều này, bạn sẽ tránh mua phải iPhone kém chất lượng

Dù iPhone không chính hãng có sao chép giống chính hãng ra sao thì chúng cũng không thể vượt mặt về chức năng, hiệu năng, hệ điều hành…

Bạn không cần phải lo lắng về việc xác minh rằng mình có mua phải iPhone không chính hãng hay không khi mua iPhone mới trực tiếp từ Apple Store, các đại lý ủy quyền hoặc cửa hàng uy tín. Nhưng việc mua iPhone mới từ một cửa hàng không tên tuổi hoặc một người nào đó thì cần phải cẩn thận để đảm bảo mình không mua phải những chiếc iPhone không chính hãng, hàng dựng hoặc đã qua sử dụng.

Kiểm tra bảo hành

Apple cung cấp bảo hành giới hạn thời gian (1 năm) cho tất cả các thiết bị chính hãng. Để kiểm tra xem thiết bị đó còn bảo hành không, bạn cần biết số sê-ri. Để tìm số sê-ri của iPhone, hãy vào Settings > General > About sẽ thấy chuỗi chữ số được liệt kê trong phần Serial Number. Số này cũng được in trên hộp đựng iPhone.

Ghi lại số đó và truy cập vào trang https://checkcoverage.apple.com/us/en/ (hoặc tìm kiếm Dịch vụ và Hỗ trợ của Apple). Sau đó, nhập vào số sê-ri đã thu thập và nhấn nút Continue. Nếu iPhone là chính hãng, màn hình sẽ hiển thị thông tin như kiểu iPhone, thời hạn bảo hành, trạng thái hỗ trợ qua điện thoại… Nhưng nếu iPhone không chính hãng hoặc bị đánh cắp, một hoặc nhiều thông tin trên sẽ không hiển thị, hoặc thời hạn bảo hành đã hết.

Kiểm tra số model

Đôi khi, bên bán sẽ cố gắng bán những chiếc iPhone được tân trang lại với giá thấp hơn bằng tuyên bố đó là một thiết bị mới. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng tìm hiểu xem iPhone được tân trang lại hay mới từ số model của nó. Chỉ cần vào Settings > General > About. Số model sẽ trông giống như MQ3D2HN/A.

Về cơ bản, chữ cái đầu tiên của số model cho biết bản chất của thiết bị. Nếu M là iPhone hoàn toàn mới, F là tân trang, N là đổi trả, chữ số là hàng trưng bày tại các cửa hàng.

Nếu số model iPhone không bắt đầu bằng bất kỳ dấu hiệu nào như đã nói thì rất có thể đó là iPhone giả. Khi mua iPhone mới từ người lạ hoặc thị trường chợ đen, hãy kiểm tra và đảm bảo rằng số model bắt đầu bằng M trước khi mua.

Kiểm tra nhãn hộp iPhone

Cho dù đang mua iPhone mới hay cũ, đừng quên xem thông tin được in ở mặt sau của hộp. Mặt sau của hộp sẽ có tất cả các thông tin liên quan đến iPhone như số model, số sê-ri, IMEI,… Hãy đảm bảo rằng các số này giống hệt với các số được hiển thị trên Settings > General > About. Thêm vào đó, một chiếc iPhone nguyên bản sẽ có dòng chữ “Designed by Apple in California Assembled in China” được hiển thị ở mặt sau của hộp.

Ngoài ra, mỗi hộp iPhone mới sẽ có những thứ sau: iPhone, cáp USB, củ sạc, tai nghe, hướng dẫn sử dụng và que đẩy thẻ SIM. Hãy chắc chắn chúng có những thứ này.

Kiểm tra khe cắm thẻ nhớ

iPhone không có khe cắm thẻ nhớ để bổ sung thêm dung lượng, thay vào đó chúng luôn có sẵn với kích thước bộ nhớ sẵn có cố định là 16 GB, 32 GB, 64 GB,… đến 512 GB. Nếu iPhone có khe cắm thẻ nhớ ngoài thì đó rõ ràng là máy giả.

Kiểm tra số IMEI

Mỗi điện thoại sẽ có một IMEI duy nhất. Để tìm số IMEI của iPhone, bạn hãy nhập *#06# trên bàn phím hoặc từ Settings > General > About. Thêm vào đó, nó cũng sẽ được in ở mặt sau của hộp. Trên các phiên bản iPhone cũ hơn, số IMEI cũng được in trên khay SIM. Đối với phần lớn iPhone và các thiết bị iOS khác, số IMEI cũng được in ở mặt sau thiết bị. Nếu không thấy số IMEI trên bất kỳ địa điểm nào được liệt kê ở trên, đó rõ ràng không phải iPhone chính hãng.

Kiểm tra logo

Bạn sẽ tìm thấy logo Apple ở mặt sau của mọi iPhone chính hãng. Các nhà sản xuất iPhone giả đang trở nên thông minh hơn đến mức họ có thể đặt logo Apple gốc trên thiết bị của mình, nhưng bạn có thể tìm thấy sự khác biệt giữa iPhone chính hãng và giả bằng cách chạm vào logo.

Nhẹ nhàng chà logo Apple bằng ngón tay. Nếu không cảm thấy bất kỳ cảm giác chuyển đổi nào giữa logo và vỏ thì đó là iPhone chính hãng. Nếu không, đó có thể là iPhone giả và bạn cần điều tra thêm.

Kiểm tra ngoại hình

Nói chung, chất lượng iPhone giả kém đến mức bạn thậm chí không thể so sánh với hiệu suất của iPhone chính hãng. Tuy nhiên, các nhà sản xuất thiết bị giả đang cố gắng bắt chước iPhone ban đầu ít nhất là về ngoại hình. Để xác định điều đó, bạn cần biết chính xác vị trí của các nút, đầu nối… trên iPhone chính hãng. Bạn có thể dễ dàng phát hiện những cái giả nếu có sự không phù hợp. Ngoài ra, bạn nên thử và nhấn các nút trong vài phút để kiểm tra xem chúng hoạt động như thế nào. Bạn có thể tìm thấy một số vấn đề như nút lỏng, nút bị kẹt hoặc một số vấn đề về hiệu suất.

Kiểm tra hệ thống, ứng dụng mặc định

Theo mặc định, một chiếc iPhone chính hãng đi kèm rất nhiều ứng dụng mặc định như Wallet, Health, Books, Safari, Clock, iTunes… Kiểm tra xem iPhone đã có tất cả các ứng dụng mặc định chưa. Nếu một vài ứng dụng bị thiếu hoặc thấy sự không phù hợp về logo và chính tả của ứng dụng, iPhone đó không phải là chính hãng mà chỉ là hàng dựng.

Nơi tốt nhất để mua iPhone chính hãng

Ở Việt Nam, bạn không thể tìm đến Apple Store để mua iPhone chính hãng, tuy nhiên bạn vẫn có thể tìm đến các đại lý ủy quyền hoặc cửa hàng uy tín để mua, kể cả đó là phiên bản quốc tế lẫn phân phối tại Việt Nam (mã VN/A).

Nguồn: http://danviet.vn/kiem-tra-nhung-dieu-nay-ban-se-tranh-mua-phai-iphone-kem-chat-luong-5020203051...Nguồn: http://danviet.vn/kiem-tra-nhung-dieu-nay-ban-se-tranh-mua-phai-iphone-kem-chat-luong-50202030518592434.htm