iPhone 17 "thường" sẽ có màn hình 120Hz, nhưng lại khiến người dùng lo lắng hơn

Tưởng chừng như toàn bộ dòng iPhone 17 sẽ được Apple ưu ái trang bị công nghệ màn hình ProMotion 120Hz cao cấp, nhưng một thông tin rò rỉ mới đây lại bất ngờ "dội gáo nước lạnh" vào kỳ vọng của người dùng. Theo đó, hai phiên bản iPhone 17 và iPhone 17 Air có thể sẽ chỉ sở hữu màn hình 120Hz LTPS tiêu chuẩn, thiếu vắng khả năng điều chỉnh tần số quét thích ứng – một động thái có thể ảnh hưởng đến thời lượng pin và tạo ra sự khác biệt đáng kể so với các mẫu Pro.

Trước đây, nhiều nguồn tin uy tín, trong đó có cả nhà phân tích màn hình danh tiếng Ross Young, đều cho rằng Apple sẽ mang công nghệ ProMotion lên tất cả các model iPhone 17, nhờ vào việc các nhà cung cấp tăng cường sản xuất tấm nền LTPO cần thiết. Công nghệ này, vốn đã xuất hiện từ thời iPhone 13 Pro, cho phép tần số quét tự động thay đổi từ 1-120Hz tùy thuộc vào nội dung hiển thị và trạng thái không sử dụng, giúp tối ưu hóa cả trải nghiệm mượt mà lẫn thời lượng pin.

iPhone 17 và 17 Air sẽ không có công nghệ màn hình ProMotion cao cấp.

Tuy nhiên, một người cung cấp tin tức rò rỉ có tên Fixed Focus Digital trên Weibo vừa đưa ra tuyên bố trái ngược. Nguồn tin này khẳng định iPhone 17 và iPhone 17 Air (dự kiến thay thế cho mẫu Plus) sẽ có màn hình 120Hz, nhưng đó chỉ là loại LTPS thông thường, không phải ProMotion với tần số quét thích ứng.

Điều này đồng nghĩa với việc màn hình sẽ luôn hoạt động ở tần số quét 120Hz, ngay cả khi hiển thị nội dung tĩnh. Mặc dù vẫn là một nâng cấp đáng kể so với màn hình 60Hz trên iPhone 16 và 16 Plus hiện tại, mang lại sự mượt mà rõ rệt trong các thao tác cuộn, chuyển cảnh và hoạt ảnh, nhưng việc thiếu khả năng tự điều chỉnh tần số quét có thể dẫn đến tình trạng hao pin hơn so với màn hình ProMotion thực thụ.

Một hệ lụy khác của việc không có ProMotion là iPhone 17 và 17 Air có thể sẽ không được trang bị tính năng Always-On – cho phép hiển thị đồng hồ, widget và thông báo ngay cả khi màn hình khóa.

Hiện tại, thông tin vẫn còn khá nhiễu loạn với những tuyên bố mâu thuẫn từ các nguồn khác nhau. Việc Apple có thực sự giữ lại ProMotion như một đặc quyền của dòng Pro trên iPhone 17 hay không vẫn là một câu hỏi lớn. Người dùng sẽ phải chờ đợi những thông tin chính thức hoặc các rò rỉ đáng tin cậy hơn trong thời gian tới để có câu trả lời cuối cùng.