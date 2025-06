TikTok một lần nữa né được cửa tử

Trong một động thái đã trở nên quá quen thuộc, chính quyền của tổng thống Donald Trump một lần nữa chuẩn bị trì hoãn lệnh cấm đối với TikTok, chỉ vài ngày trước khi thời hạn ngày 18/6 có hiệu lực. "Điệp khúc" trì hoãn này tiếp tục kéo dài câu chuyện đầy kịch tính, khiến tương lai của ứng dụng có hơn 170 triệu người dùng tại Mỹ chìm trong sự bất định.

Theo các nguồn tin từ The Wall Street Journal, lý do cho lần trì hoãn thứ ba này là do các cuộc đàm phán mua bán TikTok cho một công ty Mỹ đã bị đình trệ. Cuộc chiến thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, do chính ông Trump châm ngòi vào tháng 4, đã khiến thương vụ này bị gạt sang một bên.

TikTok tiếp tục được cứu khi thời hạn lệnh cấm ở Mỹ cận kề.

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump "cứu" TikTok vào phút chót. Kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 20/1/2025, ông đã liên tục đảo ngược lệnh cấm được ban hành dưới thời chính quyền Biden. Ban đầu, ông cho TikTok thời hạn đến ngày 5/4 để bán mình, sau đó lại gia hạn thêm 75 ngày đến ngày 18/6. Mỗi lần gia hạn đều làm dấy lên câu hỏi về một giải pháp lâu dài cho ứng dụng này.

Sự thay đổi trong quan điểm của ông Trump là một yếu tố then chốt. Từ chỗ kịch liệt phản đối và đòi cấm trong nhiệm kỳ đầu, ông giờ đây lại xem TikTok là một "công cụ quan trọng" để tiếp cận các cử tri trẻ tuổi. "Tôi muốn cứu TikTok", ông Trump từng tuyên bố vào cuối tháng 5.

Tuy nhiên, các giải pháp đưa ra, như kế hoạch thành lập một công ty "TikTok America" với phần lớn quyền sở hữu thuộc về các nhà đầu tư Mỹ, đã không có nhiều tiến triển. Kế hoạch này không nhận được sự ủng hộ từ cả chính phủ Trung Quốc lẫn các bên liên quan tại Mỹ. Về phía mình, ByteDance, công ty mẹ của TikTok, khẳng định chưa có thỏa thuận nào được ký kết và bất kỳ thương vụ nào cũng cần sự chấp thuận của luật pháp Trung Quốc.

Tình hình hiện tại cho thấy chính quyền Trump dường như đang đi theo con đường "gia hạn vĩnh viễn". Trong khi tính hợp pháp của các lần gia hạn liên tiếp này vẫn còn bỏ ngỏ, số phận của TikTok tại thị trường Mỹ tiếp tục bị treo lơ lửng bởi những toan tính chính trị và căng thẳng thương mại.