Tổng hợp những tin đồn "hot" nhất về Galaxy S11

Chủ Nhật, ngày 01/12/2019 09:00 AM (GMT+7)

Dù còn cách thời gian ra mắt tới hơn 3 tháng nữa nhưng các thông số kỹ thuật cũng như thiết kế của Galaxy S11 đã bị rò rỉ không ít.

“Gia đình” Galaxy S10 đã giới thiệu một thiết kế với màn hình “lỗ khuyên” mới nhưng ngoài những thứ đó ra không có nhiều nâng cấp hiệu năng so với “người tiền nhiệm” Galaxy S9.

Ảnh concept Galaxy S11.

Giờ đây, giới công nghệ và người tiêu dùng lại hướng toàn bộ sự chú ý vào dòng Galaxy S11 cao cấp của Samsung.

Thông số kỹ thuật và thiết kế của Galaxy S11

Do những khó khăn mà Samsung đã phải trải qua để đạt được khả năng xuyên màn hình AMOOLED với thiết kế “lỗ khuyên” cho camera trước của Galaxy S10 và Galaxy Note 10, hãng này không có khả năng thay đổi ngay được thiết kế này.

Vậy Galaxy S11 có camera lật như Galaxy A80 hay không? Nhiều khả năng, điều này không thể xảy ra. Lý do là Samsung thường chỉ thử nghiệm cho loạt Galaxy A. Trên thực tế, hầu hết các tin đồn đều chỉ ra Galaxy S năm sau sẽ có thiết kế phái sinh của Galaxy Note 10 với một “lỗ khuyên” ở giữa cạnh trên màn hình. Các màn hình cũng có thể tăng tốc độ làm mới lên 120Hz.

Màn hình của Galaxy S11 sẽ có tốc độ làm mới 120Hz.

Thêm nữa, Samsung có thể bổ sung công nghệ Âm thanh trên màn hình (SoD), mang tới âm thanh dội lại qua viền trên cùng và do đó giải phóng một số khu vực viền màn hình.

Samsung đã trình diễn công nghệ này vào năm ngoái. Công nghệ này có ba ưu điểm chính:

● Loại bỏ sự cần thiết của một lỗ tai nghe, thu hẹp phần viền trên cùng màn hình

● Đáp ứng tần số tốt hơn mang lại âm thanh giọng nói khác biệt hơn trong các cuộc gọi

● Chống thấm dễ dàng hơn

Galaxy S11, 5G và bộ vi xử lý Snapdragon 865

Các xưởng sản xuất bộ xử lý của Samsung đã bỏ lỡ một chu kỳ sản xuất bộ vi xử lý Snapdragon 8-series hàng đầu nhưng bù lại, hãng này đã có trong tay công nghệ khắc cực tím – EUV mới và đỉnh cao là “bắt tay” với Qualcomm để sản xuất Snapdragon 865. Năm tới, hãng này sẽ sử dụng cả hai dòng chip Exynos- và Snapdragon 865 trên cùng dây chuyền sản xuất 7nm thế hệ thứ hai của Samsung. Hiện tại, Snapdragon 855 trong Galaxy S10 dành cho Mỹ được sản xuất trên quy trình 7nm thế hệ đầu tiên trong khi Exynos 9820 cho các phiên bản toàn cầu là trên quy trình 8nm.

Ảnh concept Galaxy S11.

Tuy nhiên, điều khiến các chuyên gia băn khoăn nhất là liệu modem 5G của Qualcomm và Samsung sẽ kết hợp với bộ xử lý theo kiểu hệ thống trên chip hay sẽ là các thực thể riêng biệt như năm nay. Nhu cầu về hai thành phần riêng biệt để giải quyết trên Snapdragon 855 đã buộc nhiều nhà sản xuất điện thoại phải thực hiện tung ra phiên bản "5G" cho các flagship (Galaxy S10 5G, 7 Pro 5G, LG V50, Oppo Reno 5G, v.v.), thường có thân máy cồng kềnh và pin lớn hơn và giới công nghệ hy vọng rằng xu hướng này sẽ không còn tồn tại trong năm tới.

Dự kiến, chip Snapdragon 865 7nm EUV vẫn sẽ được sản xuất thành hai phiên bản một phiên bản có modem 5G và một phiên bản không có. Samsung gần đây cho hay đang lên kế hoạch tích hợp modem 5G vào chip (có lẽ là cho Exynos tự sản xuất) nhanh hơn bất kỳ ai và thực tế hãng này đã đưa nó vào chips Exynos 980 tầm trung.

Ảnh concept Galaxy S11.

Hiện tại, Samsung đã công bố Exynos 990 cao cấp mới. Dự kiến, con chip này sẽ xuất hiện trong Galaxy S11 cùng với Snapdragon 865. Con chip này mang modem Exynos 5123 cải tiến với tốc độ tải xuống lên tới 7Gbps.

Mặc dù bỏ qua thế hệ 7nm đầu tiên mà TSMC chế tạo A12 và chip Snapdragon 855 của Apple, Samsung đã đặt cược vào quy trình sản xuất 7nm thế hệ thứ hai và đặt cược hoàn toàn trong Galaxy S11.

