iPhone 17 khiến người dùng có lý do để “ngó lơ” iPhone 16

Từ các báo cáo về một chiếc iPhone siêu mỏng mới cho đến những lời đồn về thiết kế lại đáng kể của camera, iPhone 17 có thể là “bản cập nhật lớn nhất trong nhiều năm”, khiến người dùng phải suy nghĩ bỏ qua iPhone 16 để chờ đợi sự xuất hiện của iPhone 17.

Bổ sung model mới mỏng và đẹp

Nhiều báo cáo khẳng định rằng Apple đang phát triển phiên bản iPhone 17 “Slim”. Trong một ghi chú gửi đến các nhà đầu tư, nhà phân tích uy tín Jeff Pu tuyên bố rằng Apple sẽ thay thế mẫu “Plus” bằng một thiết bị “Slim” mới.

Nói cách khác, thay vì các model iPhone 17, iPhone 17 Plus, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, Apple có khả năng sẽ giới thiệu các model iPhone 17, iPhone 17 Slim, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Thông tin này cũng được chuyên gia rò rỉ Ross Young và trang The Information xác nhận, khẳng định rằng mẫu Plus sẽ bị loại bỏ để thay thế bằng phiên bản Slim mới.

Camera selfie mới hơn, tốt hơn

Theo chuyên gia rò rỉ Ming-Chi Kuo iPhone 17 sẽ có camera selfie 24 MP. Hãy nhớ rằng số megapixel của dòng iPhone không thay đổi kể từ iPhone 11 ra mắt năm 2019, mặc dù đã có một số điều chỉnh và thay đổi trong những năm qua như nâng cấp khẩu độ và xử lý hình ảnh. Dĩ nhiên, các đánh giá đều chỉ ra rằng kể từ khi iPhone 12 ra mắt, camera selfie 12 MP luôn đủ dùng đối với mọi người, thậm chí là quá tốt vì nó nắm bắt được mọi khuyết điểm trong ảnh cũng như khiếm khuyết khi chụp ảnh.

Mặc dù vậy, việc được Apple trang bị camera selfie 24 MP thực sự là một nâng cấp vô cùng đáng kể đối với dòng iPhone 17. Hiện vẫn chưa rõ camera selfie 24 MP mới có được trang bị cho toàn bộ dòng sản phẩm hay chỉ giới hạn ở một số mẫu máy.

Camera được di dời

Nếu cảm thấy chán cụm camera trên iPhone nằm ở góc trên bên trái, người dùng có thể sẽ thích thông tin mới khi các nguồn tin cho biết iPhone 17 Slim sẽ có cụm camera được di chuyển lên chính giữa phía trên, như báo cáo đến từ The Information.

Nếu thích sự cân xứng về mặt hình ảnh, việc Apple di chuyển camera góc rộng lên chính giữa phía trên có thể là một lựa chọn hấp dẫn cho mọi người. Tuy nhiên, cũng có tin đồn cho biết iPhone 17 Slim chỉ có một camera sau duy nhất, vì vậy vẫn cần thêm thời gian để xác nhận thông tin này.

Và cuối cùng, Apple được cho là sẽ cắt giảm một chút Dynamic Island trên iPhone 17 nhờ sự xuất hiện của công nghệ Face ID dưới màn hình. Do đó, nếu không thích vùng tương tác hình bầu dục ở đầu màn hình iPhone và cảm thấy nó hơi cản trở, iPhone 17 có thể đáng để chờ đợi.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]