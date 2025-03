Microsoft vừa làm điều không tưởng với Copilot miễn phí

Vào mùa thu năm ngoái, Microsoft đã công bố các tính năng AI Copilot mới nhất, trong đó nổi bật là Copilot Voice và Think Deeper. Copilot Voice là một trợ lý giọng nói có khả năng tương tác liên tục, trong khi Think Deeper sử dụng mô hình lý luận o1 của OpenAI để cung cấp phản hồi chất lượng cao hơn cho các câu hỏi phức tạp.

Kể từ tháng trước, cả hai tính năng này đã được Microsoft cung cấp miễn phí cho người dùng, tuy nhiên có giới hạn quyền sử dụng. Giờ đây, Microsoft đã tiến xa hơn nữa khi cho biết tất cả người dùng Copilot sẽ có quyền truy cập không giới hạn vào các tính năng Think Deeper và Voice mà không phải trả thêm phí. Đây là một lợi thế lớn so với dịch vụ ChatGPT Plus, có giá 20 USD (511.000 đồng) mỗi tháng, vốn cũng chỉ cung cấp quyền truy cập vào các tính năng tương đương.

Tính năng Think Deeper, dựa trên mô hình o1, được thiết kế để “suy nghĩ trước khi nói”, do đó thời gian xử lý truy vấn có thể kéo dài khoảng 30 giây. Điều này đặc biệt hữu ích cho các tác vụ liên quan đến STEM như lập trình, phân tích và giải quyết các bài toán phức tạp. Ngoài ra, nó cũng hỗ trợ tư vấn chuyên sâu và lập kế hoạch.

Trong khi OpenAI giữ mô hình lý luận nâng cao của mình chỉ dành cho người dùng trả phí, việc người dùng có thể truy cập miễn phí trong Copilot là cơ hội lớn cho những ai muốn trải nghiệm mà không phải chi trả.

Để sử dụng các tính năng này, người dùng chỉ cần đăng nhập vào Copilot bằng tài khoản Microsoft. Sau khi đăng nhập, bên cạnh hộp văn bản người dùng sẽ thấy nút “Think Deeper” để kích hoạt mô hình khi trả lời các câu hỏi.

Ngoài ra, Copilot Voice là phiên bản trợ lý giọng nói AI của Microsoft, mô phỏng các cuộc trò chuyện tự nhiên với 4 giọng nói khác nhau: Wave, Meadow, Grove và Canyon. Tính năng này có sẵn trên tất cả các nền tảng mà người dùng có thể truy cập Copilot, bao gồm ứng dụng, trang web độc lập và Windows.