HOT: Samsung chính thức trình làng Galaxy S21 FE

Thứ Ba, ngày 04/01/2022 12:00 PM (GMT+7)

Đúng theo lịch trình, Samsung đã không chờ đợi lâu để công bố sản phẩm tốn nhiều giấy mực nhất trong năm 2021 ngay những ngày đầu năm 2022.

Chiếc Galaxy S21 FE đã chính thức được ra mắt với tất cả những thứ mà người dùng mong đợi. Điều này bao gồm việc máy có màn hình AMOLED 6,4 inch độ phân giải 2340 x 1080 pixel chạy ở tần số quét 120 Hz với tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240 Hz.

Bên trong máy tích hợp chip Snapdragon 888 hỗ trợ khả năng 5G. Trong khi đó, ở mặt sau điện thoại là sự xuất hiện của cụm 3 camera với cảm biến chính 12 MP (f/2.2, 1/1.76 inch) và cảm biến siêu rộng 12 MP (f/1.8) với khả năng OIS, cùng cảm biến tele 3x 8 MP (f/2.4).

Galaxy S21 FE 5G được trang bị các chế độ chụp khác nhau, gồm chế độ ban đêm có tới 14 hình ảnh để kết hợp thành một hình ảnh duy nhất, cho phép ghi hình bằng nhiều camera để kết hợp camera rộng phía trước và phía sau trong một video duy nhất. Tính năng phục hồi khuôn mặt bằng AI sử dụng khả năng học sâu để tăng cường kết cấu ở lông mày và môi. Đồng thời, Object Eraser hoạt động giống như Magic Eraser trên dòng Pixel 6, cho phép người dùng loại bỏ các đối tượng lộn xộn trong hình ảnh của mình.

Galaxy S21 FE 5G có thiết kế mỏng và nhẹ hơn khi so sánh với phiên bản tiền nhiệm của nó (7,9mm so với 8,4mm và 177gram so với 190gram), đồng thời đi kèm cái gọi là Contour Cut Design. Đó là thiết kế nơi phần cản camera được tích hợp độc đáo vào nắp lưng và tất cả đều được hoàn thiện ở dạng mờ giúp chống bám dấu vân tay.

Bên trong điện thoại tích hợp pin dung lượng 4.500 mAh được Samsung hứa hẹn có thể duy trì hoạt động của mọi thứ lên hai ngày.

Và cuối cùng, một yếu tố quan trọng nhất đó là Galaxy S21 FE 5G sẽ được bán ra từ ngày 11/1 với giá khởi điểm 699,99 USD (15,94 triệu đồng) cho cấu hình 8/128 GB. Sản phẩm có bốn màu, gồm Trắng, Than chì, Oải hương và Ô liu.

