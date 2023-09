Giữa iPhone 15 Pro và iPhone 15, iFan nên "đặt gạch" smartphone nào?

Giờ đây, iPhone 15 đã có các chức năng được “sao chép” từ iPhone 14 Pro. Tuy nhiên, iPhone 15 Pro vẫn nổi bật hơn vì được bổ sung một số tính năng mới.

iPhone 15 Pro và iPhone 15.

Tại Việt Nam, giá khởi điểm của iPhone 15 là từ 22,99 triệu đồng trong khi iPhone 15 Pro có giá từ 28,99 triệu đồng cho cùng phiên bản bộ nhớ trong 128GB. Với mức chênh lệch này, iFan nên lựa chọn chiếc smartphone cao cấp nào? Hãy cùng đi vào so sánh chi tiết 2 thiết bị.

So sánh cấu hình của cặp iPhone.

Thiết kế và màn hình

Tuy cả hai điện thoại đều có màn hình 6,1 inch nhưng iPhone 15 lớn hơn một chút so với iPhone 15 Pro. Cụ thể, iPhone 15 tiêu chuẩn có kích thước 5,81 x 2,82 x 0,31 inch, iPhone 15 Pro có kích cỡ 5,77 x 2,78 x 0,32 inch.

Dynamic Island trở thành tiêu chuẩn mới của iPhone.

Sự khác biệt nhỏ này là do Apple đã giảm độ dày viền bezel trên mẫu iPhone 15 Pro, cho phép Apple giảm kích thước tổng thể của điện thoại trong khi vẫn duy trì kích thước của màn hình. Cả hai màn hình đều sử dụng lớp gốm, giúp chống va đập tốt hơn.

Hai chiếc điện thoại này cũng có các cạnh được bo tròn, mang lại cảm giác vừa vặn thoải mái hơn, trọng lượng của iPhone 15 Pro cũng được giảm xuống nhờ sử dụng khung titan bền và nhẹ.

Bộ tứ iPhone 15 đều có cổng USB-C.

Cả hai thiết bị đều đi kèm cổng USB-C thay vì cổng Lightning. Do đó, người dùng có thể sử dụng chung bộ sạc với các thiết bị khác có cổng này. Tuy nhiên, mẫu iPhone 15 Pro có lợi thế hơn với chuẩn USB 3.0, tốc độ có thể lên tới 10 Gbps. Trong khi đó, iPhone 15 vẫn bị giới hạn ở tốc độ 480 Mbps - tương tự như cổng Lightning.

Chỉ iPhone 15 Pro loại bỏ công tắc tắt tiếng và thay bằng nút Hành động mới – cung cấp cho người dùng khả năng tùy chỉnh chức năng. Sản phẩm cũng có lợi thế hơn so với "người anh em" nhờ có độ sáng tối đa màn hình 2.000 nit, đi kèm tính năng Màn hình luôn bật Always On ProMotion và tốc độ làm mới thích ứng 120Hz. Ngược lại, chiếc iPhone 15 bị giới hạn ở tốc độ làm mới 60Hz.

Tuy nhiên, cả hai điện thoại đều đi kèm khu vực Dynamic Island, chính thức "chia tay" tai thỏ. Giống như năm ngoái, Dynamic Island có khả năng mở rộng để cung cấp các tính năng bổ sung như điều hướng và truy cập thông báo tốt hơn.

Chip A17 Pro hay chip A16?

Về thông số, iPhone 15 được trang bị chip A16 Bionic, cùng loại chip đã ra mắt trên iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max vào năm ngoái. Con chip này vượt trội hơn chip Snapdragon 8 Gen 2 trên nhiều điện thoại Android.

Chip A17 Pro "trâu" hơn nhiều.

Trong khi đó, iPhone 15 Pro tích hợp chip A17 Pro – chip 3nm đầu tiên trên thế giới. Con chip này hứa hẹn sẽ tăng cả hiệu suất và hiệu quả, giúp tăng sức mạnh đồ họa của điện thoại.

