Giới trẻ còn chuộng iPhone nữa hay không?

Nhóm người dùng thanh thiếu niên thường có ấn tượng tốt về Apple, các sản phẩm của hãng thường trở thành mặt hàng được yêu thích nhất. Với dòng iPhone 16, nhu cầu không cao bằng cùng kỳ năm ngoái.

Trong cuộc khảo sát "Taking Stock with Teens" thường kỳ của Piper Sandler vào mùa thu năm 2024, chỉ 22% thanh thiếu niên có kế hoạch nâng cấp lên mẫu iPhone 16 vào mùa thu hoặc mùa đông. Đây là mức giảm nhẹ so với tỷ lệ 23% được ghi nhận vào mùa thu năm 2023 đối với iPhone 15 và thấp hơn so với tỷ lệ 24% vào mùa thu năm 2022.

87% trong số khoảng 13.500 thanh thiếu niên được khảo sát sở hữu iPhone. Khoảng 88% thanh thiếu niên mong đợi iPhone cũng là điện thoại thông minh tiếp theo. 2 con số này đều tương đương với kết quả của những năm trước đó.

Khi nói đến lý do tại sao muốn nâng cấp, 29% có kế hoạch làm như vậy vì các tính năng Apple Intelligence sắp ra mắt. Tuy nhiên, khoảng 1/6 thanh thiếu niên không biết Apple Intelligence thực sự là gì.

iPhone qua các thế hệ

Khi nói đến cách các gia đình nâng cấp iPhone trong quá khứ, khoảng 18% thanh thiếu niên sở hữu iPhone 15, 25% sở hữu iPhone 13. Piper Sandler cho thấy, sau 1 năm ra mắt, mức độ sở hữu iPhone 15 qua các thế hệ thấp hơn một chút so với iPhone 14.

Về độ tuổi thiết bị nói chung, trong năm nay, iPhone trung bình được sử dụng tới hơn 3 thế hệ. Thời gian này kéo dài hơn 2,5 thế hệ vào mùa thu năm 2022.

Điều này cho thấy iPhone được giữ lại lâu hơn và thường được truyền lại cho cả gia đình.

Các sản phẩm khác

Về các dòng sản phẩm khác của Apple, tai nghe không dây AirPods là một mặt hàng phổ biến, khoảng 70% thanh thiếu niên sở hữu một cặp. Khoảng 25% thanh thiếu niên cũng dự kiến ​​mua AirPods mới trong 6 tháng tới.

Tai nghe không dây AirPods.

Tỷ lệ sở hữu iPad và đồng hồ Apple Watch cũng khá cao, hơn 30% thanh thiếu niên được hỏi đều sở hữu cả hai.

Khoảng 10% thanh thiếu niên cũng xem Apple TV. Tuy nhiên, họ chỉ dành khoảng 1% tổng mức tiêu dùng của mình cho Apple TV trong khi các nền tảng khác được sử dụng phổ biến hơn.

Về Apple Music, khoảng 1/3 thanh thiếu niên truy cập vào dịch vụ và 28% trả phí đăng ký thay vì dựa vào nhóm Chia sẻ gia đình.

