Apple bất ngờ vẫn bán iPhone 7 và 7 Plus qua cửa hàng thanh toán trực tuyến

Thứ Năm, ngày 12/09/2019 10:00 AM (GMT+7)

Sau khi tung loạt iPhone 11 Pro và 11 Pro Max, Apple tiếp tục “dọn kho” bằng việc chào bán loạt iPhone 7 và 7 Plus trên cửa hàng trực tuyến của công ty.

iPhone 7 Sự kiện:

Về mặt kỹ thuật, các thiết bị cầm tay 3 năm tuổi của Apple vẫn chưa phải là quá cũ. Với phiên bản mới hoàn toàn được bán với giá 399 USD trên trang web Apple, người dùng sẽ có 1 năm bảo hành tiêu chuẩn và chọn lựa cấu hình bộ nhớ trong 32 GB hoặc 128 GB.

Khá kỳ lạ, trong khi người dùng hiện có thể chọn iPhone 7 và 7 Plus trong các lựa chọn phiên bản dành riêng cho nhà mạng và nhà cung cấp để sử dụng trên tất cả 4 mạng không dây lớn tại Mỹ thì lựa chọn màu sắc duy nhất có sẵn là Jet Black.

Có lẽ một sự bất tiện thậm chí còn nghiêm trọng hơn là cấu trúc giá bán, bởi mức giá 399 USD không rẻ hơn nhiều so với iPhone 8 và 8 Plus mà Apple bán trên cửa hàng điện tử của họ sau khi vừa được giảm giá.

Với mức giá lần lượt 399 USD và 449 USD, iPhone 7 32 GB và 128 GB có giá rẻ hơn 50 USD so với iPhone 8 mới hơn và nhanh hơn trong các biến thể 64 GB và 128 GB. Trong khi đó, iPhone 7 Plus có giá tương ứng là 499 USD và 549 USD với dung lượng lưu trữ 32 GB và 128 GB - vốn không hoàn hảo khi so sánh với mức 549 USD và 599 USD của iPhone 8 Plus 64 GB và 128 GB với hệ thống camera kép ở mặt sau.

Tất nhiên, sẽ là một ý tưởng tốt để mọi người xem xét cách thức giải phóng mặt bằng mà Apple muốn áp dụng cho iPhone 7. Thiết bị này nhiều khả năng sẽ được cập nhật lên iOS 14 vào năm tới.