So sánh camera

iPhone 15 Pro không có nâng cấp lớn về phần cứng camera trong năm nay trong khi iPhone 15 đã có hệ thống camera 48MP hoàn toàn mới.

Bên cạnh cảm biến chính 48MP, Apple còn trang bị cho iPhone 15 ống kính góc siêu rộng 12MP và một camera selfie 12MP trong phần cắt Dynamic Island. Trong khi đó, iPhone 15 Pro có ống kính chính 48MP, sử dụng cảm biến lớn hơn iPhone 15, kết hợp cùng ống kính siêu rộng và ống kính tele 12MP. Do đó, iPhone 15 Pro có khả năng zoom quang 3x.

Cận cảnh camera sau của iPhone 15 Pro.

Những thay đổi còn lại đều là phần mềm. Cụ thể, iPhone 15 đã có khả năng zoom 2x (dù không có ống kính tele) nhờ thủ thuật kỹ thuật số. Hình ảnh được zoom thực chất là những bức ảnh có độ phân giải 12MP được cắt nhưng không bị nhiễu và mất chất lượng.

Khi sở hữu cặp iPhone này, người dùng có thể chụp ảnh chân dung có hiệu ứng mờ nhòe mà không cần ở chế độ dọc. Thêm nữa, người dùng còn có thể thêm hiệu ứng độ sâu và tiêu điểm sau khi chụp ảnh.

Tất nhiên, iPhone 15 Pro vẫn có một loạt tính năng độc quyền, không có trên mẫu iPhone 15 tiêu chuẩn, bao gồm: chụp ảnh ProRAW và HEIF, quay video ở độ phân giải 4K với tốc độ 60 khung hình/ giây. Khả năng zoom quang 3x trên iPhone 15 Pro dù không ấn tượng bằng zoom 5x của iPhone 15 Pro Max nhưng vẫn mang lại cho iPhone Pro lợi thế hơn so với iPhone 15.

iPhone 15 đã có camera chính 48MP.

Cuối cùng, iPhone 15 Pro có thể kết hợp ống kính camera chính và ống kính siêu rộng để quay video không gian. Apple cho biết, camera của chúng có thể tương thích với kính Vision Pro khi ra mắt vào năm tới.

Pin và sạc

Apple không công bố dung lượng pin của iPhone 15 Series trong sự kiện ra mắt, chỉ khẳng định cả iPhone 15 và iPhone 15 Pro sẽ có "thời lượng pin cả ngày".

Tài liệu của "Nhà Táo" cho hay, iPhone 15 Pro sẽ mất 30 phút để đạt 50% pin, đồng nghĩa với việc người dùng vẫn bị mắc kẹt với tốc độ sạc 20W như năm ngoái.

Viền màn hình iPhone 15 Pro siêu mỏng.

Tuy nhiên, cả iPhone 15 và iPhone 15 Pro sẽ hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi2. Đồng thời, khả năng sạc MagSafe vẫn còn tồn tại nên người dùng có thể sử dụng cùng bộ sạc không dây của Apple như những chiếc iPhone trước đây.

Triển vọng

Thực tế, iPhone 15 đã có những "bước nhảy vọt" lớn trong năm nay, đây là một tin tuyệt vời khi xét đến sự giống nhau đáng thất vọng của iPhone 14 với iPhone 13. Việc bổ sung khu vực Dynamic Island, camera chính 48MP và chip A16 Bionic chính là ưu điểm của mẫu iPhone 2023.

iPhone 15 rất hấp dẫn.

Một lần nữa, iPhone 15 Pro vẫn có nhiều tính năng không có trên iPhone 15 tiêu chuẩn. Mẫu smartphone cao cấp này có camera tiên tiến hơn, thuật toán nhiếp ảnh tốt hơn, khung titan nhẹ hơn và màn hình có tốc độ làm mới thích ứng 120Hz siêu mượt. iPhone 15 rất tốt nhưng iPhone 15 Pro còn tốt hơn.

