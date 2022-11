iPhone cũ được mùa cuối năm nhờ iPhone 14

Apple gần đây đã xác nhận rằng các mẫu iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ thiếu hàng trong dịp cuối năm do quá trình sản xuất không thể đáp ứng kịp nhu cầu của thị trường. Kết quả là, sản lượng iPhone 14 Pro và 14 Pro Max ở mức thấp hơn so với kỳ vọng, gây ra những khó khăn cho các nhà phân phối và đại lý trên toàn cầu trong dịp mua sắm cuối năm nay.

Dĩ nhiên, không phải mọi phiên bản iPhone 14 đều bị thiếu hàng. Trong thực tế, người tiêu dùng vẫn khá dễ dàng mua các mẫu iPhone 14 và 14 Plus - bộ đôi sản phẩm đang có doanh số bán hàng khá khiêm tốn khi nhiều khách hàng không quan tâm. Đáng chú ý nhất trong số này là iPhone 14 Plus có doanh số khá thấp, bất chấp sản phẩm nhận rất nhiều kỳ vọng ban đầu.

Sự thiếu hụt nguồn hàng cùng với việc iPhone 14 và 14 Plus không mang đến nhiều khác biệt so với iPhone 13, người tiêu dùng bắt đầu chuyển sang tìm kiếm các mẫu iPhone đời thấp hơn hoặc các mẫu iPhone đã qua sử dụng. Trong số này, iPhone 13 rất được ủng hộ bởi giá bán thấp hơn so với iPhone 14, nhưng phần cứng gần như không khác biệt.

Khảo sát trên thị trường Việt Nam hiện tại, iPhone 13 được niêm yết với giá 19,99 triệu đồng cho bản 128 GB, trong khi giá dành cho iPhone 14 là 21,99 triệu đồng với cấu hình bộ nhớ trong tương tự. Với phần cứng tương đồng cùng giá bán thấp hơn, rõ ràng iPhone 14 trở nên yếu thế so với iPhone 13.

Nếu quan tâm đến iPhone 14 Plus có giá khởi điểm 24,99 triệu đồng, điều này lại gặp phải “đối thủ” đáng gờm là iPhone 13 Pro với nhiều tính năng cao cấp hơn và được bán với giá khởi điểm 25,99 triệu đồng. Đáng chú ý, mặc dù iPhone 13 Pro và 13 Pro Max không còn trong kế hoạch sản xuất của Apple, tuy nhiên nhiều đại lý tại Việt Nam vẫn còn hàng và chào bán với mức giá rõ ràng là khá hấp dẫn. Trong thực tế, ở một số cửa hàng nhỏ lẻ, iPhone 13 Pro 128 GB mới được bán với giá chỉ 23,49 triệu đồng, trong khi iPhone 13 Pro Max có giá từ 25,99 triệu đồng. Chính những điều này khiến sức hút của iPhone 14 và 14 Plus trở nên thấp hơn.

Bên cạnh những mẫu iPhone cũ đời cao như iPhone 13 series, nhiều khách hàng cũng bắt đầu quan tâm đến các dòng iPhone đời cũ hơn dưới dạng likenew (đã qua sử dụng). Theo giới quan sát thị trường, lượng khách hàng đang tìm đến các mẫu iPhone cũ như iPhone 12 Pro/12 Pro Max hay cả iPhone 11 Pro/11 Pro Max đang có sức tăng đột biến. Kết quả là, một số cửa hàng ghi nhận doanh thu iPhone cũ chiếm đến khoảng 40-45% sản lượng iPhone mà họ bán ra. Điều này được cho là có thể tiếp tục kéo dài thêm một thời gian trong bối cảnh nguồn cung iPhone 14 Pro và 14 Pro Max đang gặp vấn đề cũng như giá bán leo thang do tỷ giá hiện tại.

Cũng theo giới chuyên gia, việc người tiêu dùng tìm mua iPhone đời cũ hoặc đã qua sử dụng còn có thể xuất phát từ việc kinh tế vẫn đang bị ảnh hưởng bởi hậu đại dịch Covid-19 cũng như những biến động về thị trường hiện tại. Người tiêu dùng đang muốn thắt chặt chi tiêu, và những chiếc iPhone cũ bỗng nhiên trở nên là lựa chọn sáng giá.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/iphone-cu-duoc-mua-cuoi-nam-nho-iphone-14-1415009.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/iphone-cu-duoc-mua-cuoi-nam-nho-iphone-14-1415009.ngn