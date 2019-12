Galaxy S11+ bị tiết lộ dung lượng pin siêu to khổng lồ

Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 12:08 PM (GMT+7)

Pin của Samsung Galaxy S11 + đã bị rò rỉ và có dung lượng lớn hơn tất cả các thỏi pin trước đây.

Galaxy S11 + đang trở thành một “con quái vật” thực sự ở mọi khía cạnh. Và không giống như các điện thoại thông minh hàng đầu khác hiện nay, có vẻ như Samsung sẽ còn thổi phồng thêm nhiều bộ phận khác.

Pin lớn nhất mà Samsung sử dụng cho một chiếc flagship

Theo nguồn tin GalaxyClub, pin dùng cho Samsung Galaxy S11 + gần đây đã được chứng nhận bởi cơ quan chứng nhận SafetyKorea của Hàn Quốc theo số model EB-BG988ABY. Một bức ảnh của pin được đính kèm vào danh sách đã hé lộ dung lượng của máy - pin 5.000mAh. Thật đáng kinh ngạc!.

Ảnh CAD của Galaxy S11+.

Nếu dự đoán là chính xác, Galaxy S11 + sẽ là mẫu smartphone có pin cao nhất lịch sử điện thoại cao cấp mang nhãn hiệu Samsung. Hiện danh hiệu đó hiện đang được nắm giữ bởi Galaxy S10 5G - pin 4.500mAh.

Chỉ hai năm trước, Galaxy S9 + đã ra mắt với pin 3.500mAh – khá lớn vào thời điểm đó. Cho đến nay, Samsung mới chỉ sản xuất 4 điện thoại có dung lượng pin tương đương hoặc lớn hơn thiết bị này.

Mặc dù chưa được xác nhận, pin “khổng lồ” dành cho Galaxy S11 + có thể sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 45W của Samsung, đã ra mắt trên Galaxy Note 10+. Ngoài ra, sản phẩm sẽ hỗ trợ sạc nhanh không dây cùng với sạc không dây ngược, một tính năng sẽ cho phép sạc tai nghe không dây Galaxy Buds hoặc bất kỳ tai nghe không dây nào khác có hộp sạc tương thích bằng cách đặt chúng ở mặt sau của điện thoại.

Pin 5.000mAh là cần thiết

Thỏi pin có dung lượng 5.000mAh bên trong Galaxy S10 + chắc chắn sẽ mang lại thời lượng pin vượt trội cho flagship nhưng có thể chưa đúng với Galaxy S11 +. Nhiều tính năng “ngốn” pin thực tế đã được lên kế hoạch cho Galaxy S năm sau là lý do chính của việc Samsung dùng thỏi pin lớn.

Galaxy S11+ sẽ được trang bị thỏi pin 5000 mAh.

Bộ phận được nâng cấp sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ pin nhiều nhất là màn hình mới. Samsung được cho là đang lên kế hoạch tăng kích thước 0,5 inch, từ mức 6,4 inch trên Galaxy S10+ lên 6,9 inch trên Galaxy S11+. Khi kết hợp với tốc độ làm mới 120Hz ấn tượng và cực kỳ mượt mà trên màn hình Infinity-O, việc trang bị thỏi pin lớn là điều vô cùng cần thiết nếu nhà sản xuất không muốn ảnh hưởng tới thời lượng pin.

Một yếu tố tác động khác khiến tốn pin nhanh hơn là sự hiện diện của mạng 5G. Samsung dự kiến ​​sẽ sử dụng chip Snapdragon 865 mới được Qualcomm công bố tại Mỹ kết hợp với modem Snapdragon X55 và bộ xử lý Exynos 990 của chính Samsung kết hợp với modem 5G cho Galaxy S11+. Bất chấp những cải tiến đã được thực hiện cho đến nay, các modem 5G vẫn còn trong giai đoạn trứng nước và cần một lượng điện năng đáng kể.

Ảnh CAD của Galaxy S11+.

Ngoài ra, flagship thế hệ tiếp theo của Samsung dự kiến ​​sẽ xuất xưởng với hệ điều hành Android 10 và giao diện mới nhất - One UI 2.0. Giao diện người dùng này hiệu quả hơn một chút so với trải nghiệm One UI dựa trên Android 9 Pie mà Samsung đã giới thiệu với dòng điện thoại Galaxy S10. Một điều đáng nói nữa là hiệu năng Galaxy S11+ sẽ được cải thiện thông qua chip Snapdragon 865 và Exynos 990 đi kèm các modem tương ứng.

Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/galaxy-s11-bi-tiet-lo-dung-luong-pin-sieu-to-khong-lo-1038891.htmlNguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/galaxy-s11-bi-tiet-lo-dung-luong-pin-sieu-to-khong-lo-1038891.html