Cảm biến camera Galaxy S11

Camera được đặt trên Galaxy S11 mang tới độ phân giải cao hơn, các bước khẩu độ thay đổi nhiều hơn, cảm biến ToF sẽ được cải thiện và có mức thu phóng cao hơn. Cụ thể, Samsung được cho là đang lên kế hoạch tăng khẩu độ f / 1.5 và f / 2.4 hiện tại lên ống kính ba khẩu độ.

Ảnh concept Galaxy S11e.

Thế hệ thứ hai của cảm biến 108MP của Samsung được cho là sẽ tạo ra hình ảnh 27MP nhờ công nghệ gộp pixel. Tuy nhiên, nhiều pixel hơn không đồng nghĩa với việc mang lại một bức ảnh đẹp hơn nhưng với sự kỳ diệu của việc gộp pixel, hoặc kết hợp thông tin từ nhiều pixel thành một, không chỉ tạo ra tệp ảnh kết quả có kích thước nhỏ hơn mà bản thân ảnh chụp thường có thể vượt qua kích thước pixel nhỏ bằng một số thuật toán nhiếp ảnh.

Bên cạnh ảnh độ phân giải cao, cảm biến 108MP của Samsung với công nghệ Tetracell có thể cải thiện trong điều kiện ánh sáng yếu, phơi sáng tốt hơn thậm chí tự động lấy nét nhanh hơn và chụp ảnh HDR được cải thiện, gần với nhận thức của mắt người. Bằng chứng mới nhất là hình ảnh của Mi Note 10 cùng có cảm biến 108MP của Samsung.

Space Zoom

Năm sau, Samsung sẽ tăng gấp đôi khả năng phóng to - Zoom cho loạt Galaxy S11. Năm nay, công ty đã được chứng nhận mang tới mức zoom quang 5x giống như các điện thoại P30 Pro. Tin đồn mới nhất cho hay Samsung sẽ đưa zoom quang học 10x và zoom lai 100x cho bộ camera Galaxy S11 cùng với camera tele 48 MP.

Bright Night

Thông thường, với số lượng pixel lớn như trong cảm biến 108MP, chúng sẽ khá nhiễu và gây nhiều bất lợi cho ảnh chụp ở điều kiện ánh sáng yếu. Tuy nhiên, Samsung chắc chắn đến mức có thể khắc phục được những nhược điểm của cảm biến độ phân giải siêu cao này. Mới đây, hãng đã đăng ký nhãn hiệu cảm biến Bright Night ở châu Âu và chắc chắn sẽ sử dụng trên Galaxy S11.

Các tính năng dự kiến trên camera của Galaxy S11

Một nhà cung cấp của Samsung được cho là đang xây dựng một nhà máy chuyên dụng cho các cảm biến Time of Flight (ToF) giống như trên Galaxy S10 5G khi các nhà phân tích dự báo nhu cầu về cảm biến này tăng. Bản thân Galaxy Note 10 được cho là có hai cảm biến ToF – ở cả camera sau và camera selfie.

Cảm biến này được cho là giúp nhận thức không gian tốt hơn, nhận diện khuôn mặt vượt trội và chụp ảnh chân dung được cải thiện. Sự tấn công ToF dự kiến ​​sẽ xâm chiếm cả những thương hiệu khác, không chỉ trên Galaxy S11.

Galaxy S11 sẽ có cả camera tuyệt vời và thời lượng pin dài

Bên cạnh việc trang bị cụm camera “khổng lồ”, dòng Galaxy S11 sẽ kéo dài cả thời lượng pin. Công nghệ PMP cho phép nhà sản xuất này đóng gói các pin chặt chẽ hơn nhiều so với các mẫu Galaxy S10.

Ảnh concept Galaxy S11e.

Việc sử dụng PMP cho pin Galaxy S11 sẽ giúp cho kích thước tổng thể của pin có thể co lại tới 57%, để lại không gian cho những chi tiết khác bên trong điện thoại. Do đó, dòng Galaxy S11 rất có thể có thời lượng pin dài hơn nhiều so với các phiên bản Galaxy S10. Lý do đằng sau không chỉ là nhờ các bộ xử lý hiệu quả hơn mà còn là vì Samsung sẽ sử dụng công nghệ màn hình OLED tiết kiệm năng lượng hơn.

Ảnh concept Galaxy S11.

Ngoài ra, phiên bản 5G của những chiếc điện thoại này sẽ có pin lớn hơn nữa. Nguyên nhân một phần cũng bởi cả hai “đối thủ” là Huawei và thậm chí cả Apple cũng đã tăng dung lượng pin với iPhone 11 Pro Max.

Ngày công bố và bán ra Galaxy S11

Samsung thường sẽ lên lịch cho các sự kiện Unpacked của mình cho các “gia đình” Galaxy S và Galaxy Note theo quy luật. Theo dự tính, loạt Galaxy S11 sẽ được công bố vào ngày 11 – 18/02/2020, sau đó bán ra vào Thứ Sáu, ngày 06/03 hoặc sớm hơn.

Thêm nữa, mức giá khởi điểm của chúng sẽ là từ 799 - 1199 USD (từ 18,48 – 27,73 triệu đồng), tùy thuộc vào tùy chọn bộ nhớ và kết nối 5G.

