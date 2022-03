iPhone SE thế hệ thứ ba ra mắt với thiết kế cũ kỹ, giá đắt hơn

Tại sự kiện Peek Performance, Apple đã chính thức tiết lộ thế hệ thứ ba của chiếc iPhone giá rẻ, iPhone SE 2022.

iPhone SE 2022 vẫn giữ nguyên thiết kế cũ kỹ của iPhone 6 ra mắt cách đây hơn 8 năm, tuy nhiên tất cả những nâng cấp tập trung vào phần bên trong của máy. Nâng cấp chính trong iPhone SE 2022 là chip A15 Bionic thay thế cho A13 Bionic ở mẫu iPhone SE 2020.

Tuy nhiên, Apple không so sánh sức mạnh của iPhone SE 2022 so với tiền nhiệm mà lựa chọn iPhone 8 để so sánh. Công ty cho biết iPhone SE 2022 nhanh hơn 1,8 lần so với iPhone 8 đi kèm chip A11 Bionic. Có khả năng mức tăng hiệu suất so với chip A14 Bionic và A13 Bionic là không ấn tượng. Ngoài việc nâng cao hiệu suất, A15 Bionic còn hỗ trợ khả năng kết nối 5G.

iPhone SE 2022 cũng nhận được “hệ thống camera hoàn toàn mới” với cùng cảm biến 12 MP và khẩu độ f/1.8. Hệ thống camera này hỗ trợ các tính năng Smart HDR 4, Photographic Styles, Deep Fusion và Portrait Mode. Giống như phiên bản 2020, iPhone SE 2022 chỉ có một camera duy nhất ở phía sau với ống kính góc rộng.

Bên cạnh chip và máy ảnh mới, iPhone SE 2022 vẫn giữ nguyên kích thước của iPhone SE 2020, bao gồm màn hình 4,7 inch độ phân giải 1334 x 750. Điểm khác biệt duy nhất là giờ đây nó được phủ một lớp kính Ceramic Shield có khả năng chống nứt tốt hơn.

Apple cho biết iPhone SE 2022 có thời lượng pin tốt hơn nhờ CPU hiệu quả hơn và pin thế hệ mới nhất. Tuy nhiên, người dùng có thể không nên kỳ vọng điện thoại trở thành một nhà vô địch về pin mới.

iPhone SE 2022 sẽ có sẵn để đặt hàng trước vào ngày 11/3 tại 30 quốc gia trước khi mở bán vào ngày 18/3. Giá khởi điểm của sản phẩm là 429 USD (9,8 triệu đồng), tức cao hơn 30 USD so với tiền nhiệm. Người dùng có thể chọn các tùy chọn bộ nhớ trong 64 GB, 128 GB và 256 GB, cùng các màu Starlight, Đen và Đỏ.

