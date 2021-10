"iPhone của Android" được vén màn bí ẩn

Chuyên gia rò rỉ Evan Blass vừa tiết lộ một số báo cáo bắt nguồn từ nhà bán lẻ điện thoại Carphone Warehouse Limited của Anh về sức mạnh phía áu chiếc Pixel 6 Pro sắp ra mắt của Google.

Các hình ảnh phần lớn xác nhận những gì Google và các rò rỉ khác tiết lộ về sản phẩm trước đó. Cụ thể, chúng đi kèm chip Tensor đầu tiên do Google sản xuất cho smartphone. Đây là chip tập trung vào trí tuệ nhân tạo và học máy. Theo các hình ảnh tiếp thị rò rỉ, nó sẽ cho phép người dùng dịch các tin nhắn và video mà không cần kết nối internet.

Dựa trên thử nghiệm của công ty, con chip này cung cấp hiệu suất nhanh hơn 80 lần so với Pixel 5 vốn đi kèm chip Snapdragon 765G 5G tầm trung của Qualcomm. Mặc dù điều này đầy hứa hẹn, nhưng khi so sánh với chip hàng đầu của Samsung và Qualcomm, điểm chuẩn rò rỉ cho thấy nó sẽ không nhanh bằng.

Tuy nhiên, Google sẽ tập trung vào sức mạnh xử lý hình ảnh của chip, kết hợp với phần cứng mới cho phép bộ đôi Pixel 6 trở thành một trong những smartphone có camera tốt nhất trong năm. Pixel 6 được trang bị cảm biến chính 50 MP có thể thu về nhiều ánh sáng hơn 150% so với Pixel 5. Đây là cảm biến 1/1,12 inch do Samsung sản xuất với điểm ảnh 1,4 micron. Để so sánh, Pixel 5 đi kèm camera chính 12,2 MP kích cỡ 1/2,55 inch nhỏ hơn.

Ngoài ra camera chính nói trên, chúng còn có sự hỗ trợ của camera siêu rộng 12 MP. Riêng Pixel 6 Pro cũng đi kèm camera thứ ba, đó là camera tele 48 MP với zoom quang 4x và hỗ trợ tính năng Super Res Zoom 20x. Pixel 6 Pro được cho là có camera trước 12 MP, và thông cáo báo chí mới cho thấy đó là camera siêu rộng với trường nhìn 94 độ.

Các cảm biến máy ảnh trên loạt Pixel 6 sẽ đi kèm các tính năng hỗ trợ phần mềm khác nhau, bao gồm Magic Eraser để xóa các đối tượng và người không mong muốn, trong khi chế độ Portrait để làm mờ hậu cảnh.

Pixel 6 có màn hình 6,4 inch với tốc độ làm mới 90 Hz, trong khi phiên bản Pro có màn hình LTPO 6,7 inch tốc độ làm mới 120 Hz, có nghĩa là tốc độ làm mới động và sẽ tự động thay đổi theo nội dung được hiển thị để tiết kiệm tuổi thọ pin. Các thiết bị này đạt cấp độ bảo vệ IP68 để chống nước và bụi, trong khi màn hình của chúng được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus.

Google tuyên bố rằng Pixel 6 cung cấp thời lượng pin cả ngày, có thể kéo dài đến hai ngày với trình tiết kiệm pin cực kỳ hiệu quả. Sản phẩm có pin 4.620 mAh hỗ trợ sạc 30W, tuy nhiên người dùng phải mua sạc riêng.

Google cũng đã sản xuất một đế sạc không dây mới cho điện thoại. Với Pixel Stand mới, người dùng có thể sạc không dây Pixel 6 ở mức tối đa 21W và Pro ở mức 23W. Pixel 6 Pro được cho là có pin 5.000 mAh và Google cho biết nó sẽ hoạt động tốt trong hơn 1 ngày. Theo rò rỉ mới, nó sẽ chỉ cần 30 phút cho một lần sạc và điện thoại cũng có tính năng chia sẻ pin để có thể sạc các thiết bị khác. Không giống như Pixel 5 năm ngoái, điện thoại mới hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt.

Tài liệu cũng cho thấy giao diện Android 12 mới, bao gồm tiện ích At A Glance hiển thị trực quan thông tin người dùng cần. Google cũng đã cam kết cung cấp các bản cập nhật phần mềm ít nhất 5 năm.

Các điện thoại này được cho là sẽ được bán vào cuối tháng này sau một sự kiện ra mắt vào ngày 19/10. Chúng có giá bán khởi điểm từ 749 USD, tương đương 17 triệu đồng.

