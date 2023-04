iFan sắp phải chia tay với những chiếc iPhone nào?

Sự xuất hiện của “gia đình” iPhone 15 vào mùa thu này đồng nghĩa với việc người hâm mộ sẽ phải nói lời tạm biệt với một số mẫu iPhone cũ hơn. Chúng sẽ bị loại bỏ để nhường chỗ cho các mẫu iPhone mới.

Mô hình 3D của iPhone 15 Series.

Dưới đây là những dự đoán của Tom’s Guide về dòng iPhone vào mùa thu này, sau khi iPhone 15 ra mắt.

Dòng iPhone hiện tại của Apple bao gồm:

● iPhone 14 Pro Max

● iPhone 14 Pro

● iPhone 14 Plus

● iPhone 14

● iPhone 13

● iPhone 13 mini

● iPhone 12

● iPhone SE 3

Vì vậy, Apple hiện đang bán 8 mẫu iPhone khác nhau — 4 mẫu iPhone 14 ra mắt vào mùa thu năm ngoái cùng với cặp iPhone 13 tiêu chuẩn, iPhone SE 3 2022 và iPhone 12 ba năm tuổi.

iPhone 13 Mini và iPhone 14 Pro.

Những mẫu nào sẽ ra mắt vào mùa thu này?

Những tin đồn ban đầu cho hay, trong thế hệ iPhone 15, một mẫu iPhone mới sẽ gia nhập –iPhone 15 Ultra với nhiều tính năng cao cấp hơn iPhone Pro. Tuy nhiên, các nguồn tin khác lại phủ nhận điều này, chiếc iPhone Ultra đầu tiên sẽ được trình làng vào cuối năm 2024.

Dự kiến, 4 mẫu iPhone 15 sẽ được ra mắt chính thức bao gồm:

● iPhone 15 (màn hình 6,1 inch)

● iPhone 15 Plus (màn hình 6,7 inch)

● iPhone 15 Pro (màn hình 6,1 inch)

● iPhone 15 Pro Max (màn hình 6,7 inch)

Trong đó, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sẽ được tích hợp các tính năng cao cấp nhất để phân biệt với các mẫu iPhone tiêu chuẩn của Apple.

Dự kiến, iPhone 15 Plus vẫn sẽ kế nhiệm iPhone 14 Plus năm ngoái, có thể tạo “hit” doanh số cho “Táo Khuyết”.

Những chiếc iPhone nào sẽ biến mất?

Theo các nguồn tin, sự kiện tháng 9 sẽ chấm dứt sự tồn tại của iPhone 12, được thay thế bởi iPhone 13 với mức giá thấp hơn trước.

Hai sản phẩm khác sẽ bị ngừng sản xuất bao gồm các mẫu iPhone 14 Pro/ iPhone 14 Pro Max, tránh mâu thuẫn giá với dòng iPhone 15 mới. Đồng thời, iPhone 14 sẽ được giảm giá xuống mức thấp hơn, kích cầu tiêu dùng.

Bộ tứ iPhone 14.

Ngoài ra, số phận của iPhone 14 Plus và iPhone 13 mini cũng khá mong manh. Các báo cáo cho hay, chiếc iPhone Mini đã không "bán chạy" trong nhiều năm và iPhone 12 mini đã bị loại bỏ sau 2 năm “lên kệ”.

Lý do duy nhất khiến Apple giữ lại iPhone 13 mini là sản phẩm sẽ nằm ở khung giá thấp – khoảng 500 USD (tương đương 11,72 triệu đồng), phù hợp với một số ít người hâm mộ điện thoại nhỏ.

iPhone 13 sẽ được giảm giá sâu hơn.

Số phận của iPhone 14 Plus khó xác định hơn vì đây là lần đầu tiên Apple cung cấp một chiếc điện thoại có màn hình lớn – giá phải chăng. Tuy nhiên, với iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro Max sẽ ra mắt vào mùa thu, một chiếc iPhone có màn hình 6,7 inch thứ ba là không cần thiết. Thêm vào đó, việc giảm giá cho iPhone 14 Plus sẽ khiến sản phẩm có giá khởi điểm giống như iPhone 15. Apple có thể loại bỏ sự nhầm lẫn chỉ bằng cách giảm giá iPhone 14 Plus.

Triển vọng của iPhone

Dự kiến, chỉ 7 chiếc iPhone được bán ra vào mùa thu này, bao gồm: 4 mẫu iPhone 15, iPhone SE 3 2022, iPhone 14 và iPhone 13 được giảm giá.

Tất nhiên, mọi thông tin hiện tại về dòng iPhone 2023 mới chỉ là dự đoán. Tất cả sẽ được Apple công bố tại sự kiện mùa thu năm nay.

