iPhone đạt doanh số kỷ lục ở quốc gia đông dân nhất thế giới

Cụ thể, nghiên cứu mới nhất cho thấy, cứ 4 điện thoại thông minh bán ra ở Trung Quốc trong tháng 10/2022 thì có 1 chiếc là iPhone. Đặc biệt, iPhone 14 Pro Max là smartphone “bán chạy” nhất tại quốc gia này.

Vào năm 2019, CEO Apple - Tim Cook đã từng đưa ra lời cảnh báo về doanh số iPhone thấp tại Trung Quốc. Tuy nhiên, kể từ đó, iPhone đã liên tục vươn lên, có thời điểm là dòng điện thoại thông minh lớn nhất Trung Quốc và chiếm hơn một nửa số điện thoại bán ra trong dịp mua sắm 18/6/2022.

iPhone 14 Plus và iPhone 14.

Giờ đây, Counterpoint Research ước tính, Apple đã đạt thị phần hàng tháng cao nhất từ ​​trước đến nay tại Trung Quốc, cụ thể hơn là tháng 10/2022. Đây cũng là tháng đầu tiên dòng iPhone 14 được “lên kệ”.

Counterpoint cho hay, “ông trùm” công nghệ đã chiếm thị phần của Huawei trên phân khúc cao cấp và doanh số iPhone hàng tháng đều tăng trong khi tất cả các hãng khác đều giảm.

Giám đốc nghiên cứu Ethan Qi cho biết: “Thị trường Trung Quốc trì trệ do nhiều yếu tố, bao gồm áp lực kinh tế vĩ mô và lệnh phong tỏa do COVID-19, ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng. Tổng doanh số bán smartphone tại đây đã giảm 4% so với tháng trước. Tuy nhiên, Apple đã xoay sở để thách thức xu hướng thị trường."

iPhone chiếm lĩnh vị trí top đầu trong phân khúc smartphone cao cấp tại Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo này cho biết thêm: “Nhìn vào xu hướng trong 2 năm qua ở Trung Quốc, Apple đã giành chiến thắng khi chiếm lĩnh thị phần của Huawei trên thị trường cao cấp. Công ty gần như đã dẫn đầu trong phân khúc smartphone cao cấp của Trung Quốc. Dòng iPhone 14 đã có một khởi đầu tốt, cặp iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max hoạt động tốt hơn thế hệ trước."

Counterpoint cho hay, trong tháng 10 vừa qua, doanh số smartphone của các thương hiệu khác đều giảm. Tuy nhiên, doanh số iPhone lại tăng 21% so với tháng trước.

So với cùng kỳ năm ngoái, tổng doanh số bán điện thoại thông minh ở Trung Quốc giảm 15%. Tuy nhiên, doanh số bán iPhone chỉ giảm 4% do ảnh hưởng từ đầu năm 2022.

