Trận Brazil vs Argentina vừa "leo trend" Google, bạn biết tại sao không?

Thứ Hai, ngày 06/09/2021 09:13 AM (GMT+7)

Trận đấu có sự góp mặt của Lionel Messi vừa "leo trend" Google do một sự cố hi hữu.

Theo báo cáo của Google Trends, xu hướng tìm kiếm chủ đề 'Brazil vs Argentina' tăng rất mạnh từ ngày 5/9, đang tiếp tục kéo dài trong ngày 6/9. Ngoài việc đây là hai đội bóng lớn và trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, phân tích dữ liệu từ Google Trends còn dễ thấy một lý do khác.

Top 2 chủ đề nổi bật trong ngày 5/9 đều liên quan bóng đá, trong đó 'Brazil vs Argentina' đứng đầu với hơn 50.000 lượt truy vấn.

Theo đó, vào rạng sáng 6/9 (giờ Việt Nam), trận "siêu kinh điển" Nam Mỹ giữa Brazil và Argentina mới diễn ra được ít phút thì bị gián đoạn. Một quan chức y tế của nước chủ nhà Brazil cùng cảnh sát vào sân để bắt giữ Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, Giovani Lo Celso và Cristian Romero vì 4 cầu thủ này vi phạm luật cách ly phòng, chống dịch COVID-19.

Lý do là theo quy định tại xứ sở Samba, các cầu thủ không mang quốc tịch Brazil đến từ Anh, Nam Phi, Bắc Ireland và Ấn Độ phải cách ly 14 ngày. Martinez cùng đồng đội bị cáo buộc khai báo gian dối khi nhập cảnh vào Brazil.

Lượt tìm kiếm chủ đề Brazil vs Argentina đạt "đỉnh" lúc 2h20 sáng 6/9.

Trước đó, khi trận đấu chưa diễn ra, chủ đề Brazil vs Argentina đã thu hút nhiều sự chú ý với các từ khóa liên quan như: trực tiếp brazil vs argentina, trực tiếp argentina, trực tiếp brazil, argentina vs brazil world cup, brazil vs argentina kênh nào,...

Đỉnh điểm tìm kiếm chủ đề này được ghi nhận lúc 2h20 rạng sáng 6/9 (giờ Việt Nam), tức sau 20 phút kể từ khi trận đấu bắt đầu. Lúc đó, trận đấu đã tạm dừng do sự can thiệp của nhân viên y tế và cảnh sát nước chủ nhà như đã nói ở trên.

Hiện, từ khóa 'ket qua argentina vs brazil' đang tăng đột phá, theo báo cáo của Google Trends. Có lẽ là người hâm mộ bóng đá đang rất mong chờ phán quyết của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) với trường hợp hi hữu này.

Nguồn: http://danviet.vn/tran-brazil-vs-argentina-vua-leo-trend-google-ban-biet-tai-sao-khong-502021699...Nguồn: http://danviet.vn/tran-brazil-vs-argentina-vua-leo-trend-google-ban-biet-tai-sao-khong-502021699143325.htm