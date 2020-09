iPhone bỗng dưng "hút khách" trở lại trước thềm ra mắt iPhone 12

Thứ Bảy, ngày 12/09/2020 06:00 AM (GMT+7)

Doanh số iPhone đang tăng trở lại ở Trung Quốc trước khi Apple ra mắt iPhone 12 5G.

Đầu năm nay, Apple đã gặp khó khăn ở Trung Quốc khi nền kinh tế bắt đầu thu hẹp và nhu cầu điện thoại thông minh giảm. Nhưng chỉ còn một tháng nữa là iPhone 12 ra mắt, một số tin tức tích cực đã được công bố.

Thị trường smartphone Trung Quốc trên đà tăng trưởng

Trong một bản ghi nhớ gửi tới các nhà đầu tư mới đây, ngân hàng đầu tư JP Morgan đã tiết lộ doanh số điện thoại thông minh tại Trung Quốc đã tăng trở lại so với tháng trước trong tháng 8 sau ba tháng giảm liên tiếp.

Doanh số smartphone tháng 8 tại Trung Quốc đã tăng trở lại.

Báo cáo dựa trên dữ liệu thị trường mới do Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc cung cấp, chỉ ra tổng số lượng xuất xưởng là 26,9 triệu chiếc vào tháng 8 năm 2020.

Con số này giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng ghi nhận sự cải thiện lớn so với tháng 7 - giảm 35% so với tháng 07/2019. Đáng chú ý là 60% điện thoại thông minh bán ra ở Trung Quốc vào tháng trước là smartphone 5G. Tất cả những điều này là dấu hiệu cực kỳ tốt cho Apple, hãng đang có kế hoạch tung ra dòng sản phẩm iPhone 12 và iPhone 12 Pro với khả năng kết nối 5G tiêu chuẩn.

iPhone lại chiếm được sự ủng hộ tại Trung Quốc

Các nhà sản xuất smartphone nội địa Trung Quốc như Huawei và Xiaomi đạt được doanh số 24,4 triệu smartphone trong tháng 8. Con số này tương đương với mức tăng 18% so với tháng trước, từ 20,7 triệu đơn vị trong tháng Bảy.

iPhone XR, iPhone SE 2020 và iPhone 11.

Mặt khác, các thương hiệu quốc tế chiếm 2,5 triệu chiếc tại Trung Quốc trong suốt tháng 8, tăng 2 triệu chiếc so với con số 500.000 chiếc được xuất xưởng vào tháng 2 - cao điểm của đại dịch. Đây cũng là một mức tăng đáng kinh ngạc 56% so với tháng trước. Theo JP Morgan, iPhone của Apple là nguyên nhân chính dẫn đến mức tăng đột biến, đưa công ty lên vị trí sáng giá khi chuẩn bị tung iPhone 12.

Các thương hiệu “đối thủ” sẽ giành khách hàng của Huawei

Một yếu tố khác có thể có lợi cho Apple trong tương lai là các lệnh trừng phạt của chính phủ Mỹ đối với Huawei. Hệ quả là hãng này sẽ ngừng nhận linh kiện từ các nhà cung cấp lớn bao gồm Samsung, LG và TSMC ngay trong tuần tới. Trong tương lai, công ty Trung Quốc được cho là sẽ tồn tại nhờ các linh kiện dự trữ nhưng sự đồng thuận chung là những linh kiện này sẽ chỉ giúp duy trì hoạt động kinh doanh 3-6 tháng.

Huawei P40 Pro.

Nếu không tìm ra giải pháp, Apple và các thương hiệu đối thủ khác có thể nhanh chóng chiếm thị phần của Huawei. Tại Trung Quốc, Huawei chiếm gần 50% doanh số bán điện thoại thông minh trong quý trước. Nói ngắn gọn, Huawei đang bị đe dọa.

Apple chuẩn bị tổ chức một sự kiện trực tuyến vào thứ Ba, ngày 15/09 để công bố đồng hồ Apple Watch Series 6 và máy tính bảng iPad Air 4. Mặt khác, “Táo Khuyết” dự kiến ​​sẽ giới thiệu loạt iPhone 12 vào tháng 10, bao gồm 4 phiên bản với cùng khả năng hỗ trợ 5G và một số nâng cấp.

