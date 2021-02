Hai chiếc iPhone vẫn chạy khỏe iOS 15, giá cực mềm

Thứ Ba, ngày 23/02/2021 06:00 AM (GMT+7)

Trong trường hợp ngân sách hạn chế nhưng vẫn muốn một iPhone tốt để cày game và vẫn chạy iOS 15 vào cuối năm nay, đây là hai mẫu smartphone mà bạn có thể chú ý.

Cả iPhone 7 và 7 Plus đều chia sẻ nhiều điểm chung trong phần cứng. Trong khi iPhone 7 có RAM 2 GB và iPhone 7 Plus có RAM 3 GB thì các tính năng phần cứng còn lại của chúng gần như không thay đổi. Điều này bao gồm chip A10 Fusion mạnh mẽ, chống nước 100% nhờ chuẩn IP67 và các lựa chọn bộ nhớ trong như nhau.

Đặc biệt, iPhone 7 Plus còn đi kèm camera kép 12 MP ở mặt sau, điều mà nhiều chiếc điện thoại đắt hơn như iPhone XR và cả iPhone SE 2020 không có. Tuy cả iPhone XR và iPhone SE 2020 đều hỗ trợ chụp ảnh nền mờ nhưng camera phụ trên iPhone 7 Plus mang đến hiệu ứng độ sâu có cảm giác tốt hơn nhiều so với phần mềm.

Câu hỏi đặt ra là liệu iPhone 7 hay 7 Plus sáng giá hơn bởi ở thời điểm hiện tại, giá cho các mẫu sản phẩm likenew của chúng là không khác biệt nhiều. Khảo sát trên một số cửa hàng điện thoại hiện nay cho thấy mức giá cho một iPhone 7 32 GB cũ là khoảng 4,2 triệu đồng, trong khi giá cho iPhone 7 Plus cùng dung lượng là khoảng 6,2 triệu đồng, có nghĩa giá chênh lệch giữa chúng là 2 triệu đồng.

Mặc dù chênh lệch 2 triệu đồng có thể khiến nhiều người nghĩ đến iPhone 7 nhưng thực tế cho thấy iPhone 7 Plus vượt trội hơn mọi mặt, đặc biệt là camera, màn hình và pin. Ngay cả iPhone XR cũng kém hơn iPhone 7 Plus ở khả năng máy ảnh kép bởi iPhone XR chỉ có máy ảnh đơn mà thôi.

Thật khó để hy vọng pin trên iPhone 7 và 7 Plus cung cấp hiệu suất như ban đầu được nhưng thực tế là người dùng hoàn toàn có thể yêu cầu thay thế pin tại các cửa hàng với mức giá cũng khá mềm ở thời điểm hiện tại. Ví dụ, pin iPhone 7 có thương hiệu mới 100% rơi vào khoảng 500.000-600.000 đồng, trong khi pin iPhone 7 Plus rơi vào khoảng 600.000-650.000 đồng.

Về cơ bản, thời lượng pin là vô cùng quan trọng trong hoạt động sử dụng. Khi xét mới 100%, thời lượng pin iPhone 7 Plus có thời lượng tốt hơn 30-40% so với iPhone 7. Nhưng vì đó đều là những sản phẩm likenew nên bạn cần chú ý kỹ hơn về khả năng pin trên máy. Hãy vào Cài đặt > Cài đặt chung > Pin và chọn Tình trạng pin. Nếu mức tỷ lệ phần trăm càng cao, thời lượng pin sử dụng càng tốt hơn. Ngay cả màn hình của nó là 5,5 inch cũng lớn hơn và độ phân giải 1080p tốt hơn so với màn hình HD trên iPhone 7.

Cũng bởi vì iPhone 7 Plus lớn hơn, nó hữu ích hơn trong cuộc sống hàng ngày, cho dù đọc báo hay xem video, có màn hình lớn hơn ở độ phân giải cao hơn sẽ khiến việc lướt web và xem nội dung trông đẹp hơn. Và màn hình của iPhone 7 Plus vẫn thực sự tốt, thậm chí cho đến tận ngày nay, dù chưa thể bằng màn hình Retina của Apple.

Xét cho cùng, cả iPhone 7 và 7 Plus đều vẫn rất thông minh ở thời điểm này. Thiết kế mảnh dẻ và đường nét gọn gàng trên sản phẩm thực sự rất đáng để quan tâm. Nó cũng mang đến cho bạn nút Home và Touch ID để quét vân tay truy cập vào máy nhanh chóng, rất tiện dụng nếu bạn chưa cảm thấy thích thú với máy quét khuôn mặt Face ID trên các sản phẩm từ đời iPhone X trở về sau.

