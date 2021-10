Không chỉ iPhone gập lại, Apple còn chuẩn bị iPhone màn hình cuộn

Thứ Hai, ngày 11/10/2021 06:00 AM (GMT+7)

Đơn xin cấp bằng sáng chế mới nhất tiết lộ Apple đang xem xét sản xuất một chiếc iPhone màn hình cuộn lại.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF International, chiếc iPhone màn hình gập lại sẽ không xuất hiện cho đến năm 2024. Nếu đúng, điều đó cho thấy Apple đang đi sau Samsung về phân khúc này. Vào thời điểm iPhone gập lại khiến người hâm mộ “Táo Khuyết” phát cuồng, Samsung sẽ tung ra Galaxy Z Fold 6 và Galaxy Z Flip 6.

Màn hình cuộn sẽ là giới hạn tiếp theo của các nhà sản xuất điện thoại thông minh

Apple được cho là đang làm việc trên một hệ số hình thức khác. Hôm qua, Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ - USPTO ( U.S. Patent and Trademark Office) đã công bố một đơn xin cấp bằng sáng chế của Apple có tên "Thiết bị điện tử có màn hình có thể mở rộng trượt" - Electronic Devices Having Sliding Expandable Displays.

Bằng sáng chế về iPhone màn hình cuộn của Apple.

Màn hình có thể mở rộng này được xem là biên giới tiếp theo cho các nhà sản xuất smartphone khi các công ty như Samsung và Xiaomi đã đăng ký bằng sáng chế cho điện thoại có màn hình có thể cuộn lại hoặc kéo ra.

Vào năm 2019, Samsung đã đăng ký bằng sáng chế cho một chiếc điện thoại sử dụng "cơ chế lăn" có động cơ để mở rộng màn hình từ kích thước điện thoại thông minh sang kích thước máy tính bảng. Hai tuần sau, Samsung đã được cấp bằng sáng chế cho một chiếc điện thoại cho phép người dùng mở rộng kích thước màn hình lên 50%. Theo đó, màn hình smartphone 6 inch có thể "biến" thành máy tính bảng 9 inch khi người dùng kéo cạnh phải màn hình.

Bằng sáng chế về iPhone màn hình cuộn của Apple.

Đơn xin cấp bằng sáng chế mới của Apple bao gồm một mặt cắt của một chiếc iPhone cuộn lại. Bên trong điện thoại, màn hình sẽ uốn cong xung quanh vị trí con lăn bên trong thiết bị.

Apple nhấn mạnh: "Một phần của màn hình dẻo có thể được lưu trữ trong khu vực bên trong của hộp khi chưa mở rộng. Ở trạng thái chưa được mở rộng, màn hình linh hoạt có thể có một hoặc nhiều chỗ uốn cong và có thể cuộn/ kéo một hoặc nhiều lần. "

Smartphone màn hình cuộn có thể cuộn/ kéo không cần bản lề

Bằng sáng chế ban đầu được nộp vào tháng 6 năm ngoái. Lợi thế của việc sử dụng màn hình cuộn lại so với màn hình gập lại là chúng sẽ không có nếp nhăn nào có thể nhìn thấy ở giữa màn hình nơi bản lề. Bên cạnh việc hình thành nếp gấp trên màn hình, người dùng màn hình gập còn phải lo lắng về việc bản lề bị mòn tùy thuộc vào tần suất mở thiết bị.

Với màn hình có thể cuộn hoặc kéo ra, bản lề sẽ không sợ bị mòn. Tuy nhiên, chúng sẽ có những bộ phận dễ hư hỏng khác, bao gồm con lăn và cơ chế đưa ra màn hình bổ sung.

Khái niệm iPhone màn hình gập - iPhone Flip.

Tất nhiên, việc Apple nộp bằng sáng chế cho iPhone màn hình cuộn không đồng nghĩa với việc chúng chắc chắn sẽ xuất hiện. Hiện tại, chiếc iPhone màn hình gập lại được xem là một lựa chọn tốt hơn. Tháng trước, “Nhà Táo” đã để lộ một đơn xin cấp bằng sáng chế liên quan đến pin có thể gập lại, được cho là sẽ sử dụng trong iPhone màn hình gập lại – iPhone Flip.

Được biết, Apple đã xem xét hai yếu tố hình thức khác nhau cho iPhone gập lại của mình – gập dọc và gập ngang giống như Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Flip 3 của Samsung. Khi gập lại, thiết bị sẽ dễ dàng nhét vào túi trong khi mở ra sẽ là màn hình 6,7 inch với viền mỏng, có tỷ lệ 21: 9 hoặc 22: 9.

