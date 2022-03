iPhone SE 3 phô diễn sức mạnh hiệu năng đáng ngưỡng mộ

Điểm hiệu năng Geekbench cho thấy iPhone SE (2022) có sức mạnh không thua kém chiếc flagship đắt tiền nào.

Apple chỉ mới công bố iPhone SE (2022) cách đây vài ngày. Tuy nhiên, sức mạnh hiệu năng trong bài kiểm tra GeekBench của thiết bị đã sớm xuất hiện. Kết quả cho thấy, điểm hiệu năng lõi đơn và đa lõi của iPhone SE 3 cao hơn nhiều so với iPhone SE 2020, sử dụng chip A13 (điểm số đơn lõi là 1300 và điểm đa lõi là 3300).

Đây là điều dễ hiểu vì những chiếc điện thoại này cách nhau hai năm. Điểm thú vị hơn là iPhone SE 3 không mạnh bằng dòng iPhone 13 dù dùng chung chip A15 Bionic. Nhìn vào kết quả của iPhone 13, iPhone SE (2022) ngang ngửa về điểm đơn lõi nhưng iPhone 13 vượt trội hơn với 4700 điểm đa lõi.

Do iPhone SE (2022) rất nhỏ nên có hai vấn đề cần giải quyết. Một là do nhiệt và hai là do viên pin nhỏ. Vì thế, Apple cần phải sắp xếp lại các chi tiết trên chip A15 để chúng không làm hỏng iPhone SE 3 từ bên trong.

Tất nhiên, đây chỉ là một bài kiểm tra đơn lẻ, trải nghiệm thực tế có thể hoàn toàn khác. Với điểm đa lõi GeekBench của iPhone SE (2022) là 4000 điểm, chúng có thể hoạt động mượt mà trong cả ngày dài, vượt mặt nhiều smartphone Android cao cấp. Điểu khiến nhiều người quan tâm hơn cả là thời lượng pin của chúng.

Hiện tại, người dùng đã có thể “đặt gạch” iPhone SE 3 tại Việt Nam. Chúng có giá bán dự kiến từ 12,99 triệu đồng (bản 64GB) khi về nước.

